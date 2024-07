Nahtoderfahrung: Mann stirbt und entdeckt die heilende Energie des Universums – verlorene Seelen verraten es (Video)

Sehr oft nimmt das Leben nach einer Hypnose eine plötzlich und in den meisten Fällen sogar positive Wende. So war das auch bei Roland Walters:

„Anfangs war es das Jahr aus der Sicht eines Kindes, das Angst hatte, einiges von dem woran ich mich erinnerte, war genau das. Gezogen zu werden und wirklich nicht zu wissen, was vor sich ging.

Ich habe viel nachgedacht, hatte viel Angst und solche Dinge, aber ich muss ihnen sagen, dass im Laufe der Zeit, als ich mich immer wieder mit dieser Nahttoderfahrung auseinandersetzte, all diese Gedankenspiele und Ängste gar nicht so schlimm waren. Das war meine Lektion, ein Teil meiner Lektion, die uns sehr häufig widerfährt und an der ich immer noch arbeite.

Was ich meine ist, aus dem Kopf herauszukommen und einfach loszulassen, ihr wisst schon, das Herz zu spüren, denn die Energie, woran ich mich erinnerte, war die Energie der Hand der Person, die mich trug, die sehr beruhigend war.“

Irgendwann hat Roland Walters erkannt, dass es darum ging, aus dem Kopf herauszukommen, aus dem Verstand, um ins Herz hineinzukommen, zu vertrauen und zu fühlen. Das war es, worum es in dieser Lektion ging:

„Und ich weiß, dass ich, als ich am Anfang oder sogar im letzten Jahr mit Leuten darüber sprach, immer noch versuchte, diese ganze Sache zu verarbeiten, wie zum Beispiel warum auf diese Weise, warum ist es auf diese Weise passiert, warum wurde ich, sie wissen schon, warum wurde ich weggezogen und dann hieß es aufgeben, loslassen, weißt du?“

Das Bemerkenswerte an Nahtoderfahrungen ist, dass alle Menschen ähnliche Erfahrungen machen und ähnliche Bilder sehen. Dazu zählt das Verlassen des eigenen Körpers, ein Tunnel mit hellem Licht, oft auch Szenen aus dem eigenen Leben in Verbindung mit spirituellen Erscheinungen.

Der Heidelberger Psychiater und Vorsitzende der „International Association for Near-Death Studies“ Michael Schröter-Kunhardt hat mehr als 230 Fälle von Nahtoderfahrungen gesammelt und ausgewertet.

Kunhardt hat die Berichte darauf untersucht, was die Betroffenen häufig erlebt haben. 89 Prozent der Betroffenen berichten von einem Gefühl der Ruhe, des Friedens und Wohlbefindens, 77 Prozent erzählen von einem hellen Licht.

Das Gefühl außerhalb des Körpers zu sein erleben 61 Prozent, das Tunnelphänomen 47 Prozent und 30 Prozent sehen Ereignisse aus der Vergangenheit wie ein Film.

Nur in seltenen Fällen erleben Patienten mit Nahtoderfahrung nach einer außerkörperlichen Erfahrung Paniksituationen und einen Eintritt in eine „höllische Umgebung“ mit bedrohlichen Kräften, Farben und Tönen.

Ein wichtiger Teil des seelischen Übergangsprozesses ist eine häufig von Menschen mit einem Nahtoderlebnis beschriebene 360-Grad-Rundumsicht des irdischen Lebens, die nahezu alle Lebensabschnitte umfasst.

Die Seele sieht ihr Leben aus der Perspektive einer jeden Seele, der sie in ihrem abgelaufenen Leben auf der Erde begegnet ist. Sie sieht, welche Seele sie verletzt und welche sie glücklich gemacht hat.

Zahlreiche Forscher sprechen hier von einem höheren Gericht, vor dem sowohl die guten als auch die schlechten Taten verhandelt werden. Genauso begegnet jede Seele längst verstorbene Freunde, Weggefährten, Eltern, Ahnen und auch andere Seelen auf dem Weg des Übergangs. Das berichtet auch Roland Walters:

„Und dann fing das mit den Seelen an, ich sah nur, dass es Menschen gab, aber ich wusste nicht, dass es Seelen gab. Ich glaube nicht, dass ich zu diesem Zeitpunkt überhaupt wusste, was Seelen sind.

Aber die Menschen kamen aus der Ferne. Eine Handvoll hier und eine Handvoll dort. Und dann kamen immer mehr und mehr und ich konzentrierte mich auf sie… (…)

Und als die Leute näher kommen, haben die meisten von ihnen irgendeine Art von Farbe wie dunkle Rottöne, dunkle Blautöne, dunkle Grüntöne, einige von ihnen sind grau, aber keine von ihnen ist hell und sie fühlen sich alle schwer an.

