Pilot sagt aus, Bill Gates habe die Menschheit mit Chemtrails mit „Air Vax“-mRNA besprüht (Video)

Laut einem Piloten einer kommerziellen Fluggesellschaft, der die Chemtrail-Aktivitäten in Nordamerika und Europa aufgedeckt hat, versprüht Bill Gates mRNA aus der Luft in dicht besiedelten Städten und ländlichen Gebieten mit geringer Impfbereitschaft.

Da es der globalistischen Elite immer schwerer fällt, die Menschheit von Covid-mRNA-Impfungen und endlosen Auffrischungsimpfungen zu überzeugen, muss sie sich neue, betrügerische Wege einfallen lassen, um uns ihre mRNA aufzuzwingen.

Laut Angaben von Piloten, die mit dem Vorhaben vertraut sind, soll die neue luftgetragene mRNA-Impfung namens Air Vax den Impfstoff direkt in die Lunge der Menschen befördern, ohne dass Injektionen oder eine Einwilligung erforderlich wären.

In den letzten zwölf Monaten haben die Mainstream-Medien damit begonnen, die Öffentlichkeit auf die Enthüllung vorzubereiten, dass die globale Elite die Bevölkerung seit Jahrzehnten heimlich mit Chemikalien versprüht.

Diese Enthüllung erfolgt langsam und die Elite nutzt die Medien zur Verbreitung ihrer Unheil verkündenden Klimavorhersagen in der Hoffnung, dass die Öffentlichkeit durch die Angst so weit gebracht wird, dass sie Chemtrails als Lösung für den Klimawandel akzeptiert.

Doch die Geschichte vom Klimawandel ist nichts weiter als eine Tarngeschichte. Woher wissen wir das? Vor Jahrzehnten freigegebene Dokumente haben die wahre völkermörderische Absicht der streng geheimen Chemtrail-Agenda der Regierung bewiesen.

Manche Dinge ändern sich nicht. Die Regierung unternimmt immer noch große Anstrengungen, um die Bevölkerung zu täuschen. Allerdings wird jetzt der Klimawandel und nicht der Kalte Krieg als Nebelwand genutzt.(Verursachen Covid-Injektionen Hirnschäden? Aus diesem Grund wird den „Impfstoffen“ Graphenoxid zugesetzt (Videos))

Spulen wir vor ins Jahr 2024: In Nordamerika und den meisten Teilen Europas inhaliert jeder Mensch giftige Chemikalien und mRNA aus der Luft. Dies sagen Whistleblower-Piloten. Sie enthüllen, dass Regierungen Hand in Hand mit dem Militär und privaten Auftragnehmern arbeiten, um die streng geheimen Operationen durchzuführen.

Laut Aussage eines Piloten einer kommerziellen Fluggesellschaft, der sich eingehend mit Chemtrails beschäftigt hat, sind in den USA Tausende von Menschen in das Chemtrail-Geschäft verwickelt, und ebenso viele in ganz Europa. Die meisten von ihnen wissen, was sie tun.

Der Pilot, der darum bat, John genannt zu werden, sprach anonym und mit digitalisierter Stimme, um seine Identität zu schützen. Er erklärte, dass viele Menschen in der Luftfahrtbranche um ihr Leben fürchten:

Jeder, der in der Luftfahrt arbeitet, weiß, dass viel auf dem Spiel steht und Whistleblower zur Strecke gebracht werden. Sie halten nicht lange durch. Es steht zu viel auf dem Spiel. Haben Sie gesehen, was mit dem Boeing-Typen passiert ist?

Er hat nur versucht, über Sicherheit, Abkürzungen und grundlegende Dinge zu reden. Versuchen Sie mal, über Chemtrails zu reden – Sie werden keine Minute durchhalten.

Jeder, der in irgendeiner Funktion an Chemtrails arbeitet, versteht das. Es gibt Tausende dieser Leute und keiner von ihnen redet. Da sind die Piloten, viele von ihnen sind Militärangehörige oder ehemalige Militärangehörige und sie wissen, wie man den Mund hält.

Dann sind da auch noch Verkehrsflugzeuge, die involviert sind. Diese Leute haben Geheimhaltungsvereinbarungen unterzeichnet und sie verstehen die Schwere dessen, was sie tun. Sie müssen verstehen, was sie tun, denn sie unterzeichnen immer dann eine Gefahrguterklärung, wenn gefährliche Chemikalien an Bord sind. Diese Verkehrsflugzeuge sind mit Umbauten modifiziert, die sich leicht anbringen und wieder abmontieren lassen.

