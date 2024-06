WHO: Eine Welt, eine Gesundheit, ein Anführer – „Bis 2025 wird es keine souveränen Nationen mehr geben“

Teile die Wahrheit!

Die Gesundheits- und Klima-Agenda wird von der internationalen Philanthropie und ihren gehorsamen Marionetten dominiert.

Diese Woche fand die Weltgesundheitsversammlung unter dem Motto „All for Health: Health for All“ statt. Im Vorfeld dieser Versammlung gab Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus bekannt, dass die Verhandlungen über einen Pandemievertrag und aktualisierte internationale Gesundheitsvorschriften noch nicht abgeschlossen sind.

Viele interpretieren dies als einen Teilsieg gegen die Kräfte, die der WHO mehr Befugnisse geben wollen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Vorschläge abgelehnt werden.

Vielmehr wird der Verhandlungszeitraum für den Pandemievertrag auf 5 bis 24 Monate verlängert, während die Verhandlungen über die Gesundheitsvorschriften am 1. Juni abgeschlossen wurden.

Die Gesundheitsvorschriften regeln die Reaktion auf einen globalen Gesundheitsnotfall (einschließlich der Einrichtung eines „Notfallausschusses“), während der Vertrag die Schaffung eines internationalen Rahmens zur „Prävention, Vorbereitung und Reaktion auf Pandemien“ zum Ziel hat.

Der Vertrag umfasst auch ein Entscheidungsgremium, die Konferenz der Vertragsparteien (ähnlich dem jährlichen UN-Klimagipfel COP), die einmal im Jahr zusammentritt, um die Umsetzung des Abkommens zu überprüfen, sowie das One Health-Konzept, das auf ein nachhaltiges Gleichgewicht und die Optimierung der Gesundheit von Menschen, Tieren und Ökosystemen abzielt.

Das One Health-Konzept wurde im September 2004 auf einem Symposium mit führenden Gesundheitsexperten entwickelt, das von der „World Conservation Society“ an der Rockefeller-Universität in New York unter dem Motto „One World, One Health“ veranstaltet wurde.

Daran nahmen unter anderem Vertreter der WHO, der FAO, der Centers for Disease Control and Prevention und der International Union for Conservation of Nature (IUCN) teil. Ihr Endprodukt, die so genannten Manhattan-Prinzipien, enthielt zwölf Empfehlungen für einen „ganzheitlicheren Ansatz“ zur Verhütung von Epidemien. (Melinda Gates verlässt Stiftung abrupt: Strafverfolgung von Bill Gates? – WEF-Insider: Klaus Schwab droht die Todesstrafe wegen „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“)

In der Praxis bedeutet dies eine Verschmelzung der Klima-/Umwelt- und der Gesundheitsagenda. Das sind zwei der Bereiche, die im Rahmen des „Special Studies Project“ des Rockefeller Brothers Fund Ende der 1950er Jahre als vorteilhaft für den Aufbau einer neuen Weltordnung (One World) herausgestellt wurden.

Auch heute noch ist das Rockefeller-Netzwerk in sehr konkreter Weise beteiligt. Der Pandemievertrag ist eine Fortsetzung ihrer alten Agenda, während die WHO in vielerlei Hinsicht eine Organisation ist, auf die sie seit ihrer Gründung im Jahr 1948 Einfluss genommen haben.

Die Vorgängerorganisation des Völkerbundes war im Grunde eine Unterabteilung der Abteilung für internationale Gesundheit der Rockefeller Foundation.

300x250

Im Januar 2022 wurde die Rockefeller Foundation als „nichtstaatlicher Akteur in offiziellen Beziehungen zur WHO“ anerkannt, während sie im Mai 2023 eine neue Partnerschaft mit der WHO ins Leben rief, um die „Pandemiebereitschaft im Zeitalter des Klimawandels“ durch das WHO-Hub für Pandemie- und Epidemie-Aufklärung zu erweitern. Digitalisierung, Datenerfassung und Überwachung sind zentrale Bestandteile der technokratischen Zukunftsagenda der UNO.

