Bombenzyklone und atmosphärische Flüsse: Spielt jemand mit dem Wetter herum?

Der Bericht skizzierte die Möglichkeiten des vom Menschen verursachten Geoengineerings, um unter anderem Niederschläge oder Stürme zu verstärken, Niederschläge zu verhindern (Dürren herbeizuführen), die Wolkendecke eines Feindes zu beseitigen und andere Dinge zu erreichen.

Er wurde erstellt, „um die Konzepte, Fähigkeiten und Technologien zu untersuchen, die die Vereinigten Staaten benötigen, um auch in Zukunft die dominierende Luft- und Weltraummacht zu bleiben“.

Der Bericht stellte zu Beginn fest: „Wettermodifikation kann in zwei Hauptkategorien unterteilt werden: Unterdrückung und Intensivierung von Wettermustern. In extremen Fällen könnte es die Schaffung völlig neuer Wettermuster, die Abschwächung oder Kontrolle schwerer Stürme oder sogar eine weitreichende und/oder lang anhaltende Veränderung des globalen Klimas beinhalten.“ (Hervorhebung hinzugefügt).[2]

Im Dokument der Air Force heißt es außerdem:

„…die enormen militärischen Möglichkeiten, die sich aus diesem Bereich ergeben könnten, ignorieren wir auf eigene Gefahr… die geeignete Anwendung von Wettermodifikationen kann uns eine nie zuvor vorstellbare Dominanz im Gefechtsfeld verschaffen… Die Technologie ist da und wartet nur darauf, dass wir sie zusammenbringen.“

Bis 2025, so heißt es, „können wir das Wetter beherrschen“. Der Bericht merkt an, dass schon in der Eisenhower-Ära „das President’s Advisory Committee on Weather Control 1957 ausdrücklich das militärische Potenzial der Wettermodifikation anerkannte und in seinem Bericht warnte, dass diese eine wichtigere Waffe als die Atombombe werden könnte.“ [3] Das war vor fast sieben Jahrzehnten.

Konsultieren Sie das Originaldokument. Dokument der US Air Force mit dem Titel „Das Wetter als Machtmultiplikator: Das Wetter im Jahr 2025 beherrschen “ Screenshot aus dem an Air Force 2025 übermittelten Bericht

Zurück zum Vietnamkrieg in den späten 1960er Jahren: Außenminister Henry Kissinger und die CIA genehmigten eine streng geheime Geoengineering-Operation mit dem Codenamen „Operation PopEye“ von Thailand aus über Kambodscha, Laos und Vietnam.

Mit Militärflugzeugen vom Typ WC-130 und Jets vom Typ RF-4 sprühten die US-Streitkräfte Silberjodid und Bleijodid in die saisonalen Monsunwolken, um die nordvietnamesischen Versorgungsstraßen in unpassierbare Schlammsenken zu verwandeln. Die Mission bestand darin, das ganze Jahr über genügend Regen zu erzeugen, um die Ho-Chi-Minh-Pfade blockiert zu halten. [4]

Die geheime Geoengineering-Operation wurde 1972 von dem preisgekrönten Journalisten Seymour Hersh öffentlich gemacht , was zu Anhörungen im Kongress führte, aber nicht viel mehr. Einige Jahre später, 1976, wurde ein zahnloses Gesetz verabschiedet, das alle Akteure „verpflichtete“, der staatlichen NOAA jährlich alle vorgenommenen Wetteränderungen zu melden. Erzählen Sie das der CIA oder dem Pentagon. [5]

Ionosphärische Heizgeräte und atmosphärische Resonanztechnologie

Seit den 1970er Jahren ist die Arbeit am menschengemachten Geoengineering ausgefeilter und auch viel geheimer geworden. Die traditionelle Methode der „Regenherstellung“, bei der Flugzeuge Wolken impfen, indem sie typischerweise Silberiodpartikel auf Wolken mit Wassertropfen streuen, um Regen auszulösen, wird seit den 1940er Jahren angewendet.

Seit den 1990er Jahren jedoch, etwa zu der Zeit, als die US Air Force das Buch „ Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025“ veröffentlichte , wurden bedeutende neue Methoden mit weitaus größerer Reichweite und Wirkung entwickelt, und zwar lange vor 2025.

Insbesondere hieß es in dem Bericht der US Air Force aus dem Jahr 1996: „…die Veränderung der Ionosphäre ist ein Bereich, der reich an potentiellen Anwendungen ist und wahrscheinlich auch Spin-off-Anwendungen bietet, die noch nicht absehbar sind.“ [6]

Große internationale Aufmerksamkeit und Besorgnis erregte das Ionosphärenforschungsprojekt HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program) der US Air Force und des Office of Naval Research in Gakona, Alaska.

Im Januar 1999 bezeichnete die Europäische Union das Projekt als „globales Problem“ und verabschiedete eine Resolution, in der sie mehr Informationen über die damit verbundenen Gesundheits- und Umweltrisiken forderte. Washington ignorierte die Forderung. Die meisten HAARP-Forschungsdaten wurden aus Gründen der „nationalen Sicherheit“ als geheim eingestuft, was zu weitreichenden Spekulationen über finstere Aktivitäten führte.

