Die Illuminaten-Hexe Marina Abramovic führte am Freitag beim Glastonbury-Musikfestival in Großbritannien vor einer Viertelmillion Menschen ein siebenminütiges satanisches Ritual durch.

Laut Abramovic erlebe die Welt einen „dunklen Moment“ und das öffentliche Ritual sei eine „öffentliche Intervention“, um die Welt in eine neue Richtung zu führen.

Die Performancekünstlerin betrat die Pyramid Stage in einem Kleid mit dem umgedrehten Friedenssymbol, um das stille okkulte Ritual vor einer Rekordmenge von fast 250.000 Festivalbesuchern durchzuführen.

„Ich möchte sehen, wie ich über das Acid, die Pilze, alles andere hinausgehen und diesen Moment in ihrer Seele berühren und für sieben Minuten alles anhalten kann“, sagte sie diese Woche dem Guardian .

„Können Sie sich vorstellen, wenn wir Erfolg haben? Es wird ein unglaublicher Moment sein.“

Dem Bericht zufolge besuchte Abramovic am frühen Morgen ihres Auftritts die heilige heidnische Stätte Stonehenge, um „so viel Energie wie möglich zu tanken“ .

Der Guardian hat live vom Festival berichtet und in seinem Live-Blog über Abramovićs Ritual gesprochen .

„[Das Schweigen] ist eine große Herausforderung, wenn man bedenkt, wie, ähm, geschmeidig manche Glastonbury-Zuschauer sind, aber wie es klingt, hat sie Erfolg gehabt“, berichtete Gwilym Mumford. (Satanisches Ritual: Vereinte Nationen beim Anrufen des Antichristen ertappt)

Die Musikreporterin Sarah Phillips, die bei der Vorstellung dabei war, sagte , dass die Menge, abgesehen von einem Schreihals, ruhig geblieben sei und dass die Wirkung „unglaublich kraftvoll und bewegend“ gewesen sei.

Circa, ein britisches Künstlerkollektiv, das für seine Arbeiten auf Plakatwänden auf der ganzen Welt bekannt ist, ist die Inszenierung von Abramovics neuestem Stunt. Das Werk trägt den offiziellen Titel „ Seven Minutes of Collective Silence“ .

Bekanntheit erlangte Abramovic, nachdem während der Wahlen 2016 WikiLeaks-E-Mails veröffentlicht wurden und enthüllten, dass sie regelmäßig „Spirit Cooking“-Partys für die Elite der Demokraten veranstaltete, darunter auch für Clintons Wahlkampfmanager John Podesta.

300x250

Sie unterhält außerdem unglaublich enge Verbindungen zum Who’s Who der globalen Elite, darunter unter anderem Bill Gates , der verstorbene Jacob Rothschild , Jay-Z , Lady Gaga und Wolodymyr Selenskyj .

— Far Out Magazine #Glastonbury2024 (@FarOutMag) June 28, 2024

🎥 Serbian artist Marina Abramović joins PJ Harvey on the Pyramid Stage for a 7 minute silence 🙏 #Glastonbury #GlastonburyFestival pic.twitter.com/y9QXC20baI

Woher kommt das Peace-Zeichen?

300x250 boxone

Das kultige Peace-Zeichen wird gelegentlich als antichristliches Symbol (umgedrehtes, zerbrochenes „Nero-Kreuz“), satanische Figur oder gar Nazi- Emblem verunglimpft und ist dennoch nicht für alle harmlos.

Viele Menschen wissen nicht, woher dieses Symbol stammt und wie es zum Symbol des Friedens wurde. Dies ist das Kreuz von Nero, ein gebrochenes und umgekehrtes Kreuz, umgeben von einem Kreis, der Neros Vision darstellt. Nero glaubte, dass es ohne das Christentum Weltfrieden geben würde, Tausende von Christen starben unter der Herrschaft von Nero als Märtyrer. Dafür steht das „Friedenssymbol“, unabhängig davon, was es für Sie bedeutet.

Glücklicherweise hat das Symbol eine klare Geschichte und sein Ursprung ist nicht allzu umstritten. Das moderne Peace-Zeichen wurde 1958 von Gerald Holtom für die britische Kampagne für nukleare Abrüstung entworfen.

