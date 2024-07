Pastor: Das Gericht kommt und niemand kann es aufhalten. Dann ist alles vorbei! (Video)

Teile die Wahrheit!

Zum ersten Mal, seit die modernen europäischen Staaten durch den Westfälischen Frieden definiert wurden, scheinen die Regierungen des Westens wie Babylon vorm großen Fall zu stehen. Es sind die letzten Tage und die Zeit des Endes. Kommt nun das Gericht und der göttliche Great Reset, wie es Pastor Jakob Tscharntke von der Evangelischen Freikirche in einer Predigt formuliert? Von Frank Schwede

Tatsache ist, dass die krisengebeutelte Zeit gerade sehr vielen Menschen arg zu schaffen macht. Sie sind über den Zerfall der Gesellschaft besorgt, manche machen sich sogar Gedanken, ob die Menschheit überhaupt fortbestehen wird. Für sie hat die Endzeit bereits begonnen.

Diese Menschen spüren, dass etwas nicht stimmt, dass sich etwas verändert hat. In der Gesellschaft. In der Wirtschaft. Vor allem aber in der Politik, die nicht mehr so tickt, wie noch vor ein paar Jahren.

Viele dieser Zeitgenossen trauen sich nicht, das Kind beim Namen zu nennen, sie fürchten sich vor den Herrschern, die drohend mit dem Finger auf sie zeigen, wenn ihr Namen in negativer Weise in der Öffentlichkeit fällt.

Wer sind diese Herrscher, die sich hinter mächtigen Regierungen verstecken, ihr Gesicht nicht zeigen, weil sie das Licht und den Spott der Öffentlichkeit fürchten?

Es sind wie in Babylon die Kaufleute, die reich geworden sind, indem sie die Welt versklavt haben und den Königen und Fürsten befahlen, nach ihrer Pfeife zu tanzen. Babylon ist nicht gefallen, noch nicht. Doch es wird fallen, weil die Regierungen der westlichen Welt ihrem Volk den Krieg erklärt haben.

Jakob Tscharntke, Pastor der Evangelischen Freikirche in Riedlingen am Südrand der Schwäbischen Alb, geht sogar noch einen Schritt weiter und sagt, dass wir uns im Dritten Weltkrieg befinden, der, so Tscharntke wörtlich, „die totale Unterjochung der Menschheit und die totale Überwachung und Herrschaft einer Elite anstrebt, die wir nicht einmal kennen.“ (Die Geburt des weißen Bisons: Erfüllt sich eine Prophezeiung?)

Tscharnke ist sich aber sicher, dass die Welt noch nicht verloren ist, dass es am Ende nicht dazu kommen wird. In einer Sonntagspredigt sprach der Pastor seinen Gemeindemitgliedern Mut zu, indem er sagte:

„Nachdem sich über Jahre hinweg die Macht des Bösen immer mehr ausgebreitet hat, die ganze Erde nahezu ausnahmslos in dichteste und dunkelste satanische Finsternis hüllt, kommt jetzt die große Wende: Der göttliche Great Reset.

Nicht zu verwechseln mit dem satanische Great Reset den Klaus Schwab und einige andere Menschheitsverächter über uns bringen wollen, nein, hier beginnt der göttliche Great Reset.“(Wird die Bühne für die Prophezeiung der globalen Nahrungsmittelkrise wie in Offenbarung 6:6 vorbereitet?)

Die Gesellschaftsordnung auf dem Kopf gestellt

Der Pfarrer beschreibt, wie die Mächte der Finsternis die Lebengrundlage der Menschen täglich Zug um Zug zerstören, die gesellschaftliche Ordnung und die innere Sicherheit geradezu auf den Kopf stellen und zerstören. In seiner Predigt warnt Tscharnke:

„Alles, was noch an Resten guter göttlicher Ordnung eines funktionierenden Miteinanders da ist, eines Lebens in Frieden, Harmonie und Wohlstand, wird dem Erdboden gleichgemacht, um auf den Trümmern dieser Verwüstung eine Neue Weltordnung zu errichten. Das ist das Treiben der Finsternis.“

Die führenden Globalisten fordern die Einführung eines staatlich gelenkten öko-sozialistischen Wirtschafts- und Gesellschaftssystem, in dem es nur noch eingeschränkten privaten Konsum, kein Bargeld für das Fußvolk und kaum oder gar kein Privateigentum mehr geben wird.

Die Pläne sollen zu seiner besseren Menschheit führen und sind eng mit der Ideologie des Transhumanismus verbunden, die eine Evolution eines Supermenschen durch Verknüpfung des Menschen mit Computertechnik, künstlicher Intelligenz und Gentechnik anstrebt.

Sollte es tatsächlich noch soweit kommen, wird die satanische neue Weltordnung nach Worten von Jakob Tscharntke nur kurzen Bestand haben, denn Babylon wird diesmal fallen. Tscharntke:

„Wir haben festgestellt, dieses Babylon ist sowohl in Gestalt der Hure als auch in Gestalt der Stadt unvorstellbar reich und mächtig. Im Grunde genommen ist sie die heimliche Herrscherin auf Erden.

Sie übt die tatsächliche Gewalt aus über die Könige der Erde, also über die offiziellen Regierungen. Sie ist die Macht, die hinter ihnen steht und sie in der Hand hat, nach deren Pfeife sie tanzen müssen. So sagt es die Offenbarung 17, Vers 18.“