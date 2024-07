Pandemien, Finanzkollaps, Krieg und Terrorismus mit dem Ziel der Überwältigung

Der bekannte Radiomoderator, Filmemacher, Buchautor und Experte für archäologische Ausgrabungen Steve Quayle beschreibt die bösen Dämonen der Bibel, mit denen wir es zu tun haben.

Er legt sie in einer atemberaubenden neuen DVD mit dem Titel „Die Erde im Fadenkreuz“ dar.

Quayle behauptet: „Die interdimensionalen Tore der Hölle haben sich geöffnet und die Welt wird von Satan und seinen Dämonen angegriffen.“ Wie sonst könnte alles auf einmal so schrecklich schiefgehen?

An vielen Orten herrscht Krieg und militärischer Konflikt, eine neue Vogelgrippe-Pandemie braut sich zusammen, Terroristen und Illegale strömen über die südliche Grenze der USA und es gibt einen wenig beachteten Finanzkollaps, der laut Quayle die große Mehrheit überrumpeln wird, wenn er implodiert.

Quayle weist darauf hin: „Das sind Saul Alinskys ‚Regeln für Radikale‘. Man überhäuft das Ziel einfach mit Anschuldigungen und so vielen Problemen, dass man wie ‚Ricochet Rabit‘ versuchen könnte, allem auszuweichen, was auf einen zukommt, aber man kann nicht allem ausweichen, besonders wenn einem alles auf einmal auf den Hals geworfen wird.

Noch einmal, das ist Saul Alinsky, und die Idee ist, das Ziel zu überwältigen. Hillary Clinton schrieb eine ihrer Collegearbeiten über Alinsky. Jetzt sehen Sie das bei Obamas Nation der Verwüstung. So nenne ich ihn.

Sie sehen die vollständige Übernahme von Gemeinden. Sehen Sie sich all diese demokratischen Staatsanwälte und Bürgermeister an und sehen Sie sich den absoluten Betrug an, der gegen alle eingeleitet wurde. Abtreibungsgegner beten und gehen ins Gefängnis. Schauen Sie sich Donald Trump und all diese falschen Anschuldigungen an. Ihr einziger Grund dafür ist, Amerika völlig zu zerstören.“ (Krieg, Finanzkollaps und CV19-Impfung als Biowaffe)

In wirtschaftlicher Hinsicht sagt Quayle: „Die Menschen müssen dies verstehen, denn es wird bald zu einer Rettung der Banken kommen. Wir haben so viele Banken auf der Problemliste oder der ‚Beobachtungsliste‘.

Sogar Fed-Vorsitzender Powell sagte: ‚Unsere Schulden sind nicht tragbar.‘ Zum ersten Mal können alle Einnahmen des IRS die Zinsen für die Schulden, die sich auf 1,5 Billionen Dollar belaufen, nicht decken. Das ist Billion mit einem ‚T‘.

Die Banken sind verzweifelt, und was ich sehe, ist, dass Leuten, die vollen Zugriff auf ihr Geld hatten, das Überweisen von Geld verboten wird. Viele Leute verstehen das nicht, aber Banken haben jetzt das Recht, sich mit Ihren Geldern zu retten, wenn sie in Schwierigkeiten geraten.“

Quayles Quellen zufolge stecken sowohl Japan als auch Deutschland derzeit in großen finanziellen Schwierigkeiten, und jedes der beiden Länder könnte jederzeit eine Kettenreaktion finanzieller Implosionen auf der ganzen Welt auslösen.

Quayle erwähnte auch Nachrichten über den Bau von Lagern nach dem Vorbild der FEMA, die im ganzen Land aus dem Boden schießen. Quayle sagt, es handele sich nicht um Auffanglager, sondern um Vernichtungszentren. … Die marxistisch-kommunistische Elite hat einen Schalter umgelegt, und das alles wird von Luzifer inszeniert, der als Gott verehrt werden will.“

Abschließend sagt Quayle: „Die Bibel ist die Blaupause für das, was die Zukunft bringt … In der Offenbarung des Johannes … sagt Jesus den Menschen: ‚Hey, das wird passieren, und ihr kommt nur durch mich da durch und da raus‘ – und das bedeutet, dass ihr eine persönliche Beziehung zu Jesus haben müsst.“

Es kommen sehr harte Zeiten

Der renommierte Experte für Geopolitik und Finanzzyklen, Charles Nenner, warnt vor einem gewaltigen Kriegszyklus und einem Absturz des Finanz- und Wirtschaftszyklus. In dieser Woche ging Nenners Kriegszyklus „steil nach oben“ und sein Wirtschaftszyklus „steil nach unten“.

