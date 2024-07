Insider-Wissen: Rothschild-Firma, die am Tag vor dem Attentat Trump-Aktien leerverkaufte, macht „Anmeldefehler“ dafür verantwortlich

Austin Private Wealth, LLC, ein in Texas ansässiges Finanzplanungsunternehmen im Besitz der Rothschilds, gerät derzeit ins Visier, nachdem das Unternehmen dabei ertappt wurde, als es nur einen Tag vor dem Attentat auf Donald Trump Verkaufsoptionen auf 12 Millionen DJT-Aktien platzierte.

Die elitäre Investmentfirma bestritt die Vorwürfe und machte nun einen „Anmeldefehler“ für diesen massiven Zufall verantwortlich.

Thegatewaypundit.com berichtet: Laut CA Club India :

Eine Put-Option ist eine Investition, die jemand tätigt, der einen Kursrückgang der Aktie eines Unternehmens erwartet. Personen, die sich mit Inside Trading beschäftigen, können mit Put-Optionen das 5-fache oder manchmal sogar das 100-fache ihres Gewinns erzielen (hängt davon ab, wie schnell die Aktie abstürzt).

Wäre Trump bei dem Attentat tatsächlich gestorben, wäre sein Unternehmen wertlos geworden. Die Aktien wären innerhalb eines Tages auf null gefallen. Die Leute, die Put-Optionen gekauft hatten, hätten Milliardengewinne gemacht.

Dem viralen Post zufolge war die angebliche Put-Position von Austin Private Wealth am 12. Juli die größte der aufgeführten Positionen – die zweitgrößte war Citadels Short im Mai von 1,677 Millionen.

Der Anmeldetag ist der 12. Juli, ein Tag vor dem Attentat. Laut Finbold handelt es sich dabei um die mit Abstand größte Put-Aktion des Unternehmens, bei der angeblich Vermögenswerte im Wert von rund einer Milliarde Dollar verwaltet werden. (WEF-Plan: Was wird beim Attentatsversuche gegen Trump vertuscht (Video))

„Forscher“ Josh Walkos schrieb auf X :

Um die Sache noch interessanter zu machen, hat mich meine Quelle mit den folgenden zwei Bildern von ihrem Bloomberg-Terminal darauf hingewiesen. Der Screenshot links zeigt den Put von Austin Private Wealth LLC, der heute Morgen aufgenommen wurde.

Er zeigt die 120.000 Puts. Wie Sie sehen, ist ihre Position bei weitem die größte, die nächste ist Citadel Advisors mit 16.770.

Hier wird es interessant: Der Screenshot rechts wurde später am Tag aufgenommen und plötzlich ist Austin Private Wealth LLC nirgendwo zu finden. Warum?

Am 16. Juli änderte das Unternehmen die Anmeldung.

Josh Walkos meint dazu: „Ein weiterer interessanter Aspekt der am 16.7. eingereichten Änderung ist, dass es die einzige ist, die sie jemals hatten. Ich habe nachgeforscht und ihre erste Einreichung erfolgte am 12.2.2020.“

Nach Angaben des Unternehmens bezog sich die Meldung vom 12. Juli auf die Aktivitäten im zweiten Quartal. Es gab keinen Short.

Das Unternehmen gab die folgende Erklärung ab :

Die Einreichung bei der SEC, aus der hervorging, dass Austin Private Wealth eine große Anzahl von Aktien der Trump Media & Technology Group Corp (DJT) leerverkauft hatte, war falsch. Wir haben die Einreichung sofort korrigiert, als wir von dem Fehler erfuhren.

Kein Kunde von APW hält oder hat jemals einen Put auf DJT in der ursprünglich gemeldeten Menge gehalten. Der korrekte Bestand betrug 12 Kontrakte oder 1.200 Aktien – nicht 12 Millionen Aktien, wie irrtümlicherweise eingereicht. Bei der Einreichung des erforderlichen Berichts für das zweite Quartal 2024 wurde von einem Drittanbieter ein Multiplikator angewendet, der die Anzahl der Aktien für alle Optionskontrakte (nicht nur DJT) um ein Vielfaches von 10.000 erhöhte. Wir haben den Fehler erst bemerkt, als wir die Einreichung genehmigten.Wir haben den Bericht am 12. Juli eingereicht, um unsere Positionen vom 28. Juni widerzuspiegeln. Wir haben ihn am 16. Juli geändert.Wir bedauern diesen Fehler und die damit verbundenen Sorgen zutiefst, insbesondere in einem so schwierigen Moment für unser Land. Wir sind zu voller Transparenz verpflichtet und möchten das Vertrauen unserer Kunden bewahren. Aus diesem Grund überprüfen wir unsere internen Verfahren und unsere Prozesse mit dem Drittanbieter, der uns bei den SEC-Anmeldungen unterstützt, um besser zu verstehen, wie es dazu kam, und um ähnliche Probleme in Zukunft zu vermeiden.

Auch die Investoren von Austin Private Wealth wurden von Social-Media-Nutzern unter die Lupe genommen. Die jüngsten 13F-Anmeldungen zeigen eine Liste der Top-Investoren, darunter einflussreiche Globalisten wie die Rothschild-Familie, BlackRock, Vanguard und Meta sowie prominente Politikerfamilien wie die Bushs und die Cheneys.

CA Club India berichtete:

Investoren in Austin Private Wealth

Zu den größten Investoren von Austin Private Wealth LLC gehören hauptsächlich institutionelle Fonds und vermögende Privatkunden. Zu ihren größten Beteiligungen zählen laut ihrem jüngsten 13F-Bericht die Rothschild-Familie, BlackRock, Vanguard, Meta, George Bush und die Cheney-Familie.

Abschluss

Trumps Tod hätte den Nasdaq und den Dow Jones eine Woche lang zum Absturz gebracht. Jeder, der dieses Wissen im Voraus gehabt hätte, hätte nach unseren Schätzungen einen Gewinn von schätzungsweise 696 Milliarden bis 1 Billion Dollar gemacht.

Mehrheit der Sicherheitskräfte bei Trump-Kundgebung waren keine ausgebildeten Geheimdienstagenten

Laut Senator Josh Hawley (R-MO) bestand der Großteil des Sicherheitspersonals bei der Trump-Kundgebung in Butler Park, Pennsylvania, nicht aus Agenten des Secret Service, sondern aus „unerfahrenen“ Agenten des Heimatschutzministeriums (DHS).

Senator Hawley enthüllte die verstörenden Informationen am Freitag in einem Brief an DHS-Minister Alejandro Mayorkas und forderte darin Antworten zum versuchten Attentat auf Präsident Trump am Samstag.

Whistleblower des Secret Service haben Senator Hawley darüber informiert, dass sie von der Kundgebung abgezogen wurden und dass die Mehrheit der Sicherheitsbeamten, die bei der Kundgebung im Butler Park im Einsatz waren, keine ausgebildeten Secret-Service-Mitarbeiter waren, sondern zum Ermittlungsteam des Heimatschutzministeriums gehörten.

