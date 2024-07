Teile die Wahrheit!

Sunny Verghese, CEO von Olam Agri, einem in Singapur ansässigen Agrarhandelsunternehmen, warnte letzte Woche auf der Verbraucherkonferenz von Redburn Atlantic und Rothschild die Zuhörer, dass die Welt auf eine Periode von „Nahrungsmittelkriegen“ zusteuere, da sich geopolitische Flächenbrände rund um den Globus ausbreiten würden.

„Wir haben viele Kriege um Öl geführt. Wir werden noch größere Kriege um Nahrung und Wasser führen“, sagte Verghese laut Financial Times und fügte hinzu, der Protektionismus bei Lebensmitteln habe einige Regierungen gezwungen, die heimischen Nahrungsmittellieferungen zu erhöhen, was die Nahrungsmittelinflation verschärft habe.

Er wies darauf hin, dass ein Anstieg der nichttarifären Handelshemmnisse im Jahr 2022 als Reaktion auf den Krieg in der Ukraine – seinen Berechnungen zufolge 1.266 aus 154 Ländern – „ein übertriebenes Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage“ ausgelöst habe.

Die Lebensmittelpreise sind in den letzten Jahren stark angestiegen, sei es aufgrund widriger Wetterbedingungen (ausgelöst durch El Niño) oder des Krieges in der Ukraine. Diese Preise werden wahrscheinlich auch in den kommenden Jahren hoch bleiben.

Laut Verghese hätten reichere Länder aufgrund der globalen Unsicherheit Überschüsse an strategischen Rohstoffen angehäuft, was zu einem Anstieg der Nahrungsmittelpreise beigetragen habe.

„Indien, China, alle haben Puffervorräte“, sagte er und fügte hinzu: „Das verschärft das globale Problem nur.“

Die neuesten Daten der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen zeigen, dass die weltweiten Nahrungsmittelpreise wieder zu steigen beginnen und deutlich über dem Niveau vor Covid liegen. (WEF fordert „kontrollierte Zerstörung“ des globalen Nahrungsmittelsystems – Australien schreibt „Lebensmittelrationen“ vor)

Klar ist, dass die ärmsten Länder extrem anfällig für steigende Lebensmittelpreise und -knappheit sind und dass dort das Risiko sozialer Unruhen am höchsten ist.

Allerdings sind auch reichere Volkswirtschaften nicht immun. Das zeigt sich beispielsweise daran, dass US-Verbraucher ihre Ausgaben für Lebensmittel einschränken und sich gleichzeitig über das Scheitern der Biden-Ökonomie beschweren .

Die FT lieferte zwei aktuelle Beispiele für einen Protektionismus, der sich in den kommenden Jahren wahrscheinlich fortsetzen wird und die Risiken für die Ernährungssicherheit der weltweit Schwächsten verschärft:

Im Jahr 2022 verbot Indonesien den Export von Palmöl, um den lokalen Markt zu schützen, und im vergangenen Jahr verhängte Indien Exportbeschränkungen für bestimmte Reissorten, um die steigenden Inlandspreise vor den Parlamentswahlen einzudämmen, nachdem ein unbeständiger Monsun die Produktion gestört und die Angst vor Versorgungsengpässen geschürt hatte.

Die Gefahr besteht in weiteren Exportbeschränkungen für Nahrungsmittel, während die Welt in einen multipolaren Staat voller Konflikte und Chaos zerfällt. Protektionismus könnte die schlimmste Bedrohung für die Nahrungsmittelsicherheit darstellen und ein weiterer Grund dafür sein, dass die Preise in den kommenden Jahren auf hohem Niveau verharren werden.

Dies ist ein weiterer Beweis dafür, dass die Amerikaner Walmart und den Nahrungsmittel-Industriekomplex hinter sich lassen und stattdessen die heimischen Landwirte unterstützen müssen, damit diese ihre lokalen Lieferketten stärken und so die Risiken im Ausland minimieren können.

„Überlappende Notlagen“ zwingen Länder zur Aufstockung ihrer Nahrungsmittelvorräte

Ein neuer Bericht warnt, dass „die Welt in ein Zeitalter sich überschneidender Notsituationen eingetreten ist“, und weist auf die Notwendigkeit eines neuen Stabilisierungsansatzes hin, der ein Puffersystem zur Abmilderung der Preisvolatilität bei wichtigen Rohstoffen umfasst , um so wirtschaftliche Stabilität und Wachstum zu fördern.

„Das neoliberale Stabilisierungsparadigma der Zinserhöhungen und der Sparpolitik hat die Volkswirtschaften weltweit unvorbereitet auf die Schocks der Grundversorgung zurückgelassen, die durch die sich überschneidenden Notlagen von Krieg, Konflikt, Klimawandel und Pandemie entstanden sind“, schrieb die Hauptautorin Isabella Weber von der University of Massachusetts Amherst in dem Bericht.

Weber sagte: „ Im Nahrungsmittelsektor dürfte es häufiger zu Angebotsengpässen kommen . Extreme Wetterereignisse werden voraussichtlich häufiger auftreten und haben bereits Auswirkungen auf die regionalen landwirtschaftlichen Erträge.“