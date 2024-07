Astrologie: Die Situation entspannt sich! Der Juli im Jahr des Drachen

Teile die Wahrheit!

Der renommierte Star-Hellseher und Astrologe Emanuell Charis bietet einen umfassenden Einblick in das, was der Juli im Jahr des Drachen für Sie bereithält, basierend auf dem chinesischen Horoskop.

Nach einem turbulenten Juni verspricht der Juli eine allmähliche Entspannung in verschiedenen Lebensbereichen. Charis erklärt, was die einzelnen chinesischen Tierkreiszeichen in den Bereichen Liebe, Geld, Beruf und Karriere sowie Gesundheit erwarten dürfen und in welchen Bereichen eine gewisse Vorsicht gewahrt werden sollte.

Ratte (Jahre: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Liebe: Der Juli bringt für die Ratten Ruhe und Stabilität in ihre Beziehungen. Bestehende Partnerschaften werden (wieder) gefestigt, und Singles können einem Menschen begegnen, der das Potenzial für eine dauerhafte Beziehung in sich trägt.

Geld: Finanziell wird der Juli für Sie eine ruhigere Phase. Es ist eine gute Zeit, um Schulden abzubauen und sparsam zu wirtschaften.

Beruf und Karriere: Beruflich haben Sie im Juli die Gelegenheit, Projekte abzuschließen und sich neue Ziele zu setzen. Zusammenarbeit und Teamwork sind jetzt besonders erfolgversprechend.

Gesundheit: Achten Sie auf ausreichend Ruhe und Entspannung. Regelmäßige körperliche Aktivität und eine ausgewogene Ernährung sollten ebenfalls mehr Beachtung finden.

Vorsicht: »Vermeiden Sie übermäßigen Stress und achten Sie auf Ihre mentale Gesundheit«, lautet der Rat von Emanuell Charis.

Büffel (Jahre: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Liebe: Harmonie und Zufriedenheit bestimmen im Juli das Liebesleben der Büffel. Es ist eine gute Zeit, um bestehende Beziehungen zu pflegen und zu vertiefen. Die Chancen für Singles stehen ebenfalls gut.

Geld: »Finanziell stabilisiert sich die Lage für Sie«, so Emanuell Charis. »Es ist dennoch ratsam, größere Ausgaben sorgfältig zu planen und überflüssige Ausgaben zu vermeiden.«

Beruf und Karriere: Als Büffel können Sie beruflich Fortschritte machen, indem Sie sich voll und ganz auf ihre Stärken konzentrieren und neue Herausforderungen annehmen. Nur Mut!

Gesundheit: Körperliche Aktivität und gesunde Ernährung sind wichtig. Achten Sie darauf, sich ausreichend zu bewegen und gut und ausgewogen zu essen.

Vorsicht: Seien Sie wachsam gegenüber neuen beruflichen Angeboten und prüfen Sie diese gründlich. (Vorsicht in Geldangelegenheiten! – Die Sterne im Juni 2024)

Tiger (Jahre: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Liebe: »Die Tiger können im Juli romantische Höhen erleben«, prophezeit Charis. »Es ist eine gute Zeit sowohl für neue Begegnungen als auch für das Vertiefen bestehender Beziehungen.«