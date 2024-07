Biden kündigt Rückzug aus Präsidentschaftsrennen an: „Die wirklichen Mächtigen verwerfen die alte Marionette und tauschen sich gegen eine aus“

Ungeachtet des Chaos, das derzeit im Weißen Haus herrscht, sollten unsere Gegner rund um den Globus daran erinnert werden, dass der US-Kongress, das US-Militär und das amerikanische Volk uneingeschränkt bereit und entschlossen sind, unsere Interessen im In- und Ausland zu verteidigen.

Wenn Joe Biden nicht geeignet ist, als Präsident zu kandidieren, ist er nicht geeignet, das Amt des Präsidenten zu übernehmen. Er muss sein Amt sofort niederlegen. Der 5. November kann nicht früh genug kommen.

Johnson, wie immer vorsichtig, ist etwas spät dran:

If Joe Biden ends his reelection campaign, how can he justify remaining President?

Not running for reelection would be a clear admission that President Trump was right all along about Biden not being mentally fit enough to serve as Commander-in-Chief.

There is no middle ground.

— JD Vance (@JDVance1) July 21, 2024