Die senkrechte Linie in der Mitte stellt das Flaggensignal für den Buchstaben D dar und die nach unten gerichteten Linien auf beiden Seiten sind das Signal für den Buchstaben N.

„N“ und „D“ stehen für nukleare Abrüstung und sind von einem Kreis umgeben. Holtom beschrieb das Symbol auch als Symbol der Verzweiflung, wobei die mittleren Linien einen Menschen mit fragend ausgestreckten Händen vor dem Hintergrund einer weißen Erde formen.

Es wird gesagt, dass Holtom ursprünglich erwog, ein christliches Kreuz zu verwenden , ihm aber dessen Verbindung zu den Kreuzzügen missfiel und er sich schließlich für etwas entschied, das er für universeller hielt.

Das Problem mit diesem Symbol besteht in seinen vielen Verwendungsmöglichkeiten, die alle unterschiedliche Konnotationen haben und teilweise sogar antichristlich sind.

Lassen Sie mich aber zunächst die Ursprünge des heute beliebtesten und bekanntesten Symbols erklären, das während des Vietnamkriegs in den USA in Mode kam.

Die überwiegende Zahl der Beweise deutet darauf hin, dass ein britischer Künstler namens Gerald Herbert Holtom (1914-1985) der Urheber dieses Symbols ist. Holtom, Absolvent des Royal College of Arts und engagierter Friedensstifter, arbeitete während des Zweiten Weltkriegs als Kriegsdienstverweigerer auf einer Farm in Norfolk, England. Er arbeitete 1958 mit dem Direct Action Committee against Nuclear War (DAC) zusammen, als er das Symbol schuf, das er als eine Art Emblem für das DAC konzipierte.

Das Design enthält die Position von zwei Semaphorbuchstaben (ein System zur Übermittlung von Nachrichten über Flaggen), die „N“ und „D“ für „nukleare Abrüstung“ darstellen. Das „N“ wird durch eine Person gebildet, die in jeder Hand eine Flagge hält und diese dann in einem 45-Grad-Winkel auf den Boden richtet. Das „D“ wird gebildet, indem eine Flagge gerade nach unten und eine gerade nach oben gehalten wird.

Neben seinem eigentlichen Zweck, zum Frieden aufzurufen, hatte das Symbol für Holtom eine viel tiefere und persönlichere Bedeutung. Wie er einmal dem Herausgeber von Peace News , Hugh Brock, erklärte, stellte es ihn selbst dar – den er als einen Menschen in Verzweiflung beschrieb.

„Ich war verzweifelt. Tief verzweifelt. Ich zeichnete mich selbst: den Vertreter eines Individuums in Verzweiflung, mit nach außen und unten ausgestreckten Handflächen in der Art von Goyas Bauer vor dem Erschießungskommando. Ich formalisierte die Zeichnung in einer Linie und zog einen Kreis darum.“

Der erste öffentliche Auftritt von Holtoms Symbol fand am Osterwochenende, dem 4. April 1958, während eines öffentlichen Friedensmarsches in England statt.

Von da an wurde das Symbol populär und verbreitete sich schließlich bis in die USA, wo es zuerst bei Bürgerrechtsmärschen und später bei Protesten gegen den Vietnamkrieg verwendet wurde. Bald wurde es zu einem internationalen Symbol des Friedens, das man an den Mauern Prags fand, als die sowjetischen Panzer 1968 einmarschierten, und es wurde auf die berüchtigte Berliner Mauer gekritzelt.

Holtom war jedoch nicht der erste, der ein Bild mit einem umgedrehten Kreuz schuf. Dasselbe Symbol wurde von 1941 bis 1945 von Hitlers 3. Panzerdivision verwendet, weshalb sowjetische, polnische und ungarische Bürger Holtoms Darstellung als Zeichen des Friedens nur widerwillig akzeptierten. Wie BW in seiner E-Mail berichtet, findet sich das Symbol auch auf den Grabsteinen einiger SS-Soldaten Hitlers.

About aikos2309 See all posts by aikos2309