Erschreckende Bestätigung und Enthüllungen – Wettermanipulation ab August geplant: Verseuchung des Ozeans

Zur „Bekämpfung des Klimawandels“ werden im August 20 Tonnen Natriumhydroxid und Farbstoff in den Ozean gekippt. Im August beginnt das Experiment.

Ab August wird das Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) eine neue Studie durchführen. Dabei soll die Auswirkungen der Anreicherung der Ozeanalkalität untersucht werden.

Dies geschieht, in dem der pH-Wert des Meerwassers künstlich erhöht wird. So will man die „vom Menschen verursachte Versauerung der Ozeane“ untersuchen und bekämpfen.

Durchgeführt wird das Experiment im Atlantik südwestlich der US-amerikanischen Atlantikinsel Nantucket.

Klimawandel bekämpfen

Unter dem Namen „LOC-NESS“ – kurz für Locking away Ocean Carbon in the Northeast Shelf and Slope – werden 20 Tonnen Natriumhydroxid (auch bekannt als Lauge und Ätznatron) und bis zu 75 Kilogramm Tracer-Farbstoff in den Ozean gekippt.

Anschließend wird fünf Tage lang die Ausbreitung der Alkalinität, die CO2-Aufnahme und die Umweltauswirkungen überwacht. Das Experiment wird „eines der ersten seiner Art weltweit und das erste seiner Art im Nordosten der Vereinigten Staaten“ sein.

Wenn das Experiment erfolgreich ist, rechnen sich die Forscher sogar aus, dass damit „Auswirkungen des Klimawandels“ abgemildert werden könnten. Denn eine Erhöhung der der Alkalinität des Ozeans würde „die Fähigkeit des Ozeans, Kohlendioxid aus der Atmosphäre zu entfernen, erhöhen“.Denn der Ozean spielt als größter Kohlenstoffsenke der Welt eine „Schlüsselrolle im Kampf gegen den Klimawandel“, wie uns die Klimawissenschaft erklären will.

Die lokale Presse schreibt weiter: „Indem man Natriumhydroxid ins Wasser gibt, hofft Woods Hole zu testen, ob der Mensch die Alkalinität des Ozeans erhöhen und das atmosphärische Kohlendioxid auf einen Schlag reduzieren kann.“

In einfachem Deutsch: Man kippt mittlerweile Tonnen ätzende Chemikalie in den Ozean, um den „Klimawandel zu bekämpfen“. Wie verrückt kann es noch werden? (Bombenzyklone und atmosphärische Flüsse: Spielt jemand mit dem Wetter herum?)

Aber die Forscher sehen das ganz anders. Im Studienvorschlag heißt es:

300x250

„Angesichts des derzeitigen Emissionspfads der Gesellschaft ist in den letzten Jahren deutlich geworden, dass größere Emissionsreduzierungen nun durch Bemühungen ergänzt werden müssen, vorhandenes Kohlendioxid aktiv aus der Atmosphäre zu entfernen.

Die Ergänzung von Emissionsreduzierungen durch die Entfernung von Kohlendioxid (Carbon Dioxide Removal, CDR) wird zu einer entscheidenden Strategie, um die international anerkannten Klimaschutzziele zu erreichen, die im Pariser Klimaabkommen festgelegt und zum Abschluss der UN-Klimakonferenz COP28 in Dubai bekräftigt wurden.“

Etwas Widerstand gibt es aber noch. Nicht alle Umweltschützer sind vor den Klimaschützern gewichen. Friends of the Earth hat die Woods Hole-Studie damit gleichgesetzt, 60.000 Gallonen Bleichmittel in den Ozean zu gießen, und die Umweltschutzbehörde dafür gegeißelt, dass sie die Studie genehmigt hat.

Sie behaupten auch, dass die Woods Hole Oceanographic Institution nicht viel aus der Studie lernen wird, weil es so schwierig ist, die Auswirkungen der Erhöhung des Alkaligehalts im Meer zu verfolgen.(HAARP: Die dunkle Macht hinter Erdbebenwaffen – das große Beben (Video))

300x250 boxone

Geoengineering: Erschreckende Bestätigung und Enthüllungen

Viele von uns haben seit langem überzeugende Beweise für verschiedene geheime Wetterveränderungen. Vor nicht allzu langer Zeit habe ich einen Beitrag darüber geschrieben. Die Kommentare zu diesem Beitrag von Personen mit offensichtlichem Fachwissen und Kenntnissen in dieser Angelegenheit sind erschreckend. Ihre Enthüllungen bewiesen, dass die Dinge viel schlimmer sind, als ich sie mir vorgestellt hatte.

Viele andere haben versucht, vor der Realität dieser verrückten Experimente zu warnen. Sie werden von den Medien nicht aufgegriffen – ein weiterer Hinweis darauf, dass etwas nicht stimmt.