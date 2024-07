Höhere Kosten für Gesundheitssystem: Kommt 2025 der Kollaps? (Video)

Das Gesundheitssystem steht vor dem Zusammenbruch. Grund sind höhere Kosten für Gesundheitssystem durch Migration. Diese müssen zu etwa 70 % durch Beiträge der Versicherten getragen werden. Denn die Steuermittel reichen hierfür bei weitem nicht aus.

Die Kosten für Gesundheitssystem von Migration sind Mehrbelastungen von Milliarden. Geld, das heute noch niemand richtig einrechnet. Hinzu kommen die Kosten der Pandemie. Die Beiträge steigen, während die Leistungen für die Beitragszahler sinken. Das Gesundheitssystem steht vor dem Kollaps.

Kosten für Gesundheitssystem: Die Gesundheitsausgaben explodieren

In den letzten zwei Jahrzehnten stiegen die Gesundheitsausgaben von 214 Milliarden Euro im Jahr 2000 auf über 440 Milliarden Euro im Jahr 2020. Im Jahr 2021 wurden diese Krankheitskosten mit 81,4 Milliarden durch staatliche Transfers und Zuschüsse getragen. Ein Plus von 18,8 % im Vergleich zum Jahr 2020.

Diese Verdopplung der Ausgaben spiegelt jedoch paradoxerweise nicht eine Verbesserung der Gesundheitsversorgung oder Gesundheit der Menschen wieder. Stattdessen mussten in diesem Zeitraum rund 300 Krankenhäuser die Versorgung der Regionen einstellen. Dabei erhöhten sich die Leistungen für die Behandlung von Patienten nicht, im Gegenteil: Es stiegen die Zuzahlungen.

Die Höhe der Pauschale ändert sich nicht, selbst wenn der Patient kürzer oder länger als die vorgesehene Zeit im Krankenhaus verbringt. Die Fallpauschalen ändern sich nicht bei steigenden Kosten für Energie oder Personal. Demnach werden Krankenhäuser dafür belohnt, Patienten schnellstmöglich zu behandeln.

Der Grund liegt im staatlichen Eingriff und der Einführung von Fallpauschalen. Um die Gelder gerechter und gezielter zu verteilen, wurden den Ärzten immer mehr Bürokratie aufgebürdet. Unternehmen, die diese Verwaltung zentral übernehmen und angestellte Ärzte in den Praxen einsetzen wollten, wurden als “Heuschrecken” abgestraft und deren Geschäftsmodell verhindert. (Wie seit fast 70 Jahren unsere Rentenkasse geplündert wird)

Die Probleme im Gesundheitssystem zeigen sich vor allem in:

Das Gesundheitssystem benötigt dringend grundsätzliche Reformen, die jetzt von der Politik und dem Bundesgesundheitsministerium anscheinend auch angegangen werden. Denn in Deutschland sinkt die Lebenserwartung der Menschen. Zustände, wie in einem Entwicklungsland.(Beschlossen: Keine Rente mehr ab 2028? KEINER spricht darüber (Video))

Der Reformstau basiert auf wesentlichen Punkten:

Und dass das Gesundheitssystem deutlich überlastet ist, weil es immer weniger Beitragszahler mitfinanzieren, wird im Detail noch gezeigt. Dafür brauchen wir erst die Grundlage, woher die über 440 Milliarden pro Jahr überhaupt herkommen. Es geht in dem Gesundheitssystem immer weniger um die Gesundheit der Menschen.

So finanziert sich das Gesundheitssystem

300x250

Das Gesundheitssystem sollte sich vollständig aus den Zahlung der Wirtschaft, unabhängig von staatlichen Zuschüssen finanzieren.

