Die Sterne im August 2024 – Stabilität kehrt ein

Der renommierte Star-Hellseher und Astrologe Emanuell Charis enthüllt uns in diesem Artikel, was der magische August 2024 für jedes Sternzeichen bereithält. Nach den unsicheren und holprigen Monaten Juni und Juli erwartet uns nun eine Phase der Stabilität und des Wachstums. In Liebe, Beruf und Gesundheit stehen die Sterne günstig und bieten neue Chancen, doch es gilt auch, mögliche Gefahren und Risiken zu beachten.Widder (21. März – 19. April)

Liebe: »Für Widder steht der August ganz im Zeichen der Romantik und Leidenschaft«, erklärt Emanuell Charis. »Venus und Mars fördern tiefe emotionale Bindungen und aufregende Abenteuer.« Paare erleben eine Phase der Harmonie und des Verständnisses, während Singles eine aufregende neue Begegnung bevorsteht. Lassen Sie also Ihr Herz sprechen und öffnen Sie sich für neue Erfahrungen – und vor allem: Augen auf, damit Sie diese Begegnung nicht verpassen.

Beruf/Karriere/Finanzen: Nach den finanziellen Unsicherheiten der letzten Monate stabilisiert sich die Lage. »Neue berufliche Möglichkeiten tun sich auf und Ihre harte Arbeit wird endlich anerkannt«, prophezeit Emanuell Charis und empfiehlt: »Nutzen Sie diese Phase, um langfristige Projekte zu planen und Ihre Karriere voranzutreiben.«

Gesundheit: Ihr Energielevel ist hoch, doch achten Sie darauf, nicht zu übertreiben. Eine ausgewogene Ernährung und regelmäßige Bewegung tragen dazu, Ihre Vitalität zu bewahren. Nehmen Sie sich genügend Zeit für Entspannung und mentale Erholung.

Allgemein: Der August bringt Ihnen Stabilität und Chancen. Liebe und berufliche Erfolge stehen im Vordergrund, während sich finanzielle Sorgen allmählich auflösen.

Stier (20. April – 20. Mai)



Liebe: Für Stiere bringt der August eine Zeit der intensiven Gefühle und tiefen Bindungen. Das bedeutet: Paare können jetzt ihre Beziehung vertiefen und eventuelle Probleme lösen. Singles können einen besonderen Menschen treffen, der ihr Herz im wahrsten Sinne des Wortes im Sturm erobert. »Hier gilt: Vertrauen Sie auf Ihre Intuition und lassen Sie sich von Ihren Gefühlen leiten«, rät Charis. (Astrologie: Die Situation entspannt sich! Der Juli im Jahr des Drachen)

Beruf/Karriere/Finanzen: Finanziell stabilisiert sich die Lage nach den sehr durchwachsenen Monaten Juni und Juli. Der August ist eine gute Zeit, um neue Projekte zu starten und bestehende Pläne zu festigen. Achten Sie aber darauf, Ihre Ausgaben im Blick zu behalten und unnötige Risiken zu vermeiden.

Gesundheit: Ihre Gesundheit kann und wird von einer ausgewogenen Lebensweise profitieren, die Sie derzeit eventuell etwas zu sehr vernachlässigen. Achten Sie vor allem auf genügend Schlaf und reduzieren Sie Stress durch Meditation oder Yoga.

Allgemein: »Eine Zeit der Stabilität und des Wachstums steht Ihnen bevor«, resümiert Charis. »Ihre Finanzen stabilisieren sich und die Liebe blüht auf.«

Zwillinge (21. Mai – 20. Juni)



Liebe: Den Zwillingen steht im August eine leidenschaftliche und aufregende Zeit bevor. »Die Sterne stehen günstig für neue Begegnungen und das Vertiefen bestehender Beziehungen«, sagt Emanuell Charis und weist darauf hin: »Kommunikation ist – wie so oft bei den Zwillingen – das beste Mittel, um Missverständnisse zu vermeiden und tiefe Verbindungen zu schaffen.« Suchen Sie also insbesondere in möglichen Konfliktsituationen stets das Gespräch.

Beruf/Karriere/Finanzen: Die finanzielle Unsicherheit der letzten Monate weicht einer Phase der Stabilität. Neue berufliche Chancen eröffnen sich und es ist eine gute Zeit, um langfristige Investitionen zu planen. Achten Sie darauf, Ihre Finanzen sorgfältig zu verwalten.

Gesundheit: Auch Ihre mentale, seelische Gesundheit benötigt Aufmerksamkeit. Nehmen Sie sich Zeit für Entspannung und geistige Erholung, um Ihr Wohlbefinden zu fördern.

Allgemein: Ein Monat voller positiver Veränderungen! Liebe und beruflicher Erfolg gehen Hand in Hand, während sich finanzielle Sorgen auflösen.

Krebs (21. Juni – 22. Juli)



Liebe: Für Krebse steht der August voll und ganz im Zeichen der Romantik und der emotionalen Tiefe. »Für Paare ist es die Gelegenheit, ihre Beziehung auf ein neues Level zu heben, während Singles die Chance haben, jemanden kennenzulernen, der ihre tiefsten Sehnsüchte versteht«, sagt Star-Hellseher Emanuell Charis und empfiehlt: »Hören Sie auf Ihr Herz und vertrauen Sie auf Ihre Gefühle.«

Beruf/Karriere/Finanzen: Wie bei den anderen Sternzeichen stabilisiert sich auch für Sie die finanzielle Lage. Es ist ratsam, diese Zeit zu nutzen, um neue berufliche Projekte anzugehen und bestehende Pläne zu festigen und auf den Weg zu bringen. Aber: »Vermeiden Sie riskante Investitionen und konzentrieren Sie sich eher auf nachhaltiges Wachstum«, so Charis.