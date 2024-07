Medium: Atlantis und andere gescheiterte Aufstiegsversuche (Video)

Die galaktische Geschichte ist erst dann vollständig, wenn wir uns auch mit Atlantis und den vielen gescheiterten Aufstiegsversuchen befassen. Aber es gab in der Geschichte auch erfolgreiche Aufstiege, über die noch nicht gesprochen wurde. Zeit, sie zu erforschen, meint Medium Kerry K. Von Frank Schwede

Das Thema Aufstieg ist in aller Munde, doch nur wenige Menschen haben eine Vorstellung, was beim Aufstieg tatsächlich passiert. Auch wissen nur wenige, dass die Menschheit in ihrer Geschichte den Aufstieg schon mehrfach versucht hat, aber letztlich immer gescheitert ist.

Scheitern ist bekanntlich eine Chance, es beim nächsten Mal besser zu machen – doch beim Aufstieg ist das anders, verrät Medium Kerry K.:

„Ihr wisst, was man tut, wenn man scheitert. Es gibt einen sehr kleinen Prozentsatz von Menschen, die sagen, jäh, ich bin gescheitert, jetzt kann ich lernen, jetzt kann ich wachsen, jetzt kann ich mich weiterentwickeln, jetzt kann ich die Dinge anders machen.

Die Wahrheit ist, die Mehrheit der Menschen wird einer Gehirnwäsche unterzogen, die sie in eine Gedankenlosigkeit versetzt. Diese Menschen sagen, ich bin gescheitert, das werde ich nicht zugeben, weil ich mich dann schämen würde und ich die Scham verbergen müsste – also werde ich einfach nicht zugeben, dass das jemals passiert ist.“

Ein Lerneffekt kommt nur dann zustande, wenn man seine Fehler sieht und erkennt, dazu steht und bereit ist, es das nächste Mal besser zu machen. Solange aber jemand seine Fehler weder sieht noch erkennt, kann es nicht zum Wandel kommen.

Stattdessen plagen sich diese Menschen weiter mit einem unguten Gefühl im Bauch. Sie wissen aber nicht, was es ist und woher es kommt. Sie fühlen sich aber nahezu täglich ängstlich und verspüren ständig das Gefühl des Untergangs.

Und trotzdem gehen sie der Sache nicht auf den Grund, um herauszufinden, woher dieses ungute Gefühl kommt. Jetzt kommen all diese Dinge mit Gewalt hoch, um geheilt zu werden, sagt Kerry K. (Atlantis – der mißbrauchte Mythos)

Doch bevor Heilung geschieht, müssen diese Dinge zuvor angeschaut werden. Das können durchaus viele Aspekte unserer Geschichte sein. Die Geschichte vom versunkenen Atlantis ist ein wichtiger Aspekt, weil sie ein Teil der galaktischen Geschichte ist. Es gibt sogar einen wichtigen Grund, warum Atlantis im Meer versunken ist, den nur wenige kennen. Kerry K. nennt ihn:

„Der Grund ist, dass Wasser das Bewusstsein hält. Das Wasser spült das Bewusstsein in die Erinnerung mit dem Vermächtnis derer, die vor uns gegangen sind. Deshalb ist es wichtig, sich im möglichst oft im Wasser zu bewegen, Wasser zu trinken oder sich in der Nähe von Wasser aufzuhalten.“

Wasser und die Verbindung zum verlorenen Erbe

300x250

Der Grund, warum Wasser ein so wichtiger Lebensbaustein ist, ist, dass alles Wasser auf dem Planeten miteinander verbunden ist. Sämtliche Meere, Ozeane, Seen und Flüsse. Dazu Kerry K.:

„Komm auf irgendeine Weise mit Wasser in Berührung und du kannst, wenn du es zulässt, anfangen, dich mit dem verlorenen Erbe derer verbinden, die vor dir kamen, die dich so viel zu lehren haben, die so nahe dran waren. Sie haben so viel Weisheit und viele von uns sind die Inkarnation der Atlanter, die versuchen es jedesmal besser zu machen.“

Die Meere, die die atlantische Geschichte enthalten, atlantische Kristalle, von denen es viele gab, die atlantische Göttlichkeit, die enorm und mächtig war. Es gab viele hohe Priester und Priesterinnen auf diesem sehr heiligen Land, erklärt Kerry K.:

„Das alles lebt im Ozean und es beginnt nun an die Oberfläche zu sprudeln. Es beginnt jetzt zu uns zu sprechen. Wasser ist der erlesenste Träger von Energie. In Wirklichkeit gibt es in den höheren Reichen, ob im 4D, 5D, 6D oder 7D-Reich, ein Gefühl von flüssiger, kristalliner Luft. Es ist nicht die Luft, die wir hier in der dritten Dimension atmen.“

300x250 boxone

Während vieler Inkarnationen war die Menschheit auf jeder Existenzstufe: auf der höchsten und auch auf der niedrigsten. Jetzt sind wir laut des Mediums in der Angst des Versagens gefangen. Deshalb ist es wichtig, die Angelegenheit zu klären, um aufsteigen zu können, so Kerry K.

