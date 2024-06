Weltführer gesteht: „Die Ungeimpften hatten recht. Wir haben versucht, MILLIARDEN von Ihnen zu vergiften“ (Video)

Teile die Wahrheit!

Die Staats- und Regierungschefs der Welt brechen zusammen und geben zu, was viele von uns seit Jahren wissen: Die globale Elite war im Verbund mit der Pharmaindustrie für das abscheulichste Verbrechen gegen die Menschlichkeit in der Geschichte der Menschheit verantwortlich, als sie die Covid-Impfung vorschrieb und damit die Gesundheit von Millionen Menschen zerstörte.

Bestattungsunternehmen warnen davor, dass die Regierungen die wahre Zahl der Todesfälle unter Geimpften vertuschen, und für die nahe Zukunft wird eine gewaltige Flut an Todesfällen prognostiziert. Sollen wir diesen Staats- und Regierungschefs die Amnestie gewähren, um die sie betteln?

Oder sollten wir sie zur Rechenschaft ziehen und für ihre Verbrechen bestrafen?

Lernen Sie Australiens obersten Gesundheitsbeamten Nick Coatsworth kennen, der für die Bestrafung der australischen Bürger mit den härtesten Covid-Maßnahmen der Welt verantwortlich war, darunter drakonische Lockdowns, eine extreme Maskenpflicht und sein persönlicher Favorit, die obligatorische „Keine Impfung, kein Gehalt“ -Regelung.

Wenn Sie sich fragen, woher die sadistischen australischen Behörden die Inspiration für eine derart erniedrigende, autoritäre Reaktion nahmen, brauchen Sie nicht weiter zu blicken als auf „den mächtigsten Arzt der Welt“ – der zufälligerweise gar kein Arzt ist.

Den Menschen wird langsam klar, dass die Eliten, zu denen auch Bill Gates gehört, ihre Agenda verfolgen. Und führende Politiker wie der Australier Nick Coatsworth wurden in die Ecke gedrängt und gezwungen, die von ihnen verbreiteten Lügen zuzugeben.

Sie wollen, dass wir vergeben und vergessen, aber das werden wir nicht zulassen. (Massenvernichtungswaffen: Insider warnt vor massivem Bevölkerungsrückgang in “hochgeimpften” Ländern)

Werfen wir einen Blick auf Coatsworths langsame Entwicklung vom Befürworter einer Covid-Impfung zum Weltführer, der diejenigen um Vergebung bittet, deren Leben er ruiniert hat.

Im Jahr 2024 hat Coatsworth zugegeben, dass er die fünfte, sechste und siebte Covid-Auffrischungsimpfung, die seine Regierung den Menschen auferlegt hatte, nicht genommen hat.

Und nicht nur das: Er will sich in seinem Leben keinen weiteren Impfstoff mehr nehmen lassen.

Er räumte auch ein, dass die Mandate falsch waren, und er möchte, dass die Bevölkerung Australiens ihm verzeiht, dass er ihr die globalistische Agenda aufgezwungen hat.

Das ist eine unglaubliche Kehrtwende seitens Gates‘ größtem australischen Impfstoffhändler.

Sollen wir ihm vergeben und vergessen oder ihn zur Rechenschaft ziehen?

Coatsworth ist bei weitem nicht der einzige Regierungsvertreter weltweit, der in der Frage der Impfungen eine plötzliche Kehrtwende vollzieht und zugibt, dass die Ungeimpften während der Pandemie nicht wie Kriminelle hätten behandelt werden dürfen.

Politiker und hochrangige Whistleblower stehen Schlange, um zu gestehen, dass sich viele Angehörige der Elite nicht die Giftspritzen gegeben haben und dass es bei den Verordnungen darum ging, sich auf eine autoritäre Neue Weltordnung vorzubereiten.

Danielle Smith , die Premierministerin von Alberta, Kanada, war im Juni 2023 die erste gewählte Politikerin einer bedeutenden Position weltweit, die sich bei den Ungeimpften für die während der Covid-Lockdowns begangenen Verbrechen gegen ihre Menschenrechte entschuldigte.

Laut Smith sind die Ungeimpften die am stärksten diskriminierten Menschen, die sie in ihrem Leben jemals erlebt hat.

Während der dunklen Tage der Covid-Pandemie prahlten Klaus Schwab und Bill Gates offen damit, dass bis 2030 die ganze Welt mit mRNA geimpft sein würde.

Leider verliefen die letzten zwei Jahre für die globalistische Elite und ihre tyrannische Vision von Mikrochips, Freiluftgefängnissen und extremer Entvölkerung nicht nach Plan. Tatsächlich waren sie für die Globalisten eine Katastrophe.