Folgende Personenkreise zahlen ein

Arbeitnehmer vom Bruttolohn & Arbeitgeber durch Arbeitgeberanteil der Lohnkosten

Arbeitnehmer und Arbeitgeber tragen die Kosten der Gesundheitsvorsorge. Von dem Bruttolohn fließen 14,6 Prozent in die Krankenkasse. Bei Arbeitnehmern teilt sich dieser Betrag zu je der Hälfte, also 7,3 Prozent auf beide Seiten auf. Selbständige zahlen diese anteilig von ihrem Umsatz, haben aber einen Höchstbetrag von Damit sind Kosten für Gesundheitssystem Teil der Lohnkosten, die über Marktpreise zu erwirtschaften sind.

300x250 boxone

Freiwillig Versicherte wie Selbständige oder Studenten

Höchst- und Mindestbeiträge für Selbstständige 2024

Krankenversicherung mit Krankengeld Pflegeversicherung Beitragssätze 15,8 % 3,4 % Höchstens 5.175,00 € 817,65 € 175,95 € Mindestens 1.178,33 € 186,18 € 40,06 €

Quelle: www.tk.de

Rentner

Rentner tragen 14,6 Prozent von ihren Rentenansprüchen zur Krankenkasse bei. Die Hälfte davon wird von der deutschen Rentenversicherung getragen. Der gesamte Betrag wird direkt von der Rentenkasse einbehalten und an die jeweilige Krankenkasse überwiesen.

Zahlungen für Bürgergeld Empfänger (Pauschale durch Jobcenter)

Der Staat zahlt eine pro Kopf Pauschale an die Krankenkassen für jeden Bezieher von Bürgergeld. Aktuell sind das etwa 125 Euro pro Monat pro Person.

Von jedem Arbeitnehmer und in der GKV freiwillig Versicherten in diesem Land bekommen die Krankenkassen also 14,6 % des Arbeitseinkommens. Das ist mehr oder etwa so viel wie der Bund Steuern erhält. Und dennoch läuft das ganze System einem Kollaps entgegen. Wie das geht? Es beginnt jedenfalls mit offenen Grenzen.

Täglich (!) eine Milliarde Euro Kosten für das Gesundheitssystem

Zahlen des statistischen Bundesamtes zeigen, dass im Jahr 2018 im Gesundheitssystem mehr als 1 Milliarde Euro ausgegeben wurde – an einem Tag! Insgesamt beliefen sich die Kosten für Gesundheitssystem und die Arzneimittelausgaben auf 387 Milliarden und 151 Millionen Euro. Im folgenden Jahr 2019 stiegen die Kosten auf über 400 Milliarden Euro.

Jedes Jahr steigen die Kosten zur Gesundheitsversorgung stark an, dass sie allein durch die Mitgliedsbeiträge nicht mehr tragbar sind. Steuereinnahmen in Form von Bundeszuschüssen von 16,5 Milliarden im Jahr 2018 an Krankenkassen finanzieren das Gesundheitssystem.

Die Ausgaben stiegen weiter auf 410,8 Milliarden im Jahr 2019. Auf jeden Bundesbürger entfallen somit knapp 5000 Euro an Kosten pro Jahr. Und für das Jahr 2022 waren es schon 498,1 Milliarden Euro.

Die Zuschüsse aus Steuermitteln müssen immer größer ausfallen. Das Gesundheitssystem steuert auf einen Kollaps zu. Auf der Suche nach den Gründen für diese Kostenexplosion stößt man schnell auf zwei Ursachen. Diese immer weiter ausufernden Ausgaben rauben Ihnen auch die Kaufkraft, da immer weniger Geld übrigbleibt, wenn die Beiträge immer steigen.

Pandemie und Migration bringen das Gesundheitssystem an seine Grenze

Das Gesundheitssystem würde funktionieren, wenn die Gesundheitsausgaben für Versicherte Beitragszahler verwendet werden würde. Es hat über Jahrzehnte hervorragend funktioniert. Bis man auf das Gesundheitssystem Kosten überzogen hat, die als völlig unnötig bezeichnet werden können.

About aikos2309 See all posts by aikos2309