Der Geschäftsführer der Stiftung, Rajiv Shah (Mitglied der Trilateralen Kommission), kommentierte die Ankündigung der Partnerschaft:

Der Klimawandel erhöht sowohl das Risiko einer weiteren globalen Pandemie als auch die Notwendigkeit, zusammenzuarbeiten und Daten auszutauschen.

Aus dem „UN Policy Brief 2“: „Strengthening the International Response to Complex Global Shocks – An Emergency Platform„

Im Jahr 2015 war Shah Mitglied des hochrangigen Gremiums der Vereinten Nationen für die globale Reaktion auf Gesundheitskrisen. Es ist klar, dass sich die Rockefeller Foundation und die WHO auf künftige globale Schocks und Notfälle vorbereiten.

300x250 boxone

Die enge Zusammenarbeit zeigt sich auch darin, dass der ehemalige britische Premierminister Gordon Brown, der WHO-Botschafter für globale Gesundheitsfinanzierung, seit März 2024 im Vorstand der Rockefeller Foundation sitzt.

Es ist wirklich eine Ehre, der Rockefeller Foundation beizutreten und ihre Arbeit zu unterstützen, um der Welt angesichts der zahlreichen globalen Krisen zu helfen.

Wer wird dann mit der Führung der UNO betraut, wenn der globale Schock-Komplex die Welt lähmt? Der derzeitige Generalsekretär António Guterres wird sein Amt im Dezember 2026 aufgeben.

Möglicherweise wurde die Antwort am ersten Tag der Weltgesundheitsversammlung gegeben, als Tedros den Entwicklern des mRNA-Impfstoffs (die im Dezember 2023 auch mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurden), aber auch der Premierministerin von Barbados, Mia Mottley, für ihre Führungsrolle in Sachen Klima und Gesundheit den Preis der WHO für globale Gesundheit überreichte.

Die Begründung lautete:

Die WHO betrachtet den Klimawandel als die größte gesundheitliche Bedrohung der Menschheit. Ihr unermüdlicher Einsatz für den Klimaschutz trägt zum Schutz der Gesundheit aller Menschen bei, jetzt und in Zukunft.

Die Auszeichnung kann als Anerkennung ihrer Förderer in der internationalen Philanthropie und als Ermutigung für künftige Bemühungen gesehen werden.

Auch das Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) verlieh Mottley 2021 die Auszeichnung „Champions of the Earth for Policy Leadership“ für ihre Führungsrolle im Klimaschutz. Mottley, die den Vorsitz der „Global Leaders Group on Antimicrobial Resistance“ der WHO innehat, setzt sich für die Nachhaltigkeitsagenda ein und leitet gemeinsam mit dem kanadischen Premierminister Justin Trudeau die „SDG Advocates“.

Während der Pandemie trat sie als weibliche Führungspersönlichkeit hervor und beteiligte sich an UN-Kampagnen, um „Leben zu retten“.

Im Juli 2022 war Mottley Gastgeberin eines Treffens in Barbados mit der stellvertretenden UN-Generalsekretärin Amina Mohammed, Vertretern der Rockefeller Foundation, der Open Society Foundations und anderen wichtigen Akteuren, um die „Bridgetown-Initiative“ zu entwerfen, die sich mit der Frage befasst, wie das internationale Finanzsystem reformiert werden kann, um den Klimawandel zu stoppen.

Diese Reformarbeit ist Teil der „Our Common Agenda“ der UN (die auf dem Zukunftsgipfel im September beschlossen werden soll).

Mottley, eine an der „London School of Economics“ ausgebildete Juristin, wurde von mehreren Quellen innerhalb der UNO als mögliche Kandidatin für den Posten der ersten weiblichen UN-Generalsekretärin genannt.

