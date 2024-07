Ärzte sind ratlos: Hollywood-Schauspieler plötzlich und erwartet nach Impfung

Der Arzt erläuterte auch, wie die mRNA-Technologie den Körper dazu bringt, ein Protein zu produzieren; im Fall des Covid-Impfstoffs war es das Spike-Protein. Er sprach darüber, dass dieses Protein und die mRNA selbst nicht an der Injektionsstelle verbleiben, sondern sich durch den Körper bewegen und die Produktion des Proteins der codierten Sequenz in verschiedenen Körperteilen verursachen.

Campbell erläuterte auch, dass der neue Impfstoff für drei verschiedene Grippestämme sowie für Covid kodiert, so dass er vermutlich insgesamt vier mRNA-Sequenzen enthält.

„Es sieht aus, als käme es zu einer Regulierungsbehörde in Ihrer Nähe“, sagte er ironisch.

Campbell diskutierte anschließend über die anderen in der Entwicklung befindlichen mRNA-Impfstoffe wie etwa das Cytomegalovirus (CMV), das Epstein-Barr-Virus (EBVI), das Herpes-simplex-Virus (HSV) (auch bekannt als Fieberbläschenvirus), das Varizella-Zoster-Virus (VZV) (Gürtelrose) und das Norovirus.

Darüber hinaus ist ein mRNA-Impfstoff gegen die Vogelgrippe in der Entwicklung.

Der Arzt diskutierte anschließend den industriellen Maßstab von Produktionsanlagen für mRNA-Impfstoffe.

„Soweit ich weiß, hat die britische Regierung einen Deal mit Moderna abgeschlossen … dasselbe gilt für Australien. Dort werden riesige neue mRNA-Fabriken gebaut, dasselbe gilt für Kanada. mRNA sieht aus wie die Zukunft, nicht wahr? … Aber genau das passiert, sie werden in einem absolut riesigen Maßstab entwickelt und die FDA hat bereits ein weiteres zugelassen. Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt werden kontaktiert. Es ist ziemlich unglaublich, aber es geht voran“, sagte er.

Warning ‼️ The annual flu vaccine will be transformed into an mRNA Vaccine.

“New technology is working its way into old vaccine protections”

Completely ignoring the millions of injuries and deaths reported by the mRNA Covid Vaccine- the FDA is planning to push this through… pic.twitter.com/0dZc8COhC5

— DiedSuddenly (@DiedSuddenly_) March 3, 2024