Vatikan: Die Komplizenschaft von Päpsten aufgedeckt – tiefe Einblicke in den Kinderhandelsskandal

Teile die Wahrheit!

Detaillierte Einblicke in den Kinderhandelsskandal im Vatikan!

In den unheimlichen Schatten der Vatikanstadt lauert eine schaurige Wahrheit, eingehüllt in Geheimnisse und Schrecken. Machen Sie sich bereit, wenn wir tief in die erschütternden Enthüllungen des vatikanischen Kinderhandelsskandals zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung eintauchen.

Ausgegrabene Knochen, Massengräber und ein kompliziertes Netz der Korruption werden freigelegt und enthüllen die schockierende Realität, die viele lieber ignorieren.

Wenn wir uns in die beunruhigenden Tiefen des Skandals um Kinderhandel zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung im Vatikan vertiefen, müssen Sie mit dem Unvorstellbaren rechnen.

Dies ist nicht nur eine Geschichte; es ist eine schaurige Saga von Knochen, Verrat und einer institutionellen Vertuschung, die sich über Jahrzehnte erstreckt. Schnall dich an, während wir die finstere Wahrheit hinter den Schatten des Vatikans ans Licht bringen.

Die Ossuarien der Vatikanstadt: Eine ernste Offenbarung

Erinnern Sie sich an die markerschütternde Entdeckung im Juli 2019, als in zwei Beinhäusern innerhalb der heiligen Mauern des Vatikans Tausende von Knochen ausgegraben wurden?

Diese Enthüllung war Teil einer andauernden Suche nach Spuren im Zusammenhang mit dem mysteriösen Verschwinden eines 15-jährigen Mädchens im Jahr 1983.

Der Vatikan, eine Stadt, die für Heiligkeit steht, sah sich nun dem Vorwurf ausgesetzt, eine Brutstätte für „Kinderhandel zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung“ zu sein. (Päpste und der Neunte Zirkel des satanischen Kults im Vatikan aufgedeckt: Sekte mit in Käfigen missbrauchten Babys verhaftet und wieder freigelassen (Video))

Experten haben bei dem Versuch, das Verschwinden eines 15-jährigen Mädchens vor 36 Jahren aufzuklären, im Vatikan Tausende von Knochen entdeckt.

Die Knochen wurden 2019 einem DNA-Test unterzogen, um ihre Identität festzustellen. Ein Vertreter des Vatikans sagte, es sei unmöglich vorherzusagen, wie lange die Analyse dauern wird. Wie der Bruder von Emanuela Orlandi jedoch betonte, “wird es für den Vatikan ein Problem darstellen”, wenn sich unter dem Fund “neue Knochen befinden”.

300x250

Das Rätsel um das Verschwinden einer Tochter eines päpstlichen Bediensteten im Jahre 1983 hat am Samstag nach den Ausgrabungen auf einem Friedhof in der Vatikanstadt eine neue Wendung genommen.

Emanuela Orlandi, eine vatikanische Staatsbürgerin, deren Vater ein Diener Johannes Pauls II. war, verschwand 1983 im Alter von 15 Jahren im Zentrum Roms.

In der vergangenen Woche durchsuchten Beamte auf dem Deutschen Friedhof im Vatikan zwei Gräber aus dem 19. Jahrhundert. In einem anonymen Brief hieß es: “Seht, wohin der Engel zeigt” – ein Hinweis auf eine Engelsstatue, die das Grab der 1836 verstorbenen Prinzessin Sofia von Hohenlohe ziert.

Independent.co.uk berichtet: Orlandis Familie hatte einen Tipp erhalten, dass sie dort begraben sein könnte. Aber die Gräber erwiesen sich als leer und verursachten ein weiteres Rätsel, wo sich die toten Prinzessinnen befinden.

300x250 boxone

Der Vatikan versprach, weitere Nachforschungen anzustellen, und stellte fest, dass im 19. Jahrhundert und in den letzten Jahrzehnten während der Bauarbeiten sowohl am Gebäude des Kollegiums als auch auf einem Friedhof in der Nähe des Petersdoms Knochen in den Gräbern entfernt worden sein könnten.

Am Samstag teilte der vatikanische Sprecher Alessandro Gisotti mit, dass sich die weitere Suche auf die Bereiche konzentriert habe, die an die Gräber der Prinzessinnen angrenzen. Er sagte, die Ermittler hätten unter einem Schacht aus Steinplatten im Inneren des Collegio Teutonico selbst zwei Beinhäuser oder Knochensätze gefunden.