Im Entwurf des UN-Zukunftspakts (der auf dem separaten UN-Zukunftsgipfel im September 2024 in New York unterzeichnet werden soll) wird bedauert, dass bisher keine Frau den Posten innehatte, was so interpretiert werden kann, dass die Zeit jetzt reif ist. Als Frau und Schwarze scheint Mottley eine ideale Kandidatin zu sein.

Ein neuer Generalsekretär braucht jedoch die Unterstützung aller ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats (USA, Großbritannien, Frankreich, China und Russland), um gewählt zu werden.

Das ist ein Grund, warum der Generalsekretär bisher aus Ländern ohne großen internationalen Einfluss kam. Es bedeutet auch, dass die internationale Philanthropie Kandidaten aus kleineren Staaten umwirbt und belohnt, die als ihre gehorsamen Marionetten dienen können. Guterres und seine Stellvertreter Ban-Ki Moon und Kofi Annan sind klare Beispiele dafür.

Im Vergleich zu diesen Herren könnte Mottley jedoch zu viel „Mut“ haben. Außerdem unterstützt sie eine Reform, die den ständigen Mitgliedern des Sicherheitsrats ihr einzigartiges Vetorecht nimmt, was nicht in ihrem Sinne ist.

Es gibt noch mehr Kandidaten, die der technokratischen Zukunftsagenda treu sind. Wir können sicher sein, dass derjenige, der die Rolle des „Emergency General“ des „Pakts für die Zukunft“ übernehmen wird, den Segen der internationalen Philanthropie haben wird.

„Bis 2025 wird es keine souveränen Nationen mehr geben“

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat erklärt, dass es bis zum nächsten Jahr keine souveränen Nationen mehr geben wird.

Unbeeindruckt von der weltweiten Empörung hat die WHO damit geprahlt, dass sie bis 2025 einen Vertrag zur Pandemiebekämpfung unterzeichnet haben werde – was bedeutet, dass die Regierungen weltweit den von der WHO geschaffenen Gesetzen und Regeln unterworfen sein werden.

Worthynews.com berichtet: Die UN-Agentur sagt, dass die globalen Gesundheitsregeln die Abwehrkräfte der Welt gegen neue Krankheitserreger stärken werden, nachdem COVID-19 laut WHO-Daten „mehr als 7 Millionen Menschen getötet hat“.

Seine Ankündigung dürfte bei Kritikern in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern für Verwunderung sorgen. Sie warnen, dass der Pandemie-Vertrag die Souveränität der USA und anderer Nationen untergraben werde.

Die Republikaner im US-Kongress haben der Regierung von Präsident Joe Biden mitgeteilt, dass die WHO angesichts ihrer Bilanz während der COVID-19-Pandemie nicht zu viel Macht erhalten sollte.

„Wir müssen sicherstellen, dass der endgültige Entwurf weder unsere nationale Souveränität verletzt noch die Rechte des amerikanischen Volkes beeinträchtigt“, sagte der republikanische Kongressabgeordnete Brad Wenstrup, ein Arzt und Vorsitzender eines Sonderunterausschusses zur Untersuchung der COVID-19-Pandemie.

Er und andere befürchten, dass das Abkommen die Macht der WHO auf Kosten amerikanischer Interessen – darunter der Meinungs- und Religionsfreiheit – stärken wird.

Republikaner besorgt

Die Republikaner haben beispielsweise ihre Besorgnis über frühere von der WHO angeordnete Lockdowns in Kirchen zum Ausdruck gebracht.

In den Niederlanden, die bei dem Vertrag eine entscheidende Rolle spielten, teilt die Abgeordnete Fleur Agema von der islamkritischen niederländischen Partei für die Freiheit (PVV), die im November die Parlamentswahlen gewann, diese Bedenken.

„Es sieht so aus, als wäre dieser Vertrag eine Richtlinie. Reichere Länder wie die Niederlande müssen ärmeren Ländern Geld geben, damit diese sich auf eine Pandemie vorbereiten können, während wir selbst nicht einmal darauf vorbereitet sind“, fügt sie hinzu.

