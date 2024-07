Sind Sie auf drei Tage Finsternis vorbereitet? Warum Hamsterkäufe jetzt so wichtig sind

Auf den Notfall vorbereitet sein ist wichtig in Krisenzeiten. Ob Naturkatastrophen, Krieg oder Pandemie – es kann jederzeit passieren. Behörden raten Lebensmittel für mindesten drei Tage zuhause vorrätig zu haben.

Warum drei Tage? Das weckt Erinnerungen an die Prophezeiung der drei Tage Finsternis. Egal, ob sie kommt oder nicht – vorbereitet sein auf den Tag X ist alles. Ein Essay von Frank Schwede

Mal Hand aufs Herz: Sie sind auf den Notfall vorbereitet? Immerhin ist die Liste der Krisen, die die Welt gerade erschüttert, lang – so lang, wie der Bart des Propheten. Erst Corona, dann Naturkatastrophen in allen Herrenländern und nicht zuletzt der Krieg in der Ukraine – Zeit also, sich mit Vorrat für den Fall der Fälle einzudecken.

Auch die Bundesregierung rät für den Katastrophenfall zu einem Notvorrat zuhause, mit dem man in Notsituationen mindesten drei bis zehn Tage lang über die Runden kommt.

Dazu gehören eine Hausapotheke, Kerzen, eine Taschenlampe, ein batteriebetriebenes Radio, eine geladene Powerbank für das Handy, Mineralwasser und natürlich nicht zu vergessen ein Vorrat an Lebensmittel.

Grundsätzlich besteht immer die Möglichkeit, dass mal etwas Unvorhergesehenes passiert. Ein Unwetter, eine Flut, ein Schneesturm, Stromausfall – dann ist es immer gut, wenn man vorbereitet ist.

Schließlich besteht Im Falle einer unvorhergesehenen Katastrophe immer die Gefahr, dass Lebensmittel nur noch schwer erhältlich sind, weil die Discounter geschlossen sind, oder die Lieferkette zusammengebrochen ist.

Aber was hat es mit den drei Tagen auf sich? Ist doch irgendwie komisch. Viele Websites empfehlen ein Notfallset für zwei bis drei Tage. Moment mal – könnte das etwas mit der geheimnisvollen Prophezeiung der drei Tage der Finsternis des katholischen Priesters Pater Pio zu tun haben? Pater Pio soll geschrieben haben:

„In einer sehr kalten Nacht wird die Finsternis beginnen, mit heulendem Wind und zuckenden Blitzen. Am nächsten Morgen wird die Sonne nicht mehr aufgehen, und es bleibt stockfinster. Stürme, Unwetter, Blitze und Erdbeben werden die Erde bedecken.

Ein ständiger Feuerregen wird niedergehen. Ein Drittel aller Menschen wird in dieser Zeit ums Leben kommen. Danach werden die Sterne wieder am Himmel stehen und der Geist des Friedens über die Erde kommen.“

Nur die Gläubigen, die in ihren Häusern und Wohnungen hinter verdunkelten Fenstern betend vor Bienenwachskerzen ausharren, werden das Ereignis unbeschadet überleben, während die Ungläubigen ihr Leben verlieren.

Daheim bleiben und beten

Klingt irgendwie gruselig. Die Rede ist von heftigen Wirbelstürmen, Feuer und Donnerschlägen, die aus den Wolken hervorbrechen und sich über die gesamte Erde ausbreiten werden.

Die Prophezeiung soll von der Jungfrau Maria stammen, die im Laufe der Jahrhunderte mehreren Heiligen und Mystikern erschienen ist, darunter Anne Catherine Emmerich, die selige Anna Maria Taigi, Johannes Bosco und der heiligen Faustina Kowalska.

Pater Pio soll immer wieder darauf hingewiesen haben, wie wichtig es ist, in den Tagen der Finsternis die Häuser und Wohnungen nicht zu verlassen. Er warnte, dass die Welt draußen in diesen drei Tagen voller Gefahren sei.

Soweit die Prophezeiung, die noch heute mehr Fragen als Antworten hinterlässt, vor allem aufgrund der Tatsache, dass sich die katholische Kirche zu Pios Prophezeiung distanziert.

