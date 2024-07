Russischer »Doppelkeil« im Donbas rückt weiter gen Westen vor – wie Putins Armee die Ukrainer austrickst

Der militärische »Doppelkeil« der russischen Armee im Donbas im Großraum Horlivka rückt immer weiter gen Westen vor. Selenskijs Soldaten in Tschassiv Jar, Vovche, Pivnichne und den ganzen anderen großen und kleinen Ort kennen nur noch die rückwärtigen Bewegungen Flucht, Rettung und Absetzung!

Immer mehr Militärexperten stellen immer lauter die Frage, wie lange Selenskij seine Soldaten noch für einen längst verlorenen Krieg opfern will. Der Wertewesten hat Selenskij zwar erneut ein mit Steuergeld gefüttertes Paket von vier Milliarden Euro zugesagt, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass seine Armee sich ausschließlich in rückwärtiger Richtung bewegt.

Besonders auffallend sind die Entwicklungen im mittleren Frontabschnitt westlich der Stadt Horlivka.

Dort hat die russische Armee zwei Keile in die Abwehrstellungen der Selenskij-Armee getrieben, die sie immer weiter gen Westen ausdehnen. Der nördliche Keil hat Tschassiv Jar erreicht.

Die dort noch verbliebenen Selenskij-Soldaten stehen unter Dauerfeuer, während weitere russische Truppen die Stadt nördlich umgehen und auf die Metropole Kramatorsk zusteuern.

Im Süden ist der Keil in seiner Breite noch stärker ausgeprägt; dort gibt es allerdings keine strategisch so wichtige Stadt wie Tschassiv Jar. Hier liegt das Hauptinteresse an der Kontrolle der beiden überregionalen Straßen N-32 und M-30, die schnelle Truppenverlegungen in den tiefen Raum ermöglichen.

Selenskijs Armeechefs haben die Erfolglosigkeit der von ihrem militärisch völlig unbedarften »großen Feldherrn« längst erkannt und haben die Losung an ihre Leute ausgegeben: Flucht! Rettung! Absetzung!

Sie wollen nicht länger das Blut ukrainischer Männer und Frauen auf dem »Feld der Ehre« opfern, sondern denken längst an den erforderlichen Neuaufbau des Lande nach dem Ende des Kriegs.

Damit stehen sie zwar im Widerspruch zum Befehlshaber im Kiewer Bunker, aber dafür im Einklang mit einem erheblichen Teil der ukrainischen Bevölkerung. Mehr als ein Drittel der Ukrainer sind dafür, die Resultate der sowohl 2014 wie auch 2022 in Luhansk und Donezk abgehaltenen Referenden anzuerkennen und beide Regionen als Bestandteil der Russischen Föderation zu akzeptieren, wenn im Gegenzug dafür der Krieg beendet wird. Niemals zuvor war der Anteil der Befürworter dieser Lösung in der Ukraine so hoch wie jetzt. (Selenskij und die NATO setzen auf einen Schlag ins Innere Russlands – Orbán und Trump besprechen Wege zum Frieden im Ukrainekrieg)

Selenskij ignoriert diese Entwicklung – oder muss sie auf Weisung Washingtons oder des Pentagons ignorieren; so ganz genau wurde die Öffentlichkeit darüber noch nicht informiert.

Focus Online berichtet:

Analyse von Experten„Köder der Russen“: Wie Putins Armee die Ukrainer austrickst

Für die Ukraine kämen Putins Friedensbedingungen einer Kapitulation gleich. Doch die Lage für das angegriffene Land ist derzeit schwer – militärisch und politisch. Drei Experten ordnen ein.

Frieden wäre ein trügerisches Wort, wenn die Ukraine den Forderungen von Wladimir Putin für eine Waffenruhe zustimmen würde.

Immerhin will der Kremlchef im Grunde nichts anderes als einen Diktatfrieden: So soll die Ukraine ihre Truppen nach dem Willen des russischen Präsidenten selbst aus Teilen der Gebiete Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja abziehen, die Russland bislang nicht mal erobert hat.

Außerdem will Putin, dass die Ukraine auf einen Nato-Beitritt verzichtet und dass die Staatsführung in Kyjiw ausgewechselt wird. Kremlsprecher Dmitri Peskow bestätigte zuletzt, dass Moskau nicht bereit sei, von diesen Bedingungen abzuweichen.

Zugleich steht die Ukraine unter Druck, Russland meldete zuletzt mehrfach Geländegewinne in Donezk.