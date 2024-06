Wird die Bühne für die Prophezeiung der globalen Nahrungsmittelkrise wie in Offenbarung 6:6 vorbereitet?

Teile die Wahrheit!

Werden wir bald die Erfüllung einer wichtigen Prophezeiung aus der Offenbarung des Johannes erleben? Die weltweiten Nahrungsmittelpreise sind in die Höhe geschossen und der Hunger hat sich wie ein Lauffeuer auf der ganzen Welt ausgebreitet.

Wir brauchen dringend ein Jahr mit guten Ernten, aber leider spielen die Wettermuster überhaupt nicht mit und aus vielen der wichtigsten landwirtschaftlichen Regionen der Erde treffen weiterhin schlechte Nachrichten über Ernteprognosen ein. Von Michael Snyder

Die weltweiten Nahrungsmittelvorräte werden immer knapper und die Preisspitzen bei landwirtschaftlichen Erzeugnissen, die wir gerade erleben, sind definitiv ziemlich bedrohlich.

Könnte es sein, dass jetzt die Bühne für die Prophezeiung der globalen Nahrungsmittelkrise aus Offenbarung 6:6 bereitet wird? In diesem Vers werden wir vor einer Zeit gewarnt, in der die Nahrungsmittelpreise auf absolut beängstigende Höhen steigen werden …

Und ich hörte etwas wie eine Stimme mitten unter den vier Wesen sagen: Ein Maß Weizen für einen Silbergroschen und drei Maß Gerste für einen Silbergroschen; aber dem Öl und Wein tu keinen Schaden!

So weit sind wir sicherlich noch nicht.

So weit sind wir sicherlich noch nicht.

Aber sind wir auf dem Weg dorthin?

In diesem Artikel möchte ich Sie über die jüngste Entwicklung bei einigen unserer wichtigsten Agrarrohstoffe informieren.

Aufgrund schlechter Ernten in Brasilien hat sich der Preis für Orangensaft in den letzten 12 Monaten beispielsweise ungefähr verdoppelt …

Die Preise für dieses Frühstücksprodukt sind in den letzten Jahren rapide gestiegen, was teilweise auf die sinkende Produktion in Florida – dem größten Orangensaftproduzenten der USA – und klimabedingte Wetterextreme in den wichtigsten Orangenanbaugebieten Brasiliens zurückzuführen ist.

Das südamerikanische Agrarriese ist der weltgrößte Produzent und Exporteur von Orangensaft und spielt daher bei der Gestaltung der globalen Industrie eine enorm einflussreiche Rolle.

Der Benchmark-Preis für gefrorenen Orangensaft, der an der Intercontinental Exchange in New York gehandelt wird, schloss am Mittwoch bei 4,77 Dollar pro Pfund. Das ist fast das Doppelte des Preises von vor einem Jahr.

Die Preise sind so „verrückt“ geworden, dass manche Orangensaftproduzenten tatsächlich „erwägen, auf alternative Früchte umzusteigen“ …

Orangensafthersteller erwägen, auf alternative Früchte wie Mandarinen umzusteigen, da die Großhandelspreise aufgrund der Angst vor Missernten in Brasilien „durchgedreht“ sind.

Die Preise für Orangensaftkonzentrat haben diese Woche auf den Terminmärkten einen neuen Höchststand von 4,95 Dollar (3,88 Pfund) pro Pfund erreicht, nachdem Erzeuger in den wichtigsten Orangenanbaugebieten Brasiliens erklärt hatten, sie erwarteten eine um 24 Prozent niedrigere Ernte als im Vorjahr (232 Millionen Kisten à 40,8 Kilogramm) – noch schlimmer als der zuvor vorausgesagte Rückgang von 15 Prozent.

Auch der Kaffeepreis gerät außer Kontrolle.

Wenn Sie also Kaffee lieben, würde ich mir jetzt einen Vorrat anlegen, solange Sie noch können.