Im Jahr 1985, als er mit einem Zuschuss der DARPA des Pentagons für die ARCO Oil Company arbeitete, meldete der brillante Physiker Dr. Bernard J. Eastlund ein Patent (US-Nr. 4.686.605) für ein „ Verfahren und eine Vorrichtung zum Verändern eines Bereichs in der Erdatmosphäre, Ionosphäre und/oder Magnetosphäre“ an. In der Patentbeschreibung wurde behauptet, dass das gezielte Aussenden starker Radiowellen in die Ionosphäre eine Erwärmung verursachen und die Ionosphäre der Erde „anheben“ könne.

Dies könne zur Wetterkontrolle, zur Veränderung von Jetstreams, Tornados oder zur Erzeugung oder Verhinderung von Regenfällen eingesetzt werden. Das US-Militär wandte sich an ARCO und verkaufte ihm die Patentrechte seines damaligen Angestellten Eastlund.

Das US-Militär übergab die Patentrechte dann Berichten zufolge an den wichtigsten Militärlieferanten Raytheon. Raytheon ist Berichten zufolge auch am Bau aller großen Radaranlagen zur Ionosphärenheizung weltweit beteiligt. [7] Zufall? Ein HAARP-Sprecher bestritt, dass das Patent von Eastlund bei HAARP verwendet wurde. Sie erwähnten jedoch keine der anderen Standorte. [8]

HAARP ist eine hochleistungsfähige Phased-Array-Radarantenne, die auf die Ionosphäre gerichtet ist. Es wird manchmal auch als Ionenheizung bezeichnet. Die Ionosphäre ist eine hochgelegene Schicht der Atmosphäre mit Partikeln, die hochgradig energiegeladen sind. Wenn Strahlung in die Ionosphäre projiziert wird, können enorme Energiemengen erzeugt und zur Vernichtung einer bestimmten Region verwendet werden.

Ursprünglich hieß es auf der eigenen Website, die inzwischen gelöscht wurde, dass HAARP „ein wissenschaftliches Unterfangen sei, das darauf abzielt, die Eigenschaften und das Verhalten der Ionosphäre zu untersuchen … sowohl für zivile als auch für Verteidigungszwecke.“ [9]

HAARP in Gakona wurde 2013 vom US-Militär offiziell geschlossen. 2015 übertrug man den Betrieb von HAARP offiziell an den zivilen Partner, die University of Alaska in Fairbanks. Die Schließung diente als Vorwand, die Live-Übertragung von HAARP-Signalen auf einer öffentlichen Website zu stoppen, die starke Beweise für Verbindungen zwischen HAARP-Aktivitäten und großen Wetterkatastrophen wie Hurrikan Katrina oder dem Erdbeben in Chengdu 2008 in China geliefert hatte. Der Betrieb der Anlage wurde 2015 an die University of Alaska übertragen.

Einige Forscher haben spekuliert, dass es sich bei HAARP in Gakona um ein raffiniertes Ablenkungsmanöver handelt, einen harmlosen Standort, der wissenschaftlicher Prüfung zugänglich ist, während an anderen streng geheimen Standorten ernsthafte militärische Manipulationen der Ionosphäre stattfinden. [10]

Bis 2015 hatten das US-Militär und Regierungsbehörden wie NOAA die Kapazitäten von HAARP deutlich überschritten. Sie überwachten den Bau von weitaus leistungsstärkeren Phased-Array-Ionosphärenradar-Wärmestrahlern auf der ganzen Welt. Dazu gehörte ein leistungsstärkeres HIPAS – eine 70-Megawatt-Anlage östlich von Fairbanks. Dazu gehörten auch das Arecibo-Observatorium, ehemals bekannt als Arecibo-Ionosphärenobservatorium – eine 2-Megawatt-Anlage in Puerto Rico; Mu Radar – eine 1-Megawatt-Anlage in Japan.

Und die Mutter aller Atmosphärenheizungsradar-Arrays, EISCAT – eine 1-Gigawatt-Anlage in Tromsø in Nordnorwegen. HAARP ist lediglich eine 3,6-Megawatt-Anlage. Viele andere Standorte von Phased-Array-Ionosphärenstrahlern sind entweder als geheim eingestuft oder geben nur wenige Informationen preis. Man nimmt an, dass sich einer dieser Standorte auf dem Luftwaffenstützpunkt Vandenberg in Südkalifornien befindet. Ein weiterer in Millstone Hill, Massachusetts, ein weiterer in Taiwan und auf den Marshallinseln.

Weil das Pentagon und andere relevante US-Regierungsbehörden wenig bis nichts über die Vernetzung und den Nutzen dieser Stoffe im Zusammenhang mit dem Klimawandel sagen, bleibt uns nichts als Spekulation. [11]

Der Rüstungskonzern Raytheon, der die Eastlund-Patente von ARCO erworben hat, ist Berichten zufolge weltweit an vielen solchen Standorten beteiligt.

