Die Alpha-Drakonische Alienrasse: Eine der am meisten gefürchteten Alienrassen

Teile die Wahrheit!

Diese Alienrasse gilt als einer der kosmischen Bioingenieure. Sie können nicht nur durch den Weltraum reisen, sondern auch Gene manipulieren und in manchen Fällen neue Lebensformen erschaffen. Eine ihrer vereinbarsten Eigenschaften ist, abgesehen von der Größe, ihre Fähigkeit, ihre Gestalt zu verändern.

Diese einzigartige Fähigkeit hat es ihnen laut einigen Verschwörungstheoretikern ermöglicht, eine Schattenregierung zu erschaffen , die heimlich die Welt kontrolliert.

Sie haben sich den Ruf grausamer Oberherren erworben, die wenig bis gar keine Rücksicht auf andere Lebensformen oder ihre eigenen Schöpfungen nehmen. Viele Theoretiker glauben, dass die herrschende Elite der Welt in Wirklichkeit diese Aliens in Verkleidung sind.

Der Ursprung der drakonischen Rasse

Wie bei vielen Rassen, von denen viele glauben, dass sie die Erde besuchen, ist es schwer herauszufinden, wo die Hauptquelle dieser Rassen liegt. Einige Theoretiker glauben, dass sie von anderen Planeten oder von alternativen Erden kommen. Dies hat dazu geführt, dass das Thema der Ursprünge der Draconian-Rasse ein sehr vielfältiges Thema ist.

Die gängigste Theorie, die Sie finden werden, ist, dass sie vom Planeten Draco in der Galaxie Alpha Centuria stammen. Man glaubt, dass die Draconianer eine Kriegerrasse sind, die Planeten erobern will, um die Grenzen ihres interstellaren Reiches zu erweitern.

Dieses Bedürfnis nach Krieg hat zu Spannungen zwischen den Draconianern und anderen außerirdischen Rassen geführt. Viele Theorien gehen davon aus, dass die Erde nur ein weiteres Schlachtfeld in einer uralten Schlacht ist, die andauert, ohne dass die Menschen es bemerkt haben. (Die Reptilien-Theorie (Teil 4): Es ist eine Reptilienwelt – das ist die Art von Welt, in der wir leben)

Die zweitpopulärste Theorie ist, dass die Draconianer nicht durch den Weltraum reisen, sondern interdimensionale Reisende sind. Sie stammen von einer anderen Erde, auf der die Ressourcen schließlich ausgingen.

Um ihre Rasse zu erhalten, reisten sie auf die Erde, die wir kennen, und begannen, über die Menschen zu herrschen, die sie vorfanden. Diese Fähigkeit, durch verschiedene Dimensionen zu reisen, ist der Grund, warum Theoretiker glauben, dass ihr Hauptquartier noch nicht gefunden wurde.

Die letzte Theorie, an die die Menschen glauben, ist, dass die Draconier von Anfang an hier waren. Da sie den frühen Menschen überlegen waren, war es für die Gestaltwandler nicht schwer, die Bevölkerung der Erde in eine riesige Plantage zu verwandeln.

Als der Mensch intelligenter wurde, verlegte die Draconier-Rasse ihre Zivilisation ins Zentrum des Planeten. Dieser Schritt diente einerseits dazu, ihre Anwesenheit vor den Menschen zu verbergen, andererseits aber auch dazu, mit dem Klimawandel überleben zu können. Diese Theorie hat sich in die verschiedenen Theorien zur globalen Erwärmung ausgeweitet.

300x250

Auftreten der Drakonier

Draconier haben eine menschenähnliche Statur, sind aber mit Schuppen bedeckt. Im Grunde sind sie, um es besser auszudrücken, riesige Echsenmenschen. Sie können in verschiedenen Farben vorkommen, aber im Allgemeinen werden sie als grün oder rot beschrieben. Während einige Alienrassen hellhäutiger aussehen als Menschen, sind Draconier massige, barbarisch aussehende Kreaturen.

Ihr äußeres Erscheinungsbild reicht aus, um jedem, der das Pech hat, einem von ihnen zu begegnen, Angst einzujagen. Draconier können ihr Aussehen auch so verändern, wie es ihnen gefällt.

300x250 boxone

Diese einzigartige Fähigkeit ist einer der Gründe, warum YouTube mit Videos überschwemmt ist, die angeblich einen dieser Aliens dabei erwischt haben, wie er sich vor der Kamera versehentlich bewegt oder seine Konzentration verliert.

Warum entführen sie Menschen?