Deutscher Geheimplan für den NATO-Aufmarsch an der Ostfront – vorbereitete Sperren auf Deutschlands Straßen

Deutschland bereitet sich auf einen Krieg gegen Russland vor. Dass die Bundeswehr entgegen den von der deutschen Politik aufgebauten Bedrohungsszenarien nicht davon ausgeht, dass Deutschland sich gegen einen russischen Überfall zur Wehr setzen muss, macht ein Geheimpapier deutlich. Darin werden Verlegungspläne an die Ostfront durchgespielt.

Im Falle einer Aggression von welcher Seite auch immer müssen zügig Soldaten und Ausrüstung in großem Umfang an die NATO-Ostflanke verlegt werden. Im Plan ist von sage und schreibe 800.000 Soldaten und von 200.000 Einheiten an Militärtechnik die Rede: Lastwagen mit Ausrüstung, Panzer auf Tiefladern, schweres Gerät.

Eine zentrale Rolle kommt dabei einerseits der Autobahn A2 zu, die einmal quer vom Westen Deutschlands in Richtung Osten verläuft. Von zentraler Bedeutung ist aber auch die Mitarbeit der Zivilbevölkerung, denn die 800.000 Soldaten müssen versorgt und zeitweise untergebracht werden. Behörden, Kommunen und das Technische Hilfswerk hätten im Fall der Fälle dann die Aufgabe, die Koordinierung von Hilfen zu übernehmen und die Versorgung der Truppen zu gewährleisten, heißt es.

Das Projekt ist eine logistische Herausforderung. Welche Brücken können benutzt werden? Wo lässt sich geschützt pausieren, denn selbstverständlich ist für das ausgemalte Szenario auch mit Beschuss und Angriffen zu rechnen? Schließlich befände sich Deutschland dann im Krieg oder zumindest unmittelbar davor.

Bereits im Frühjahr hat die Bundeswehr gemeinsam mit der US Army den Aufbau eines militärischen Rastplatzes in Hessen geprobt. Euphorische Kriegsstimmung wollte sich in der Bevölkerung nicht einstellen. Lediglich ein paar Schaulustige seien gekommen, beschwert sich Stephan Paule, der Bürgermeister von Alsfeld, wo die Übung stattfand.

Vermutlich verstehen die Alsfelder besser, was es heißt, Teil einer Kriegsstrategie zu sein, als ihr Bürgermeister. Ein Blick in die Ukraine genügt. Sollte Alsfeld für die massenweise Verlegung von Truppen in einem Krieg mit Russland militärstrategische Bedeutung haben, bliebe von der Kleinstadt absehbar nichts übrig.

DUMBs: Vorbereitete Sperren auf Deutschlands Straßen

Bunker und Schutzbauten bieten in Krisen, Katastrophen und Verteidigungsfall Schutz vor Bomben, Raketen, Umherfliegenden Trümmern und auch vor radioaktivem Fallout. Bis zu 14 Tage – oder länger – kann man sich an diesem sicheren Ort aufhalten. So war der Plan. Irgendwann geht es zurück an die Oberfläche.

Doch was findet man dort vor? Eine komplett zerstörte oder gar verstrahlte Stadt? Trümmer, Verletzte, Tote? In Deutschland wie auch in vielen anderen Ländern Europas und der restlichen Welt gibt unterschiedliche Arten von Schutzbauten:

Die für die zivile Bevölkerung, also für die Öffentlichkeit, und jene für die Landes- und Staatsregierung. Werfen wir einen Blick hinter die Stahltüren.

Regierungsbunker

Regierungsbunker sind Schutzbauten für Regierung und Staat im Krisenfall. Sie sollen die Handlungsfähigkeit des Staates, insbesondere im Falle eines Krieges – aber auch bei Krisen- und im Katastrophenfall – sicherstellen. Moderne Regierungsbunker bestehen in der Regel aus Spezialbeton oder sie werden in Felskavernen errichtet. Der Bau dieser Anlagen erfolgt in der Regel unter Tage.

Regierungsbunker aus der Zeit des Kalten Krieges waren dazu in der Lage, auch Kernwaffenangriffen standzuhalten, um den Insassen ein autarkes Überleben über einen bestimmten Zeitraum zu ermöglichen.

Neben Bunkeranlagen für die Regierung wurden auch Schutzbauten für die Führung der Streitkräfte und andere Einrichtungen für die Vorsorge im Rahmen des Zivilschutzes errichtet.

In Deutschland gab es neben dem Ausweichsitz der Verfassungsorgane des Bundes teilweise auch Schutzbauten für die Landesregierungen. Einige ehemalige Bunkeranlagen wurden nach Ende des Kalten Krieges zu Dokumentationsstätten oder Museen umgestaltet und können heute besichtigt werden.

In einer zwanzig Kilometer langen Tunnelanlage schlummert unter einem Weinberg, zwischen Ahrweiler und Dernau versteckt, das einst geheimste Bauwerk der Bundesrepublik Deutschland: der „Ausweichsitz der Verfassungsorgane der Bundesrepublik Deutschland in Krise und Krieg“ (mehr dazu im nachfolgenden Kapitel).

Eine ähnliche Anlage gab es natürlich auch in der ehemaligen DDR unter der Bezeichnung 17/5001 mit dem Decknamen „Perle“. Hier hätte im Krisen- und Verteidigungsfall Erich Honecker mitsamt seinem Führungsstab Zuflucht gesucht. Umgangssprachlich wird das Objekt daher auch gerne als Honecker-Bunker bezeichnet.