Auch China?

Da die Arbeit der US-Regierung zum Thema Geoengineering als geheim eingestuft und einer öffentlichen Diskussion vorenthalten wurde, ist es vor Gericht nicht möglich, zu beweisen, dass Ereignisse wie die Bombentornados an der Ostküste oder der Florida-Hurrikan Ian im September 2022, einer der stärksten Stürme, die die USA jemals heimgesucht haben, oder die Rekordfluten im Januar 2023 aufgrund wiederholter Wellen von atmosphärischen Flussstürmen, die Kalifornien nach einer außergewöhnlichen Dürre heimsuchten, einfach nur Naturphänomene sind.

Es gibt keine wissenschaftlichen Beweise dafür, dass dies auf einen Überschuss an CO2 in der Atmosphäre zurückzuführen ist. Aber wie das oben Gesagte nahelegt, gibt es eine Vielzahl von Beweisen dafür, dass böswillige Akteure mit staatlichen Befugnissen Geoengineering einsetzen, um keinen Nutzen daraus zu ziehen, selbst wenn vom Menschen verursachtes Geoengineering einen Nutzen bringen könnte.

Im Jahr 2018 berichteten chinesische Medien, dass die staatliche Shanghai Academy of Spaceflight Technology ein riesiges Geoengineering-Projekt namens Tianhe startete, was übersetzt „Himmelsfluss“ bedeutet.

Das Projekt, das Berichten zufolge auf dem tibetischen Hochplateau angesiedelt sein soll, wo einige der größten Flüsse der Welt entspringen, soll riesige Wassermengen aus dem regenreichen Süden in den trockenen Norden leiten. Es sollte 2020 in Betrieb gehen, aber seitdem wurden keine Einzelheiten veröffentlicht. [12]

Die jüngsten Diskussionen über das Projekt von Bill Gates und dem Harvard-Physiker David Keith, bei dem es darum geht, hoch über der Erde Kalziumkarbonatpartikel freizusetzen, um die Wirkung von Vulkanasche zu simulieren, die die Sonne verdunkelt, oder die jüngsten Experimente von Make Sunsets, bei denen aus Baja Mexico Wetterballons mit Schwefeldioxid gestartet werden, um die Sonne zu verdunkeln, sind offensichtlich als Ablenkungsmanöver gedacht, um zu verschleiern, wie weit das Geoengineering unseres Wetters tatsächlich fortgeschritten ist.

F. William Engdahl ist strategischer Risikoberater und Dozent. Er hat einen Abschluss in Politikwissenschaften von der Princeton University und ist Bestsellerautor zum Thema Öl und Geopolitik. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Centre for Research on Globalization (CRG).

Anmerkungen

[1] Derrick Broze, Führende Klimaforscher sagen, die Pariser Konferenz habe den Aufruf zum Geoengineering gescheitert, 15. Januar 2016, https://www.activistpost.com/2016/01/leading-climate-scientists-say-paris-conference-failed-call-for-geoengineering.html .

[2] Col Tamzy J. House et al., Das Wetter als Kraftmultiplikator: Das Wetter im Jahr 2025 beherrschen,

https://web.archive.org/web/20170909014905/http://csat.au.af.mil/2025/volume3/vol3ch15.pdf

[3] Ebenda.

[4] Seymour Hersh, „Rainmaking Is Used As Weapon by US“ The New York Times, 3. Juli 1972,

https://www.nytimes.com/1972/07/03/archives/rainmaking-is-used-as-weapon-by-us-cloudseeding-in-indochina-is.html

[5] US-Kongress, Senat, Ausschuss für Auswärtige Beziehungen, Bericht: Verbot der Umweltveränderung als Kriegswaffe, Bericht Nr. 93-270. Washington, DC: OS Govt. Printing Office, 27. Juni 1973.

[6] Col Tamzy, Op Cit.

[7] Gary Vey (Dan Eden), Das Unendliche, 2010, http://www.viewzone.com/never/TNE0440.pdf

[8] Mark Farmer, Mystery in Alaska, Popular Science , September 1995, https://books.google.de/books?id=nSeBEQ2wGlUC&pg=PA79&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

[9] HAARP-Website, Programmzweck, http://www.haarp.alaska.edu/haarp/gen.html

[10] Gary Vey, Op cit.

[11] Jim Lee, HAARP und ionosphärische Heizungen weltweit, http://climateviewer.org/pollution-and-privacy/atmospheric-sensors-and-emf-s ites/maps/haarp-ionospheric-heaters-worldwide/

[12] Chinas Satellit des Tianhe-Projekts wird auf der Airshow China 2018 vorgestellt, People’s Daily, 6. November 2018,

http://en.people.cn/n3/2018/1106/c90000-9515300.html

Quellen: PublicDomain/globalresearch.ca am 08.07.2024