Aufgrund der extremen Trockenheit in Brasilien und Vietnam sind die Kaffeepreise diese Woche „stark“ gestiegen …

Die Kaffeepreise stiegen am Dienstag steil an, Arabica-Kaffee erreichte ein Monatshoch. Die Kaffeepreise stiegen am Dienstag aufgrund der Sorge, dass übermäßige Trockenheit in Brasilien und Vietnam die Kaffeeernten schädigen und die globale Produktion drosseln könnte.

Somar Meteorologia berichtete am Montag, dass in der brasilianischen Region Minas Gerais in der vergangenen Woche 5,3 mm Regen fielen, was 69 % des historischen Durchschnitts entspricht. Minas Gerais macht etwa 30 % der brasilianischen Arabica-Ernte aus.

Letzten Mittwoch sagte der Kaffeehändler Volcafe, dass Vietnams Robusta-Kaffeeernte 2024/25 nur 24 Millionen Säcke betragen könnte, die niedrigste Ernte seit 13 Jahren, da die geringen Niederschläge in Vietnam „irreversible Schäden“ an den Kaffeeblüten verursacht haben.

Volcafe prognostiziert außerdem ein globales Robusta-Defizit von 4,6 Millionen Säcken im Jahr 2024/25, ein geringeres Defizit als das 9-Millionen-Säcke-Defizit im Jahr 2023/24, aber das vierte Jahr in Folge mit Robusta-Bohnen-Defiziten.

Weizen wird in Offenbarung 6:6 ausdrücklich erwähnt und Bloomberg berichtet , dass ein Zusammentreffen verschiedener Faktoren den Weizenpreis auf den höchsten Stand seit 10 Monaten getrieben hat …

Der Weizenpreis erreichte kurzzeitig den höchsten Stand seit zehn Monaten, da kaltes und trockenes Wetter in den wichtigsten Produktionsländern und der anhaltende Krieg in der Ukraine die Versorgungssorgen verschärfen.

Die Futures stiegen in Chicago um bis zu 3,3 Prozent, bevor sie einen Teil des Gewinns wieder einbüßten. Analysten haben in den letzten Wochen die Produktionsschätzungen für den größten Exporteur Russland gesenkt, während die Ukraine auf den trockensten Mai seit Beginn der Wetteraufzeichnungen zusteuert. Auch die historisch geringen Niederschläge in Westaustralien tragen zur Nervosität bei.

Leider ist dies erst der Anfang.

Ich bin fest davon überzeugt, dass der Weizenpreis bald deutlich höher sein wird als jetzt.

Wenn Sie also meinen, der Brotpreis sei derzeit hoch, warten Sie einfach ab, was als Nächstes passiert .

Inzwischen ist der Preis für Rindfleisch gerade auf ein neues Allzeithoch gestiegen …

Die Rindfleischpreise erreichten am Memorial-Day-Wochenende einen neuen Rekordwert. Branchenexperten warnen jedoch, dass die Kosten bei unveränderten regulatorischen und wirtschaftlichen Bedingungen noch weiter steigen könnten.

Jüngst veröffentlichte Daten zeigen, dass der Einzelhandelswert für frisches Rindfleisch – ein zusammengesetzter Wert, der sich aus den Einzelhandelspreisen für Rindfleisch erster Güte, anderes Rindfleisch und Hamburger zusammensetzt – laut dem Economic Research Council im April auf 794,90 Dollar gestiegen ist, den höchsten Preis, der jemals verzeichnet wurde.

Der US-Rinderbestand ist so klein wie seit Jahrzehnten nicht mehr und ein Rancher namens Shad Sullivan warnte kürzlich, Rindfleisch werde bald ein Luxus sein, den sich regelmäßig nur noch die Reichen leisten könnten …

„ Die Preise sind derzeit so hoch wie nie zuvor und wir nähern uns dem Punkt, an dem der Verbraucher sagen wird: ‚Das kann ich nicht mehr, es ist einfach zu teuer‘ “, sagte Sullivan.

