Antarktis: Hinter der Eiswand – wer sind die Whistleblower?

Wer sind die Whistleblower?

In diesem Kapitel stelle ich Ihnen einige der zuvor im Buch erwähnten Whistleblower vor. Ich will mich hier nicht zu einem Richter aufschwingen, wer die Wahrheit sagt und wer nicht. Bitte bilden Sie sich ein eigenes Urteil. (Auszug aus dem Buch „Antarktis: Hinter der Eiswand“)

William Mills Tompkins (1923-2017)

Der Amra-Verlag schreibt über Tompkins:

„William Mills Tompkins (1923-2017) wurde schon als Teenager in die Welt der Geheimhaltung eingebunden, als die U.S. Navy seine privat gebauten Schiffsmodelle aus der Ausstellung in einem Kaufhaus entfernte, weil sie die von ihm persönlich recherchierten geheimen Standorte von Radaranlagen und Geschützstellungen zeigten.

Er war bei der ‚Schlacht von L.A.‘ anwesend, als tausend Schuss Munition auf UFOs abgefeuert wurden, und im Laufe dieser Aktion wurde er von sogenannten Nordischen zu einem der wichtigen Protagonisten im sich entwickelnden Raumfahrtrennen bestimmt. Sein Werk AUSERWÄHLT VON AUSSERIRDISCHEN schildert, was er während seines Lebens in der Raumfahrtindustrie in den 1940er bis 1960er Jahren persönlich erlebte, welche Forschungen er unter dem Siegel der Geheimhaltung tatsächlich betrieb und welchen Umgang er nicht nur mit der NASA und deren Geheimnissen hatte, sondern auch mit Außerirdischen.

Die Informationen reichen bis in die 1970er Jahre, als er für den Technologiekonzern TRW arbeitete. Sie beginnen, als er noch vor Abschluss der High School von der U.S. Navy für Forschungsarbeiten angeworben wurde und berichten detailliert von seinen regelmäßigen Besuchen geheimer Einrichtungen der Navy während des Zweiten Weltkriegs bis zu seiner Entlassung im Jahr 1946.

Nachdem er bei North American Aviation und Northrop gearbeitet hatte, wurde er 1950 von der Douglas Aircraft Company eingestellt. Als man dort von seiner Beteiligung an geheimen Arbeiten erfuhr, wurde er mit der Entwicklung von Konstruktionslösungen als Zeichner betraut, wobei er auch in einer »Denkfabrik« mitwirkte. Überwacht wurde diese Tätigkeit zum Teil von Navy-Mitarbeitern, die früher für James Forrestal arbeiteten, den ersten Verteidigungsminister der USA, der ermordet wurde, weil er sein Wissen über UFOs öffentlich preisgeben wollte.

In seiner Eigenschaft als Konstruktionszeichner entwarf Tompkins kilometerlange interplanetarische Raumschiffe. Später, als er sich mit den konventionellen Aspekten des Saturn-Programms befasste, aus dem später die Apollo-Trägerrakete hervorging, führte sein Einblick in die Systemtechnik dazu, dass er Dr. Wernher von Braun kritische Vorschläge unterbreitete, um ein zuverlässigeres Auschecken der Raketen in ihrer vertikalen Position zu gewährleisten, und auch einige sehr effiziente Startkontrollkonzepte, die sowohl von der NASA als auch von der Air Force übernommen wurden.“

Obgleich Tompkins offizielle Abschlüsse erhalten und für diverse US-Unternehmen gearbeitet hat, findet sich bei der Recherche nach seiner Vita lediglich ein Eintrag in einem Museum für Schiffsmodelle. (Antarktis – Hinter der Eiswand: Das geheime Weltraumprogramm)

Tompkins hat als kleiner Junge sehr detailverliebt Kriegsschiffe der US Navy nachgebaut. Eines der Modelle wurde in einem Schaufenster im Hollywood Boulevard ausgestellt und von der Navy entdeckt. Die Navy nahm Tompkins nach seinem High-School-Abschluss in das Marinemanagementprogramm und in einer Flugschule für bestehende und zukünftige Flugeinsätze auf, einschließlich der Flugvergütung.

Am Ende flog er in fast allen Flugzeugen der Marine, zeitweise auch als Pilot. Tompkins hatte außerdem vier Jahre lang Zugang zu Technologien, die über den streng geheimen Grad hinausgingen, und war an einigen der beispiellosesten fortgeschrittenen wissenschaftlichen Forschungen auf dem Planeten beteiligt – alles durch den Bau einiger Modellschiffe.

Nach Kriegsende arbeitete Tompkins im geheimen Windkanal von Northrop. Dort wurde er auf ein Programm zur fortgeschrittenen Durchdringung der Luft- und Raumfahrt aufmerksam, das von der Douglas Aircraft Company in Santa Monica entwickelt wurde. Tompkins war überzeugt, dass seine Zukunft bei Douglas lag und stieg in deren Windkanalabteilung ein. (51)

Es findet sich weiterhin ein Nachruf zu seinem Tode im Internet:

Nachruf auf William M. Tompkins

William verstarb am 21. August 2017 in San Diego, Kalifornien. Er wurde am 30. Mai 1923 in Kalifornien geboren. William war 45 Jahre lang als Ingenieur für Luft- und Raumfahrt tätig. Er hinterlässt seine Frau Mary. William wird seiner Familie und seinen Freunden fehlen. Die Abwicklung erfolgt durch Clairemont Mortuary, 4266 Mt. Abernathy Avenue, San Diego, Kalifornien. Die Trauermesse findet am Samstag, 26. August 2017, um 10:00 Uhr in der Immaculate Conception Catholic Church in Old Town, 2540 San Diego Avenue, San Diego, Kalifornien 92110, statt.

Bei Amazon USA können wir als Pressetext zu seinem Buch „Selected by Extraterrestrials: My life in the top secret world of UFOs, thinktanks and Nordic secretaries“ den englischen Originaltext lesen, der vom Amra-Verlag verwendet wird, um die deutschsprachige Version seines Buches zu bewerben.

„William Tompkins erwies sich im Dezember 2015 als einer der Hauptbeteiligten an der Entwicklung kilometerlanger Weltraumtransporter für ein künftiges geheimes Weltraumpogramm der U.S. Navy. Er beschrieb, wie er von nordischen Außerirdischen unterstützt wurde, die von 1950 bis 1963 in der Douglas Aircraft Company tätig waren“, behauptet Dr. Michael E. Salla. Demnach muss Tompkins 92 Jahre alt gewesen sein, als er die Weltraumtransporter entwickelte. Der Verlag schreibt über dieses autobiographische Werk: