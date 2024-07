Apple warnt vor Cyberangriff auf 1,46 MILLIARDEN Geräte – WEF plant „katastrophalen Stromausfall“ (Video)

Die Federal Trade Commission (FTC) hat gewarnt, dass Sie nicht auf verdächtige Links klicken sollten, wenn Sie unerwartet eine Textnachricht erhalten und darin aufgefordert werden, persönliche oder finanzielle Daten preiszugeben.

„Seriöse Unternehmen werden Sie nicht per SMS nach Informationen zu Ihrem Konto fragen“, warnte die Behörde. Die FTC sagte auch, dass Sie, wenn Sie glauben, dass die Nachricht echt sein könnte, dies bestätigen können, indem Sie das Unternehmen „unter einer Telefonnummer oder Website kontaktieren, von der Sie wissen, dass sie echt ist“.

WEF plant „katastrophalen Stromausfall“, der Amerika vor den Wahlen „dauerhaft zurücksetzen“ wird

Das Weltwirtschaftsforum in Davos plant einen „katastrophalen Stromausfall“ mit dem erklärten Ziel, in den USA vor den Wahlen im November „einen permanenten Neustart“ herbeizuführen .

Insidern zufolge war der CrowdStrike-Ausfall die letzte Vorbereitung für einen verheerenden Cyberangriff auf das US-Stromnetz, der die Öffentlichkeit vom Internet abschneiden, Ersparnisse vernichten und die Nation für Jahre ins Chaos stürzen wird, sodass die Elite die nächste Phase ihres totalitären Masterplans umsetzen kann.

Während die globale Elite den Regierungen der Welt im Rahmen ihrer Agenda für den „Great Reset“ befiehlt, die Wahlen im November zu manipulieren und die Nahrungsmittel- und Wasserversorgung der Menschen zu rationieren, war es noch nie so wichtig, die Nachricht über ihre bösen Pläne zu verbreiten.

Die globale Elite warnt uns, dass wir in einer Welt, die von einer autoritären Weltregierung kontrolliert wird, „nichts besitzen und trotzdem glücklich sein“ werden. Diese versklavt die Menschheit in einem totalitären System mit radikal reduzierter Bevölkerung, Massenüberwachung, Impfpflicht und verzweifelter Knechtschaft.

Am Institute of Politics der Harvard Kennedy School diskutierte der Mitbegründer des WEF seine Technik, Demokratien zu stürzen, indem er seinen Kult der „Young Global Leaders“ in Machtpositionen installiert.

Das Böse schläft nie und wir sehen Schwabs Vorgehensweise vor unseren Augen. Das WEF hat Regierungen auf der ganzen Welt infiltriert und jede westliche Nation ist unter seine Kontrolle geraten.

Davos hat auch die Unternehmenswelt infiltriert und Macht und Einfluss rund um seine Marionettenunternehmen zentralisiert, darunter Blackrock, das einen großen Anteil an CrowdStrike besitzt.

Es ist ein großer Club und du bist nicht dabei.

CrowdStrike, ein WEF-Unternehmen mit sehr engen Verbindungen zum DNC und den Drei-Buchstaben-Agenturen, operiert ebenfalls auf massiver Ebene und ist in das Stromnetz sowie in die Regierungs-, Finanz-, Transport- und Krankenhaussysteme integriert.

Nun hat die globalisierte Elite eine Reihe verheerender Cyberangriffe angeordnet und nutzt mit dem WEF verbundene Unternehmen wie CrowdStrike, um Amerika von innen anzugreifen.

Achten Sie genau auf die Körpersprache von CEO George Kurtz, wenn er versucht, Fragen auszuweichen.

Wir werden ihn an dieser Stelle unterbrechen, weil er die nächsten fünf Minuten damit verbracht hat, zu lügen und zu erklären, warum sein Unternehmen gemeinsam mit Bill Gates‘ Microsoft am Freitag die Welt buchstäblich zum Stillstand gebracht hat, was die Möglichkeit der Menschen beeinträchtigt hat, zu arbeiten, zu reisen, auf ihr Geld zuzugreifen und sich wichtigen Gesundheitsverfahren zu unterziehen.

Woher kennen wir CrowdStrike?

Sie sind das Unternehmen, das gelogen und behauptet hat, Russland habe das DNC gehackt und Hillarys E-Mails veröffentlicht. Das FBI hat seine Ermittlungen 2016 an CrowdStrike ausgelagert und CrowdStrike hat gelogen und genau das gesagt, was das DNC von ihnen wollte.

