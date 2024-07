Dokumente zeigen, dass der Plan für die Covid-Lockdowns bereits vor 17 Jahren erstellt wurde

Kürzlich entdeckte Dokumente zeigen, dass der Plan für die Abriegelung während der Covid-Pandemie bereits vor mehr als 17 Jahren erstellt wurde.

Die Dokumente, die auf den 16. Januar 2007 datiert sind, wurden vom US-Heimatschutzministerium (Department of Homeland Security, DHS) unter der damaligen Regierung von Präsident George W. Bush erstellt.

Die Dateien scheinen im März 2023 von der Regierung des demokratischen Präsidenten Joe Biden hochgeladen worden zu sein.

Die in den Dokumenten dargelegten Pläne sind jedoch zutiefst beunruhigend und kommen einer regelrechten korporatistischen Bevormundung der USA gleich.

Sie drängen darauf, das amerikanische Volk seiner Freiheiten zu berauben und alles abzuschaffen, was auch nur im Entferntesten an die Bill of Rights und das Verfassungsrecht erinnert.

Aber der Plan war für jeden, der neugierig genug war zu graben, sichtbar versteckt.

Erschreckenderweise enthält der Plan Details über die Pandemieeinschränkungen, die die Öffentlichkeit bereits mit den Covid-Blockaden erlebt hat.

Interessant ist auch, wer an der Ausarbeitung des Plans beteiligt war.

Es ist so ziemlich das gesamte unternehmerische Amerika des Jahres 2007. (Treffen der globalen Elite beim Internationalen Vogelgrippe-Gipfel zur Planung des „Managements von Massensterbefällen“)

Die Enthüllungen haben eine verblüffende Ähnlichkeit mit dem jüngsten Vorstoß der Unternehmen für einen “Great Reset” des globalistischen Weltwirtschaftsforums (WEF).(Vogelgrippe-Gipfel: Die Impfstoffindustrie trifft sich zum zweiten Mal, um neue Giftspritzen auf den Markt zu bringen)

Die Schlussfolgerungen sind verblüffend.

Auf einer Seite des Dokuments mit dem Titel “SCHLUSSBERICHT UND EMPFEHLUNGEN DES RATES” heißt es

“Eine Quarantäne ist eine rechtlich durchsetzbare Erklärung, die eine staatliche Behörde über Personen verhängen kann, die potenziell einer Krankheit ausgesetzt sind, aber keine Symptome zeigen”.

Wenn die Quarantänegesetze des Bundes in Kraft treten, werden sie zwischen der CDC und den staatlichen und lokalen Gesundheitsbehörden und, falls erforderlich, den Strafverfolgungsbehörden koordiniert…”.

“Die Regierung kann auch Reisebeschränkungen erlassen, um den Personen- und Warenverkehr zwischen geografischen Gebieten einzuschränken, um die Übertragung und Verbreitung von Krankheiten zu begrenzen.

“Die Behörden prüfen derzeit mögliche Pläne zur Einschränkung des internationalen Reiseverkehrs im Falle des Ausbruchs einer Pandemie im Ausland.

“Die Einschränkung öffentlicher Versammlungen trägt ebenfalls dazu bei, die Ausbreitung von Krankheiten einzudämmen.