Anstatt den Diktaten der Elite Folge zu leisten, wachen die Menschen auf der Welt auf und fordern Gerechtigkeit.

Die Japaner gehen mit gutem Beispiel voran und leisten hervorragende Arbeit bei der Untersuchung der verheerenden Folgen der Impfstoffe und bei der Aufdeckung der dahinter liegenden Absichten.

Diese globale Bewegung, die aus dem Nichts begann, ist mittlerweile so mächtig geworden, dass der führende Staatschef der Welt wegen des Todes von Millionen Menschen durch mRNA-Impfstoffe wegen Massenmordes angeklagt ist.

Die Mainstream-Medien, die der globalen Elite verpflichtet sind, tun alles, was sie können, um diese Geschichte zu vertuschen, die alles zu diskreditieren droht, was sie ihrem gehirngewaschenen Publikum seit Jahren eintrichtern.

„Gegen den ehemaligen italienischen Gesundheitsminister Roberto Speranza wird wegen Totschlags ermittelt, nachdem E-Mails enthüllten, dass er von Beginn der Impfungen an wusste, dass die Spritzen Menschen töten würden, und er den lokalen Gesundheitsbehörden befahl, Todesfälle und schwere Nebenwirkungen zu vertuschen, um die italienischen Bürger zu beruhigen und die Impfkampagne nicht zu gefährden“, erklärte InfoWars- Moderator Greg Reese auf X.

Über diese aufsehenerregende Entwicklung wurde sowohl von deutschen als auch von italienischen Nachrichtensendern berichtet, aber von den Mainstream-Medien in den USA völlig ignoriert.

Jetzt verstehen Sie, warum Al Gore, Justin Trudeau und die anderen verzweifelten Globalisten alternative Medien verbieten wollen, damit die Mainstream-Medien die einzige Nachrichtenquelle sind.

Die Globalisten wollen nicht, dass Sie wissen, dass die Staatsanwaltschaft in Rom gegen Roberto Speranza , den Gesundheitsminister der italienischen Regierung, wegen seiner Verbrechen während der Zeit der COVID-Maßnahmen ermittelt.

Speranza, bekannt als Italiens Anthony Fauci, war für die Einführung der Impfung in Italien verantwortlich. Gegen den ehemaligen Direktor der AIFA, Nicola Magrini, wird ebenfalls ermittelt.

Aus den durchgesickerten internen E-Mails von Speranza geht hervor, dass man sich der Gefahren der COVID-Impfung von Anfang an bewusst war und die gesamte italienische Bevölkerung wissentlich und absichtlich diesem Risiko ausgesetzt hat.

Ermittelt wird wegen Mordes und schwerer Körperverletzung, weil Speranza und Magrini die örtlichen Gesundheitsbehörden angewiesen haben sollen, Todesfälle und schwere Nebenwirkungen zu vertuschen, damit die Impfkampagne nicht gefährdet werde.

Speranza und Magrini sind die ersten, gegen die wegen ihrer Verbrechen gegen die Menschlichkeit ermittelt wird, aber sie werden nicht die letzten sein.

Es gibt Tausende globalisierte Kriminelle auf der ganzen Welt. Ihre Verbrechen müssen untersucht werden, ihre Verbrechen müssen öffentlich gemacht werden und ihre Verbrechen gegen die Menschlichkeit müssen vor Gericht gebracht werden.

Nehmen wir beispielsweise Neuseeland. Das Gesundheitsministerium gewährte Schlüsselkräften Impfbefreiungen, während es scheinheilig drakonische Impfvorschriften nach australischem Vorbild erließ.

Es hört sich so an, als ob die neuseeländische Elite hinsichtlich der mit den Impfstoffen verbundenen schwerwiegenden Gesundheitsrisiken über dieselben Informationen verfügte wie ihre globalistischen Kameraden in Italien.

Diese heuchlerischen Ausnahmen für die Elite wurden bereits von der Regierung der ehemaligen Premierministerin Jacinda Ardern gewährt, bevor diese zurücktrat und eine neue Rolle als globale „Desinformationszarin“ des Weltwirtschaftsforums annahm.

Die globale Elite war von Arderns mörderischem Auftritt in Neuseeland so beeindruckt, dass sie ihr die Rolle der Desinformantin der gesamten Welt zuschrieb.

Wir leben tatsächlich in George Orwells Zukunft.

Es ist Zeit für eine umfassende Untersuchung, um herauszufinden, wer was genau wusste – und wann – bevor die Globalisten ihre Spuren verwischen .

…

