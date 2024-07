LAUT nachGEDACHT: Von guten und schlechten Kinderopfern

Und schon wieder wird auf die Tränendrüse gedrückt, nach dem Motto: „Oh die armen kranken und hilflosen Kinder“.

Bitter verstehen Sie mich nun nicht falsch oder unmenschlich, meine lieben Leser, aber mich beschäftigt das Problem, dass durch das überspitzte und überzogene Trauern das Gefühl erzeugt wird, dass Kinder, welche anderswo genötigt, missbraucht, misshandelt und getötet werden, weitaus weniger Wert sind!

Erinnern Sie sich noch, als Ende Juni 2024 eine von dem ukrainischen Militär abgeschossene Streubombe am Strand von der russischen Halbinsel Krim zahlreiche Tote verzeichnet wurden? Unter den Opfern waren auch zwei unschuldige Kinder!

Ein Presse(ver)sprecher von dem Komödianten Selenskyj bezeichnete diese mit Raketen aus dem Wertewesten brutalst umgebrachten Kinder als „ zivile Besatzer “[9]. Demzufolge sind nicht-ukrainische Kinder wertloser als ukrainische Gören. Ich kotze gleich in einem ganz großen Strahl!

Und solche Kindesmörder unterstützt die Berliner Regierung mit unseren Steuergeldern?!

Ich schäme mich dafür, dass ich keine Möglichkeit sehe, diesen Handlangern des Todes mein geraubtes Steuergeld entziehen kann!

Jedoch hat sich in diesem Artikel des „Tagesspiegels“ die ukrainische Regierung selbst als Täuscher, total Verlogene und absolut scheinbar wissentlich Unwissende dargestellt, mit der erfundenen Behauptung: „Auf der Krim gibt und kann es keine „Strände“ , „touristische Zonen“ oder andere fiktive Anzeichen „friedlichen Lebens“ geben“[10].

Auf der Seite beach-searcher.de kann man lesen, dass es 139 Badestrände auf der Halbinsel Krim gibt! Dort findet man weitere Angaben zu den einzelnen Stränden, kann Urlaub buchen und auch aktuelle Strand- und Hotelbewertungen finden[11]!

Dieses Beispiel steht stellvertretend für die Lügen und Verarschungen über diesen sogenannten Krieg!

In meinen Augen spielen da ein paar ungezogene Lümmel Cowboy und Indianer, aber keiner will zuerst nach Hause zu Mama gehen, weil man sich die Kleidung vollgesaut hat!

Spätestens an dieser Stelle müsste die Rüstungslobbyistin Strack-Zimmermann[12] sofort und unverzüglich aufhören, von unseren Steuergeldern bezahlte Waffen an diese verlogene Ukraine zu liefern.

Das gilt eigentlich für die gesamte Berliner Regierung, welche immer noch diese hinterhältigen „Kriegshelden“ unterstützen. Ansonsten sollten diese Gehilfen des Gevatter Tod sofort zurücktreten. Aber das wird wohl kaum jemand machen, weil diese zum einen kein Rückgrat besitzen und andererseits vermutlich teilweise nicht einmal wissen, wie man überhaupt „Rücktritt“ schreibt!

Und dann sollten wir jetzt noch einmal über die anderen Kinder reden. Ich meine die Kinder, welche tagtäglich von den „neuen“ Kindern erpresst, bespuckt, verprügelt, misshandelt und einzelne sogar von ganzen Gruppen vergewaltigt werden. Oder welchen Schaden nahmen unsere Kinder durch die sinnlosen Schulschließungen wegen einem „Nichts“?!

Oder die frierenden Kinder, welche sich dick anziehen, hüpfen und springen sollten, damit sie in der Schule nicht frieren?! Oder die Kinder, welche zu einer Impfung via MK Ultra-Modus gezwungen wurden?!

Oder jene Kinder, welche nicht einmal noch ihre im sterben liegenden Großeltern sehen konnten, geschweige dann bei der Beerdigung dabei sein durften, auch wegen diesem „Nichts“?! Oder die Kinder, welche tagtäglich aus dem häuslichen Umfeld herausgerissen werden, weil es das Jugendamt so will und bestimmte Trägerorganisationen sehr viel Geld damit verdienen?!

Oder was ist mit den Kindern, die verstümmelt und ermordet wurden, in Syrien, Bosnien, Irak, Iran, Afghanistan, usw. Und wieviel Kinder werden doch gleich noch einmal tagtäglich durch die kranken Kreaturen der UN und anderer Organisationen missbraucht und getötet?!

Oder was ist mit den Kindersoldaten oder die Kindersklaven, welche für Nestle, Tesla und Co. in Minen, auf Feldern und in Plantagen hart arbeiten und wenn sie nicht mehr gebraucht werden, einfach irgendwo für immer verschwinden?!

Wie Heuchlerisch sind nur all die Politikmarionetten?! Sie ekeln mich einfach an!!!

„Ich bin nicht sicher, mit welchen Waffen

der dritte Weltkrieg ausgetragen wird,

aber im vierten Weltkrieg werden sie

mit Stöcken und Steinen kämpfen.“

(Albert Einstein)

Passen Sie bitte auf sich auf, nicht das Sie noch von der Vogelgrippe gefressen werden 😉!

Hochachtungsvoll

Ihr Alfred-Walter von Staufen

P.S.: An dieser Stelle möchte ich noch folgendes loswerden: Es nervt mich ungemein, ich möchte gar sagen, es kotzt mich an, dass naive Dummschwätzer und Klugscheißer ständig meinen, man hätte einen Schreibfehler in den jeweiligen Beiträgen gefunden oder man hätte einen Begriff (z.B.: Volk oder Deutsche) falsch verwendet.

Leider bemerken diese noch nicht einmal, wie tief sie in diesem System verwurzelt sind und es niemals schaffen werden, sich aus diesem selbsteingeredetem „Glück“ zu befreien!

In der Regel sind das dann solche Typen, welche von „dem Gott“ schwafeln und eine private Zapfsäule aus dem Weihwassersilo zu ihrem Bett gelegt haben. Leider merken sie es nicht einmal, dass sie in Wahrheit nur das eine vorgegebene System gegen ein anderes ausgetauscht haben. Halleluja und Amen!!!

