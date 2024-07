So planen die NATO und der Westen, den Dritten Weltkrieg auszulösen

Ein Whistleblower aus dem britischen Parlament behauptet, der Westen stehe schon vor dem nächsten Atomwaffeneinsatz und könne durch massive Täuschungsmanöver einen dritten Weltkrieg zwischen der zionistisch kontrollierten anglo-amerikanischen Achse und der BRICS-Allianz auslösen.

Der britische Parlamentsabgeordnete Andrew Bridgen sagt, die NATO und ihre zahlreichen Tentakelstaaten planen einen Angriff unter falscher Flagge, vermutlich auf eine europäische Stadt, indem sie eine nukleare „schmutzige Bombe“ legen und zünden.

Anschließend werden die NATO und ihre Mitglieder und Verbündeten Russland für den Angriff verantwortlich machen und als Vorwand für einen Atomkrieg dienen.

Bridgens anekdotische Beweise stammen von verschiedenen Verteidigungsanalysten im militärischen Geheimdienst, die ihm, wie er sagt, erzählt haben, dass wegen der Situation in der Ukraine eine Menge nukleares Material überall hin transferiert wird.

Ein Teil dieses Materials werde zu False-Flag-Zwecken umgeleitet, sagt er – sehen Sie sich das Video unten an, um einen wichtigen Teil eines aktuellen Interviews mit Bridgen zu sehen :

British Member of Parliament Andrew Bridgen is warning the world that NATO is planning to launch a false flag attack on a European city using a nuclear „dirty bomb“ and to put the blame on Russia.

Bridgen says he is receiving information from defense analysts in military… pic.twitter.com/9VUc8a6wXs

— Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) June 23, 2024