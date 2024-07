Bombe aus dem Vatikan: Die Lösung eines „absolut unbezahlbaren“ Rätsels wird die Welt für immer erschüttern

Das „Schlüsselloch“-Geheimnis des Petersdoms in der VATIKANSTADT ist gelöst:

Der heilige Petrus wurde kopfüber ans Kreuz geschlagen.

Der Petersdom in der Vatikanstadt ist in Form eines umgedrehten Kreuzes direkt unter einem riesigen Schlüsselloch errichtet.

In der Bibel gab Jesus dem heiligen Petrus die Schlüssel zum Himmelreich:

„Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Selig bist du, Simon, Jona‘s Sohn; denn nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel.

Und ich sage dir auch: Du bist Petrus , und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen, und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen.

Und ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben : und was du auf Erden binden wirst, wird auch im Himmel gebunden sein, und was du auf Erden lösen wirst, wird auch im Himmel gelöst sein.“ – Matthäus 16:17–19 (KJV Holy Bible)

Der Vatikan hat die Schlüssel zum Himmelreich versteckt!

Diese Offenbarung wurde dem Endzeitpropheten Jonathan Kleck auf übernatürliche Weise vom Heiligen Geist enthüllt.

„Von Anfang bis Ende: der Sinn des Lebens, der Sinn der Bibel, der Beweis, dass der eigentliche Sinn vor uns völlig verborgen war … wer hat ihn verborgen? … wie haben sie ihn verborgen? Jetzt ist er nicht mehr verborgen. “ – (Eröffnungsszene aus PRICELESS ABSOLUTELY PRICELESS)

WARUM WURDE DER HEILIGE PETRUS KOPFÜBERGEHEND GEKREUZIGT?

Der heilige Petrus enthüllte dieses Geheimnis, als er kopfüber an einem Kreuz gekreuzigt wurde, wie in der Apostelgeschichte des Petrus, Kapitel XXXVIII, berichtet wird:

XXXVIII. Und als sie ihn aufgehängt hatten, wie er es wünschte, begann er wieder zu sprechen: Ihr Männer, denen es zuzuhören gilt, hört zu, was ich euch zu diesem besonderen Zeitpunkt, während ich hier hänge, verkünden werde.

Erfahrt das Geheimnis der gesamten Natur und den Anfang aller Dinge, was es war. Denn der erste Mensch, dessen Rasse ich in meiner Erscheinung trage (oder der Rasse, deren Ähnlichkeit ich trage), fiel (wurde getragen) mit dem Kopf nach unten und zeigte eine Geburtsart, wie es sie vorher noch nicht gegeben hatte: denn er war tot und bewegungslos.

Als er dann hinabgerissen wurde – der auch seinen ersten Zustand auf die Erde warf –, etablierte er diese gesamte Anordnung aller Dinge, indem er als Abbild der Schöpfung (griech. Berufung) aufgehängt wurde, wobei er die Dinge der rechten Hand zur linken Hand und die linke Hand zur rechten Hand machte und alle Merkmale ihrer Natur veränderte, sodass er die Dinge, die nicht gerecht waren, für gerecht hielt und die, die in Wahrheit böse waren, für gut.

Darüber sagt der Herr in einem Geheimnis: „Wenn ihr nicht macht, was zur Rechten gehört, wie was zur Linken gehört, und was zur Linken gehört, wie was zur Rechten gehört, und was oben ist, wie was unten ist, und was hinten ist, wie was vorne ist, werdet ihr das Reich nicht erkennen.“ – (Quelle: Apostelgeschichte des Petrus XXXVIII )

Wir alle sind spirituelle Wesen, Engel Gottes im Himmel, die kopfüber auf die Erde geboren wurden und in umgedrehten sündigen Körpern eingesperrt sind!