Aber diese Piloten, ja … sie wissen, was sie tun. Dasselbe gilt für die Ingenieure und die Fluglotsen. Sie können es nicht nicht wissen. Chemtrail-Flugzeuge erscheinen nicht auf Flugradaren. Viele Leute haben das bemerkt, als sie beobachteten, wie ein Flugzeug gitterartige Muster über ihren Häusern auf dem Land hinterließ. Auf Flugradar-Websites gibt es keine Spur des Flugzeugs bzw. Geisterflugzeugs.

Somit sind sowohl die Flugsicherung als auch Regierung und Militär involviert. Andernfalls würde ein nicht registriertes Flugzeug, das nicht auf dem Radar erscheint, innerhalb von Minuten von der Luftwaffe ausgeschaltet.

Man muss sich klarmachen, dass Tausende von Menschen daran beteiligt sind, aber viele dieser Leute glauben, dass Chemtrails im öffentlichen Interesse sind.

Ihre Vorgesetzten haben ihnen gesagt, dass sie den Klimawandel bekämpfen, die Welt zu einem besseren Ort machen und dass ihr Tun notwendig ist – aber die Öffentlichkeit darf davon unter keinen Umständen erfahren.

Diese Leute denken also, dass sie etwas Glamouröses und Aufregendes tun, wie für die CIA oder den militärischen Geheimdienst zu arbeiten. Sie denken, sie seien James Bond.

In Wirklichkeit sind diese fehlgeleiteten Seelen, die Befehlen von oben folgen, dafür verantwortlich, dicht besiedelte Stadtgebiete mit hochgiftigen und krebserregenden Chemikalien zu besprühen. Darunter, wie John erklärt, auch luftgetragene mRNA.

Wie Courtney Malo, Herausgeberin von Science Translational Medicine, in diesem wichtigen Artikel erklärte , können neu entwickelte luftübertragene Impfstoffe dazu verwendet werden, mRNA weit und schnell zu verbreiten, ohne dass dabei Injektionen erforderlich sind – oder die Notwendigkeit, eine Einwilligung einzuholen:

Wir haben das untersucht, weil wir von Kollegen gehört haben, dass sich an Bord etwas in den Lagereinrichtungen geändert habe und sie keine Gefahrgutformulare mehr unterschreiben würden.

In den USA versprüht das Militär mRNA. Soweit wir wissen, wird mRNA in abgelegenen Gebieten und Städten versprüht, in denen die Impfbereitschaft zurückbleibt. In Europa hören wir, dass es eine Kombination aus Militär- und Verkehrsflugzeugen ist. Viele dieser Leute verstehen nicht, was sie tun. Aber wir wissen, dass das Militär in den USA die Bevölkerung seit Jahrzehnten mit Chemikalien besprüht.

Unsere Untersuchungen legen nahe, dass mRNA ein vom Militär entwickeltes Produkt ist und die Tarngeschichte mit Moderna und Pfizer nur zur Tarnung diente.

In Wirklichkeit war mRNA ein Produkt des US-Verteidigungsministeriums und des Deep State, das vor etwa 10 Jahren in Zusammenarbeit mit den Globalisten hergestellt wurde. Das Projekt Warp Speed, dessen Produktionsplan acht Monate dauerte, war alles Kabuki-Theater, Teil des großen Plans, die Massen einer Gehirnwäsche zu unterziehen und sie in eine Massenpsychose zu zwingen. Es ist also keine Überraschung, dass das Pentagon an der Verabreichung von mRNA an die Massen beteiligt ist.

Was versprühen sie sonst noch? Wie John erklärt, haben sie in Europa Tests mit Massenspektrometrie durchgeführt, um die Rückstände zu analysieren, die sich während Perioden starker Chemtrail-Verschmutzung auf Autos und Fenstern absetzen. (Krieg, Finanzkollaps und CV19-Impfung als Biowaffe)

Die Ergebnisse aus Europa sind, gelinde gesagt, beunruhigend:

Es ist wichtig zu verstehen, wie giftig dieses Zeug ist. Wir sprechen von Graphenoxid, Aluminiumoxid, Barium und mRNA. Dies sind einige der giftigsten Metalle im Universum. Ich habe kleine Kinder. Wenn man bedenkt, dass sie langsam mit diesem Zeug vergiftet werden …

Als ich die Ergebnisse dieser Tests sah, radikalisierte ich mich. Es gibt kein anderes Wort dafür. In mir wurde ein Feuer entzündet. Seitdem habe ich dazu geforscht und das ist sehr gefährlich, aber mir wurde schnell klar, dass ich nicht der Einzige in der Branche bin, bei weitem nicht der Einzige, der das aufdecken will.