Sie fühlen sich alle, sie wissen schon, traurig oder so. Sie sind einfach nicht hell. Sie tragen eine Schwere in sich, jeder von ihnen ist schwer und es ist einschüchternd , es ist unangenehm und ganz zu schweigen davon, dass es immer mehr und mehr werden… (…)

Sie vermehren sich einfach immer weiter und sie kommen immer näher und näher und sie gehen nicht an uns vorbei, wenn wir vorbei gehen. Ich erinnere mich, dass ich mich auf die Hand konzentrierte, die mich zieht und dann schaue ich auf seinen Hinterkopf, weil ich sie nicht sehen will und es ist einfach so, dass das das einzige ist, worauf ich schaue.“

Roland Walters Lektion bestand darin, sich seiner Gefühle bewusst zu werden, zu unterscheiden, ob das Gefühl rein vom Verstand herrührt oder aus tiefstem Herzen kommt, weil es einen gravierenden Unterschied in der Beurteilung macht, wie wir uns für etwas entscheiden: ob mit dem Herzen oder dem Verstand. Roland Walters:

„Ich hatte Angst, weil der Verstand mir sagte, was wissen sie, was werden sie mir antun, all diese Dinge – und es klingt wie eine wirklich gruselige Geschichte. Aber das ist sie nicht. Es ist nur die Lektion zwischen dem Herzen und dem Kopf. Weißt du, los lassen.

Jedenfalls sehe ich sie schließlich an und er zeigt auf sie und sagt, du weißt, dass sie auf dich warten, und dann sagte er etwas in der Art von Erdseelen, um verlorenen Seelen zu helfen.“

Heute weiß Roland Walters, dass die Erde ein Lernplanet ist und dass es unsere Aufgabe ist, hier einander zu helfen, statt in Feinschaft zu leben. Er hat durch seine Rückführung erfahren, was seine wahre Aufgabe auf der Erde ist:

„Ich bin von Leuten gefragt worden, was das genau bedeutet. Wisst ihr, ich bin mir nicht sicher, aber ihr wisst, dass wir hier sind, um uns gegenseitig zu helfen, wir sind hier, um als Seelen anderen Seelen zu helfen, zu wachsen, wisst ihr.

Und was die verlorenen Seelen betrifft, so war mein erster Gedanke immer, dass wir uns aufgrund der emotionalen Lasten, die wir mit uns herumtragen, verlieren und das ist die Arbeit, die ich seit geraumer Zeit mache, nämlich Menschen bei emotionalen Dingen zu helfen und emotionale Energie freizusetzen.“

Die Angst loslassen und ins Vertrauen gehen

Als die Angst in Roland Walters weg war, haben sich auch die Menschen um ihn herum verändert, sie erschienen ihm nicht mehr bedrohlich, stattdessen wurde Walters von einer Neugierde gepackt, die es ihm erlaubt hat, genauer hinzuschauen, statt voreilige Schlüsse zu ziehen. Walters sagt:

„Ich schätze, dass ich einfach aus Neugierde anfing, nach hinten und nach vorne zu schauen. Nach vorne zu ihm und zu denen, die kamen, und dann nach hinten einfach nur zu schauen. Ich glaube, die Angst war nicht mehr da und ich glaube, die Menschen, die an uns vorbeigingen, sich veränderten, sie wurden heller, sie fingen an, miteinander zu interagieren, während sie vorher nur mich und ihn ansahen und sich fast an uns anlehnten.“

Als sich Roland Walters umschaute, sah er, wie groß die Menschenmenge hinter ihm war und der Unbekannte, der ihn zog, war weg. Alles hatte sich verändert. Das anfängliche Bild der Weite war weg, stattdessen sah Walters eine Wiese, die von Bäumen umgeben war und dann waren da plötzlich die Fremden in weißen Gewändern, die in einem großen Kreis vor ihm standen:

„Es war, als würde man aus dem Weltraum, aus dem Nirgendwo zurück auf die Erde kommen. Diese Leute in weißen Gewändern standen in einem Kreis. Direkt vor ihnen erkannte ich auf dem Boden einen Kreis aus Steinen, die in etwa so groß waren wie ein Baseball. Und sie sind alle einander zugewandt. Und ich stehe in der Mitte des Kreises und alle schauen mich an.

Und als ich mich umschaue stelle ich fest, dass sie mich alle anschauen. Männer und Frauen. Alle tragen diese langen weißen Gewänder und eine Halskette mit einem großen Medaillon, das irgendwo zwischen der Brust, dem Herz und dem Solarplexus endet.

Und dann war da dieser große Mann und ich merke, dass er auf mich zukommt und ich fühlte mich bei ihm genauso ruhig wie bei dem ersten Mann. Als er näher kam, war diese Kribbeln im Arm. Ich sah zu ihm auf. Es war ein großer Mann.

Er sagte, folge mir mit meinen Händen – und das Kribbeln wurde immer stärker. Es war eine sehr starke Energie. Ich erinnere mich nur an die Energie, die sehr aufgewühlt war.“

Mehrere Studien können bestätigen, dass Nahtoderfahrungen massive Persönlichkeitsveränderungen hervorrufen können. Unter anderem verschieben sich die Wertevorstellungen, materieller Besitz wird weniger wichtig, während zwischenmenschliche Beziehungen zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Nahtoderfahrene lernen außerdem die Natur und die kleinen Dinge des Lebens zu schätzen. Nach Meinung von Sozialforschern gibt das Erlebnis an der Grenze zum Tod Betroffenen meist eine neue, positive Richtung und sie verlieren die Angst vor dem Tod

Sterben und Tod werden sicherlich auch weiterhin ein großes Geheimnis unseres irdischen Daseins bleiben, weil noch niemand weiß, was wirklich hinter dem Vorhang mit uns geschieht.

Video:

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 11.07.2024