„Sie (Beamte und Regulierungsbehörden) versuchen, diese hohen Preise als neue Norm durchzusetzen, bei der Fleisch nur noch ein Leckerbissen für die Reichen ist. Dorthin drängen sie uns, und dorthin gehen wir.“

Sie glauben vielleicht, wenn Rindfleisch zu teuer wird, essen Sie einfach mehr Hühnchen und Pute.

Leider werden die Preise für Hühner- und Putenfleisch aufgrund von H5N1 wahrscheinlich noch deutlich steigen.

Eine neue Welle der Vogelgrippe erfasst das Land und die republikanische Gouverneurin von Iowa, Kim Reynolds, hat gerade in einem County ihres Staates den Notstand ausgerufen, weil es dort einen Ausbruch gegeben hat …

Die republikanische Gouverneurin von Iowa, Kim Reynolds, unterzeichnete am Dienstag eine Katastrophenerklärung für einen der Bezirke ihres Staates, während sich die Gesundheitsbehörden darauf vorbereiten, mehr als vier Millionen Hühner einzuschläfern, die der hoch ansteckenden Vogelgrippe ausgesetzt waren.

Die Anordnung erfolgte, nachdem staatliche und lokale Landwirtschaftsbehörden am Dienstag einen Fall der Vogelgrippe in einer großen Herde Legehennen im Sioux County bestätigt hatten, wie aus einem Bericht von CBS News hervorgeht.

Infolgedessen werden die Tiere getötet und ihre Überreste isoliert, um eine weitere Ausbreitung der Seuche zu verhindern.

Insgesamt werden rund 4,2 Millionen Hühner getötet.

Denken Sie einen Moment über diesen letzten Satz nach.

Welche Auswirkungen wird der Verlust von 4,2 Millionen Hühnern Ihrer Meinung nach auf die Eierpreise haben?

Wohin man auch schaut, gibt es Anzeichen für Probleme. Leider geschieht dies alles zu einer Zeit, in der ausländische Firmen mehr Kontrolle über die Nahrungsmittelversorgung haben als je zuvor.

Diese Firmen kontrollieren mittlerweile über 43 Millionen Hektar Ackerland in den USA, und das sollte uns alle zutiefst beunruhigen …

Eine aktuelle Karte zeigt den besorgniserregenden Trend, dass die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) riesige Teile amerikanischen Ackerlandes an sich reißt, was ernste Bedenken hinsichtlich der nationalen Sicherheit aufwirft.

Den Angaben des US-Landwirtschaftsministeriums (USDA) zufolge ist der ausländische Besitz landwirtschaftlicher Nutzflächen in den USA im Jahr 2022 auf rund 43,4 Millionen Acres angestiegen.

Dem US-Landwirtschaftsministerium zufolge ist der Anteil chinesischer Investoren an US-Agrarland, das von 43 Millionen Acres (ca. 6.414 ha) bebaut ist, rasant gestiegen: von lediglich 13.720 Acres (ca. 6.414 ha) im Jahr 2010 auf unglaubliche 346.915 Acres (ca. 140.000 ha) im Jahr 2022.

Chinesische Unternehmen besitzen Ackerland in 29 der 50 US-Bundesstaaten.

Ich warne seit Jahren davor , dass die weltweite Versorgung mit Nahrungsmitteln immer knapper werden würde.

Jetzt geschieht es direkt vor unseren Augen und Hunderte Millionen Menschen gehen jeden Abend hungrig zu Bett.

Ich wünschte, ich könnte Ihnen sagen, dass alles bald besser wird, aber das kann ich nicht.

Wir leben wirklich in der Endzeit und die Dinge, die in der Offenbarung des Johannes geschrieben stehen , werden wirklich geschehen.

Quellen: PublicDomain/theeconomiccollapseblog.com am 02.06.