„Alles kommt jetzt hoch, um geklärt zu werden. Stünden wir nicht kurz vor dem Aufstieg, würde das nicht auftauchen.“

Der letzte erfolgreiche Aufstiegsversuch auf diesem Planeten war kein planetarer Aufstiegsversuch. Er war begrenzt auf eine kleine Gruppe, die bekannt ist als die Maya. Sie waren so weit entwickelt, dass sie aufsteigen konnten.

Kerry K. sagt, dass die offizielle Geschichte der Maya nicht korrekt ist. Die Fälschung der Geschichte hat einen ganz speziellen Grund, nämlich, dass die Menschheit niemals erfährt, dass einmal eine hoch entwickelte Zivilisation auf der Erde gelebt hat. Dazu sagt Kerry K.:

„Wir hatten also Ahnen auf dem Planet Erde, die den Punkt des Aufstiegs erreicht hatten. Es war nicht der gesamte Planet, es war wie gesagt nur eine kleine Gruppe. Und wenn nicht der gesamte Planet aufsteigt, bleibt der Planet, um das übrige Leben weiter halten zu können, in seiner niedrigen Ausprägung, sodass alle anderen ihre Reise durchspielen können.“

Natürlich existiert der Planet gleichzeitig auch in einer höheren Dimension. Aber die niederdimensionale Ausdrucksform ging nie in die höhere Ausdrucksform über oder wurde in die höheren Formen alchemisiert, wie es bei unserem jetzt anstehenden Aufstieg der Fall sein wird, sagt Kerry K.

Die Wunden der Vergangenheit sitzen tief

Nach dem Aufstieg der Maya kam es zu Kataklysmen und anderen planetaren Katastrophen, weshalb viele Menschen glauben, dass die Erde eines Tages sterben wird. Kerry K. ist sich angesichts der Tatsache, dass die Erde bereits Milliarden von Jahre alt ist, sicher, dass dies auch in Zukunft nicht geschehen wird, dass Mutter Erde es schaffen wird. Kerry K.:

„ Es sind die Menschen auf der Oberfläche, um die wir uns wirklich sorgen müssen, vor allem kümmern müssen. Diesen Menschen suggeriert die tief sitzende Wunde, dass eine Massenkatastrophe jeden Tag passieren kann. Und so versetzt sie einen Großteil von uns in eine Angstreaktion.

Das ist genau der Punkt, an dem diejenigen, die die Kontrolle über euer Bewusstsein haben, euch haben wollen. Der Grund ist, in Angst könnt ihr nicht klar denken und in Angst könnt ihr eure Frequenz nicht erhöhen.“

Tatsache ist, dass es ein kollektives Trauma innerhalb der Weltbevölkerung gibt, das nahezu die gesamte Menschheit in Bezug auf Atlantis mit sich herumträgt. Dafür gibt es nach Worten des Mediums gleich eine Vielzahl von Gründen. Kerry K. nennt die zwei wichtigsten:

„Es ist das Abgeben eurer Macht und eine Technologie, mit der euer Bewusstsein nicht Schritt halten kann. Wir erklärten uns einverstanden, hilflos zu sein, dass so viele Menschen in Selbstmitleid und in die Opferrolle verfallen sind und sagen, was kann ich tun, alle Mächte sind gegen mich, ich bin nur ein einsamer Mensch.“

In der Tat ist es so, dass noch immer viele Menschen an ihrer tatsächlichen Macht zweifeln und, anstatt an sie zu glauben und sie anzunehmen, an andere zweifelhafte Mächte wie Politiker abgeben.

Kerry K. weist noch einmal eindringlich auf einen sehr wichtigen Punkt hin, dass nämlich die dunklen Kräfte, die glauben, Macht über die Menschheit zu haben, in Wahrheit keine eigene Macht besitzen. Kerry K. nennt den Grund:

„Sie haben nur die Macht, die wir ihnen geben. Es ist also ironisch, wenn wir täglich sagen: oh, die dunklen Mächte. Die Macht, mit der sie ausgestattet sind, ist die Macht des Lichts, die sich gegen uns gewandt hat, weil wir keine persönliche Verantwortung übernehmen wollen, weil wir dachten, dass es einfacher ist, uns von anderen führen zu lassen.“

In die Falle der „Retter“ getappt

About aikos2309 See all posts by aikos2309