Im Laufe der Zeit hat die düstere Vorhersage nicht nur jede Menge Ängste geschürt, sondern auch die Fantasie vieler Autoren beflügelt. Auch die des niederländischen Schriftstellers Martin Vrijland, der sich seine eigenen , wenn auch nur schwer nachvollziehbare Gedanken dazu gemacht hat. Auf seinem Blog schrieb Vrijland:

„Er (Pater Pio Anm. d. Red.) sagte nämlich drei Tage der Finsternis voraus, die mit einigen bemerkenswerten Beschreibungen begannen, die vollständig in die Theorie der Plasmakuppeln passen. Zunächst stelle er fest, dass Sonne und Mond verschwinden und die Sterne vom Himmel fallen werden. Nun, das passt genau in die hier beschriebene Plasmakuppeltheorie, in der unsere Erde eine von 88 Kuppeln ist, die von einer größeren Plasmakuppel überdacht werden wird.“

Vrijland theoretisiert, dass außerhalb unseres Blickfeldes 88 weitere Plasmakuppeln existieren, die den gleichen Prozess durchlaufen werden. Wie der aussieht, erklärt der Autor so:

„Stellen Sie sich vor, Sie haben 88 kleinere Plasmakuppeln und alle 88 werden von einer größeren gekrönt; so als ob Sie 88 Glasschüsseln verkehrt herum auf den Tisch stellen und darüber eine große Glasschale (ebenfalls verkehrt herum).

Die große Plasmakuppel baut sich jedoch (durch zirkulierendes Plasma) vom Boden auf und steigt dann stetig nach oben, bis das Plasma bis zum Rand gefüllt ist. Dabei zirkuliert das Plasma die ganze Zeit über, weil der Generator für das elektromagnetische Feld, der das Plasma erzeugt, sich dreht.“

Und jetzt wird´s interessant: Vrijland theoretisiert, dass der zirkulierende Plasmaeffekt durchaus auch als außerirdische Invasion interpretiert werden könne:

„Wenn jedoch die größere Plasmakuppel vollständig gewachsen ist und alle 88 kleineren Plasmakuppeln gewölbt sind, kommt das rotierende Plasma zum Stillstand und wir sehen (von unserem Beobachtungsstandort aus) unisono 87 stationäre bunten Scheiben am Himmel.“

Wenn Sonne, Mond und Sterne vom Himmel fallen

Doch die Scheiben sind nichts anderes als Reflexionen der anderen 87 Plasmakuppeln, die unter die neue große Plasmakuppel gebracht wurden, was den Eindruck erwecken könne, dass UFOs statisch am Himmel stünden, während es sich in Wirklichkeit um die anderen Teile der „Erdoberfläche „ handeln würde, die sich jeweils unter einer Plasmakuppel befänden.

Dann kommt der Autor auf den Punkt und schreibt, was passiert, wenn die 88 kleineren Plasmakuppel abgeschaltet werden, nämlich dass der von Pater Pio beschriebene Effekt eintritt: das Verschwinden von Sonne, Mond und Sterne, die, so Vrijland, buchstäblich vom Himmel fallen.

„Weil die 88 kleineren Plasmakuppeln abgeschaltet werden und das Plasma aus diesen kleineren Kuppeln von der Kante nach unten abbricht. Wenn sie die Theorie der vollen Plasmakuppel studiert haben, dann wissen Sie, dass Sonne, Mond und Sterne Plasmaeffekte in der Plasmakuppel sind und es daher Sinn macht, dass sie visuell herunterzufallen scheinen.“

Zugegeben, Martin Vrijlands Plasmakuppel-Theorie ist keine leichte Kost auf nüchternen Magen und deshalb kann man ihr auch nur schwer folgen, ebenso schwer wie der Prophezeiung der drei Tage Finsternis selbst, die aus logischer Sicht betrachtet genauso wenig Sinn ergibt wie Vrijlands Plasmakuppel-Theorie.

Wie kann es sein, dass nach einem so gewaltigen Kataklysmus, denn nichts anderes geschieht laut Prophezeiung an diesen drei Tagen, die Welt von heute auf morgen wie ein Phönix aus der Asche aufersteht, so, als sei nichts geschehen?

Eigentlich sollte man doch annehmen, dass die Erde in Schutt und Asche liegt, dass alles Leben mit einem Handstreich ausradiert wurde, egal, ob gut oder böse, und dass es mindestens hundert Jahre, wenn nicht mehr, braucht, bis Planet Erde wieder einigermaßen hergestellt ist.

Pio soll behauptet haben, dass er die Information in Form einer Eingebung von Jesus Christus persönlich erhalten hat. Der soll ihm nämlich mitgeteilt haben, dass das sündhafte und ungläubige Leben der Menschen Schuld sei an der Strafe Gottes.

Das, was an den drei Tagen der Finsternis geschehen soll, ist in etwa vergleichbar mit der biblischen Sintflut. Aber auch hier wissen wir nicht, ob es sie wirklich gab, oder ob wir das nur glauben sollen.