Chemtrails sind nicht nur Verbrechen gegen unsere Kinder und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Sie sind auch Verbrechen gegen die Natur. Die Chemikalien der Chemtrails landen auf Pflanzen und gelangen ins Gras, das dann von Tieren gefressen wird.

Chemtrails sind nicht nur Verbrechen gegen unsere Kinder und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Sie sind auch Verbrechen gegen die Natur. Die Chemikalien der Chemtrails landen auf Pflanzen und gelangen ins Gras, das dann von Tieren gefressen wird.

Wenn Aluminium in den Boden gelangt, tötet es langsam alles ab. Aluminium fördert Autismus bei Kindern und Alzheimer bei Erwachsenen. In Chemtrails wurde weltweit so viel Aluminium versprüht, dass Bienen erhöhte Aluminiumwerte aufweisen und eine Form von Alzheimer entwickeln. Wenn Bienen aufhören, Blumen zu bestäuben und unsere Feldfrüchte zu bestäuben, werden wir für unsere Nahrung völlig auf die Elite angewiesen sein: Es gibt eine Theorie, dass das eigentliche Ziel des Versprühens von Chemtrails darin besteht, die Atmosphäre in Plasma umzuwandeln, um das Wetter zu verändern, skalare Gedankenkontrolltechnologie, geotektonische Kriegsführung und andere schändliche Zwecke zu nutzen. Soweit ich das sehe, und meine Kollegen stimmen mir zu, ist das alles Teil des Kontrollapparats. Die eigentliche Ursache ist die Entvölkerungsagenda. Sie ist der Kern von allem. Wenn Sie sich den Mist angehört haben, der von der Weltgesundheitsorganisation, dem Weltwirtschaftsforum, der Europäischen Union und dergleichen kommt, können Sie selbst die Zusammenhänge erkennen. Es wird Sie nicht überraschen zu hören, dass Bill Gates eine Schlüsselfigur bei dem Komplott ist, der breiten Masse mRNA über die Luft zuzuführen – ohne deren Einwilligung. Viele Unternehmen bewerben sich um Geoengineering-Aufträge, und wenn wir ihre Finanzierung untersucht haben, führt sie immer wieder zurück zur Gates Foundation. So wie wir es verstehen, ist Gates fanatisch daran interessiert, mRNA weit und breit zu verbreiten. Er entwickelt auch Methoden, um die Nahrungsmittelversorgung mit mRNA anzureichern, sodass wir derzeit einen Angriff von zwei Seiten erleben. Diese Information ist zwar schockierend, dürfte aber niemanden überraschen, der aufmerksam zugehört hat. Dr. William Deagle warnte uns schon vor fast zwanzig Jahren, dass Regierung und Militär Sprühaktionen durchführen und den Klimawandel als Nebelwand nutzen. Die Georgia Guidestones erzählten uns, dass die globale Elite die Bevölkerung auf 500 Millionen reduzieren wolle. Seitdem hat eine ganze Reihe globalistischer Ghule, oft von ihrem sicheren Ort in Davos aus, die gleiche Aussage über Eugenik und Entvölkerung gemacht. Der seltsame Ethikkodex der Elite verlangt, dass sie uns mit Hilfe okkulter Codes und Symbole mitteilen, was sie mit uns vorhaben. Das Problem für die Elite besteht darin, dass wir den Code geknackt haben und sehen können, was sie uns antun. Wir verstehen den wahren Zweck der Agenda 2030 und ihrer sogenannten nachhaltigen Entwicklungsziele. Wir verstehen, dass sie, wenn sie sagen, sie würden den Himmel besprühen, um „den Klimawandel zu bekämpfen", in Wirklichkeit ein weitaus schändlicheres Ziel im Sinn haben. Wir sind uns darüber im Klaren, dass unseren Kindern weder Barium, Aluminium noch Graphenoxid injiziert werden sollten, noch dass sie aus großer Höhe auf uns gesprüht werden sollten.