Doch obwohl sie Teil einer Übergangsregierung ist, weigerte sich die niederländische Gesundheitsministerin Pia Dijkstra nachzugeben. Sie erklärte, die Niederlande seien einer der entscheidenden Mitinitiatoren des Abkommens und würden den Pandemievertrag ohnehin unterstützen.

Sie sagte kürzlich, die Niederlande seien „ein internationaler Vorreiter, wenn es um die internationale Zusammenarbeit im Bereich der öffentlichen Gesundheit gehe“, in der Europäischen Union herrsche in dieser Frage „Konsens“.

Die WHO gibt an, dass 194 Mitgliedsstaaten seit zwei Jahren über das Abkommen verhandeln, die „Zusammenarbeit“ vor und während Pandemien zu verstärken, nachdem sie Versäumnisse während Covid-19 eingestanden hatten.

Die UN-Agentur strebte letzte Woche eine Einigung an, die Gespräche wurden jedoch aufgrund von Spannungen zwischen reichen und ärmeren Ländern in Bezug auf Themen wie die gemeinsame Nutzung von Impfstoffen und

die Vorbereitung auf den Impfstoff verlängert.

PARALLELANGEBOT

Dennoch einigten sich die Länder parallel dazu auf die Aktualisierung bestehender rechtsverbindlicher Gesundheitsvorschriften, der sogenannten Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV).

Dazu gehört eine neue Kategorie „Pandemie-Notfall“ für die schwerwiegendsten und weltweit bedrohlichsten Gesundheitskrisen.

„Die historischen Entscheidungen“ zeigten „einen gemeinsamen Wunsch der Mitgliedsstaaten, ihre eigene Bevölkerung und die der Welt vor dem gemeinsamen Risiko von gesundheitlichen Notfällen und künftigen Pandemien zu schützen“, sagt WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus.

„Mit dieser Vereinbarung unternehmen wir Schritte, um Länder zur Verantwortung zu ziehen und Maßnahmen zur Eindämmung von Ausbrüchen zu verstärken, bevor sie die Amerikaner und unsere Sicherheit bedrohen“, fügt US-Gesundheitsminister Xavier Becerra hinzu.

Kritiker warnen jedoch davor, dass das Abkommen die USA und andere Länder schwächen könnte, da der Vertrag über den bloßen Informationsaustausch hinausgeht und verbindliche weltweite Richtlinien für die kommenden Jahre festlegt.

Nachtrag:

WHO-Ermächtigungen abgelehnt

Gestern lehnte die WHO-Vollversammlung die unten zitierten Vorschläge gottlob ab.

Bitte denken Sie nächsten Sonntag bei der EU-Wahl daran, dass nahezu alle im Bundestag vertretenen Parteien diesen Horrorkatalog aktiv unterstützen!

Hintergrund: Die WHO wollte einen Pandemievertrag, der von zwei Dritteln der Mitgliedstaaten ratifiziert (von den Parlamenten bestätigt) werden müsste. Dies ist nicht zuletzt am Widerstand der Entwicklungländer gescheitert, die schon vor Corona als Versuchskaninchen herhalten mussten und deshalb gegenüber Gates, Impfindustrie usw. sehr skeptisch sind.

Quelle Parteipositionen: https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2024/kw20-de-pandemievertrag-1002730

Quelle IHR-Abstimmung: https://anthraxvaccine.blogspot.com/2024/06/the-new-ihrs-did-get-approved-last.html?m=1

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Am 15. Dezember 2023 erschien: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Schließung des Gotthard Basistunnels und merkwürdige Unfälle in Deutschland“

Am 22. Mai 2024 erschien: „Antarktis: Hinter der Eiswand“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Flache Erde- und Eiswand-Theorie“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle neun Bücher für Euro 270,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Video:

Quellen: PublicDomain/