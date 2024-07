Führender russischer Wissenschaftler warnt: „Die Welt steht am Rande eines Abgrunds“

„Wichtig ist, dass diese Raketen bereits für Angriffe auf unsere Regionen genutzt werden“, betonte Dmitri Peskow. Die Hemmungen seitens der NATO-Staaten, auch Angriffe bis tief ins Innere Russlands zuzulassen, sinken stetig.

Von der NATO gelieferte Raketen werden bereits zu Angriffen auf Russland genutzt, aber Pläne, noch weiter reichende Waffen zu liefern, könnten zu einer weiteren Eskalation führen, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow.

„Wichtig ist, dass diese Raketen bereits zu Angriffen auf unsere Regionen eingesetzt werden“, sagte Peskow zu Reportern, mit Verweis auf die vier neuen russischen Gebiete. „Was Raketen größerer Reichweite angeht, das ist eine reine Provokation und eine neue, sehr gefährliche Runde der Eskalation“, betonte er.

„Wir behalten all die Erklärungen und Informationen vom NATO-Gipfel im Blick. Und natürlich ist dieses Thema sehr heikel“, sagte der Sprecher des russischen Präsidenten als Kommentar auf Kiews Verlangen an die NATO, Beschränkungen für Schläge tief in Russland aufzuheben.

„Wir können die Rhetorik aus London und einigen anderen Hauptstädten sehen, die diesbezüglich bereits keine Beschränkungen sehen. Und wir sehen Länder, die versuchen, ein Gleichgewicht zu wahren, indem sie sagen, sie wären dagegen, diese Raketen großer Reichweite zu nutzen“, schloss Peskow.

Der neue britische Premierminister Keir Starmer hatte unmittelbar vor dem NATO-Gipfel erklärt, Großbritannien gebe die an die Ukraine gelieferten Storm-Shadow-Raketen mit einer Reichweite von 250 Kilometern auch für einen Einsatz gegen russisches Gebiet innerhalb der Grenzen von 2014 frei. Auf dem Gipfel selbst wurde die Verlegung von US-Tomahawk-Raketen mit über 2.000 Kilometern Reichweite nach Deutschland im Jahr 2026 angekündigt.

Medwedew reagiert auf Abschlusserklärung des NATO-Gipfels: Ukraine und NATO müssen verschwinden

Die NATO hat auf ihrem Gipfel in Washington der Ukraine einen „unumkehrbaren“ Weg ins Militärbündnis zugesichert. Dmitri Medwedew hat auf diese Ankündigung reagiert und scharfe Gegenmaßnahmen Russlands angekündigt.

Russlands Ex-Präsident Dmitri Medwedew kommentiert auf Telegram und X in russischer und englischer Sprache die Entscheidung des jüngsten NATO-Gipfels in Washington, der Ukraine einen „unumkehrbaren“ Weg ins westliche Militärbündnis zuzusichern, obwohl eine formelle Einladung weiterhin ausbleibt.

Medwedew, jetziger Vize-Chef des russischen Sicherheitsrates, bezeichnet die Unterzeichnerstaaten als Feinde Russlands und kündigt Gegenmaßnahmen an:

„Die Schlussfolgerung ist offensichtlich. Wir müssen unser Bestes tun, damit der ‚unumkehrbare Weg der Ukraine‘ in die NATO entweder mit dem Verschwinden der Ukraine oder mit dem Verschwinden der NATO endet. Beides wäre noch besser.“

The Washington Summit Declaration of July 10 mentions “the irreversible path of Ukraine” to NATO. For Russia, 2 possible ways of how this path ends are acceptable: either Ukraine disappears, or NATO does. Still better, both.

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) July 11, 2024