Kurz gesagt: CrowdStrike sind Handlanger des Deep State, die für den Sonderermittler Mueller und die Russiagate-Falschmeldung verantwortlich sind, die die Mainstream-Medien in ihrem faschistischen Versuch, einen rechtmäßig gewählten Präsidenten zu stürzen, jahrelang aufrechterhalten haben.

Es dürfte niemanden überraschen, dass die Elite der Neuen Weltordnung gemeinsam mit ihren Lieblingsunternehmen CrowdStrike und Microsoft dem Westen den Krieg erklärt und dabei das Internet sowie die Nahrungsmittel- und Wasserversorgung ins Visier nimmt.

Die Elite sagt einem immer, was ihr Plan ist. Die Welt muss nur aufpassen und aufwachen.

Man muss kein Experte für Körpersprache sein, um Professor Schwabs verrückte Aufregung über den großen Cyberangriff zu bemerken.

Die Vorbereitungen für den Insider-Job laufen auf Hochtouren und Insider warnen, dass der dreigleisige Angriff der Elite auf die Menschheit darauf hinauslaufen wird, die Öffentlichkeit vom Internet zu trennen, Ersparnisse zu vernichten und unsere Nahrungsmittel- und Wasserversorgung massiv zu beeinträchtigen.

Mit der Covid-Pandemie legte die globale Elite den Grundstein für ihre große Täuschung, indem sie die Massen darauf konditionierte, auf angstbasierte Programmierung zu reagieren.

Schwabs Cyberangriff wird als letzter Nagel im Sarg unserer Freiheit vorbereitet.

Die Elite simulierte am Freitag einen Cyberangriff, weil sie eine Krise braucht, um ihr neues CBDC-Finanz-Schneeballsystem und ihre autoritäre Agenda umzusetzen, bevor sie die Welt ins Chaos stürzt.

Seien Sie vorbereitet. Die gleiche Strategie, Angst zu schüren wie während Covid, wird erneut zum Einsatz kommen.

Digitale Ausweise und CBDCs werden auf dem Vormarsch sein und – wie Bill Gates gewarnt hat – werden beide für die Teilhabe der Menschen an der Gesellschaft obligatorisch sein.

Die erste Phase des digitalen Gefängnisses, in das sie uns einsperren wollen, wurde bereits eingeführt. In den USA und Großbritannien entstehen 15-Minuten-Städte, und australische Banken verbieten Bargeld und erlauben ihren Kunden nicht mehr, ihr eigenes Geld abzuheben.

Die Elite ist geradezu aus dem Häuschen angesichts einer bargeldlosen Gesellschaft. Sehen Sie sich an, wie ein WEF-Ghul erklärt, dass die Regierung dann „Dinge, die sie für weniger wünschenswert hält, wie zum Beispiel Munition, leichter blockieren kann …“

Aber es betrifft nicht nur das Finanzsystem. Es betrifft auch die Nahrungsmittel- und Wasserversorgung.

WEF-Exekutivprofessorin Mariana Mazzucato wurde in einem Clip vom Gipfel in Davos im letzten Jahr dabei ertappt, wie sie ausplauderte, was die Eliten für die Menschheit planen .

In der beunruhigenden Rede drückte Mazzucato ihre Enttäuschung darüber aus, dass sich die Narrative zu Klimawandel und Covid-19 als wenig hilfreich für die Förderung der globalistischen Agenda erwiesen haben und prahlte zugleich, dass eine Wasserkrise dort erfolgreich sein werde, wo diese Ansätze gescheitert seien.

Hast du das gehört? Maazucato hat tatsächlich zugegeben, dass die Elite erneut an der Menschheit „experimentieren“ wird .

Als ob die experimentellen Covid-Impfungen, die jetzt bei den Geimpften verheerende Folgen haben, nicht schon genug Experimente für eine Generation wären. Sie bringen uns wirklich völlige Verachtung entgegen.

In einer Zeit, in der die Inflation zweistellig ist, Lebensmittelfabriken niederbrennen, die Lieferketten in der Krise stecken und Nahrungsmittelknappheit droht, ist uns klar, dass die Eliten hinter den Kulissen daran arbeiten, die Kontrolle über unsere Lebensmittel- und Wasserversorgung zu übernehmen und uns den Zugang zum Internet und zu unserem eigenen Geld abzuschneiden.

Dies ist die Zukunft der Menschheit gemäß der Neuen Weltordnung.

…