Der nächste große Konflikt wird nicht in der Ukraine oder Taiwan stattfinden – jedenfalls nicht. Am Samstag diese Schlagzeile: „Iran droht Israel mit ‚Vernichtungskrieg‘, falls es den Libanon angreift.“ Nenner sagt, die Hölle werde bald losbrechen.

Die Hisbollah im Libanon, der Iran und die Türkei sind Schlüsselfiguren in einem eskalierenden Krieg mit Israel. Nenner, der an der Grenze zum Libanon im Norden Israels lebt, wurde von USAW interviewt, kurz nachdem ein Sperrfeuer von 100 Raketen in der Nähe seines Wohnorts eingeschlagen hatte.

Nenner berichtet: „Die Kinder hier sind seit einem Jahr nicht zur Schule gegangen und wir werden Tag und Nacht mit Raketen beschossen. Es ist eine sehr seltsame Situation. Was ich nicht verstehe, ist, dass der arabische Widerstand unter der Führung des Iran nicht gesehen hat, was in Gaza passiert ist. Wenn das wirklich passiert, wird der Libanon von der Landkarte verschwinden. …

Woher weiß ich das? Ich weiß das, weil ich mit mehreren Regierungen auf der Welt zusammenarbeite. … In den 1960er Jahren gab es einen Krieg, und die Hälfte Zyperns wurde türkisch und die andere Hälfte griechisch. Die Türkei hat das nie akzeptiert. … Israel benutzt Flugplätze auf Zypern. …

Wenn das wirklich losgeht, wird die Türkei Zypern übernehmen, weil sie die Hamas (und die Hisbollah) unterstützt. Die Türkei wird Zypern besetzen, und das wird zu einem Krieg zwischen Griechenland und der Türkei führen.

Natürlich wird auch der Iran darin verwickelt sein. Große Boote sind auf dem Weg nach Israel, also wird Amerika darin verwickelt sein. Auch Russland hat seine Ideen. …

Ich glaube nicht, dass die Amerikaner irgendeine Ahnung haben, was dort vor sich geht, und sie haben keine Vorkenntnisse. Sie sind nur damit beschäftigt, die Wahl zu gewinnen, und das wird zur Katastrophe führen.

Wenn es einen Krieg gibt, wird die Türkei darin verwickelt sein, Zypern wird darin verwickelt sein, die NATO wird darin verwickelt sein, und es wird viel ernster sein, als die Leute denken.“

Nenner sagt: „Wir befinden uns bereits im nächsten großen Kriegszyklus.“ Nenner glaubt immer noch, dass China ein großes Problem darstellen wird, und sagt: „Ich würde sagen, wenn die Welt mit all diesem Unsinn beschäftigt ist, dann ist jetzt die Zeit für China gekommen, Taiwan zu übernehmen.

Der Kriegszyklus ist besonders hoch, also müssen wir sehr vorsichtig sein. Viele meiner wohlhabenden Kunden sind damit beschäftigt, Visa zu bekommen … für karibische Inseln. Ich kenne viele wohlhabende Leute, die damit beschäftigt sind, Visa zu bekommen und zu versuchen, aus Amerika herauszukommen. Das ist, was unter der Oberfläche vor sich geht, und die meisten Kleinanleger wissen nicht, was vor sich geht …

Sie haben Angst vor einem Atomschlag oder Terroristen, die überall Sachen in die Luft jagen, weil sie über die Grenze gekommen sind. Das ist eine sehr gefährliche Situation. Sie gehen jetzt nicht weg, aber sie bereiten sich jetzt vor … Der Kriegszyklus hat sich eingestellt, und ab dem 3. Juli wird es besonders gefährlich.“

Nenner sagt, dass auch seine großen Kunden die Städte verlassen und Häuser auf dem Land kaufen. Nenner sagte mir, dass dieser Trend schon seit etwa fünf Jahren anhält, aber in den letzten anderthalb Jahren an Fahrt aufgenommen hat.

Nenner sagt, seine Konjunkturzyklen seien geradewegs nach unten gegangen. In New York City, so Nenner, „habe ich sehr vermögende Kunden, die gerade mit einem Verlust von 67 % aus dem Gewerbeimmobiliengeschäft ausgestiegen sind. Ich kenne auch die Banken, sie halten all diese faulen Kredite. Die Banken haben US-Anleihen, die bald fällig werden und mit denen sie ein Vermögen verloren haben.

Die Banken, insbesondere die Regionalbanken, werden also in große Schwierigkeiten geraten. … Die Regionalbanken sind sehr schwach. Unter der Oberfläche brennt viel, worüber einem niemand etwas sagt.“

