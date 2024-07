Sommer-Olympiade in Paris: Cancel Culture mit satanischer Pervertierung von Da Vincis “Abendmahl” (Videos)

Mit der Eröffnung der XXXIII. Olympischen Sommerspiele in Paris wollten sich die Franzosen und der Welt eine ganz besondere Eröffnung leisten, 100 Jahre nach der Rückkehr des Fünfkampfprogramms in ihre Hauptstadt. Es endete als Abgesang auf das christliche Erbe Europas…

Innerhalb weniger Minuten nach dem offiziellen Start kamen die Delegationen der teilnehmenden auf Schiffen, zuerst die Griechen, wie es der Tradition entspricht.

Erster Promi-Gast war die US-LGBTQ-Trash-Küstlerin Lady Gaga: Sie lieferte eine Inszenierung: die Welt als Heraufbeschwörung einer französischen Revue. Danach folgten am Seine-Ufer ein spektakulärer französischer Cancan-Tanz und auch weitere Tanz- und Orchesterdarbietungen. Stolz präsentierten die Franzosen ihre Filme mit einzigartigen Stilen und die Welt der Mode.

Abgesang auf das christliche Abendland Europa

Dann zelebrierte Pari das Lebensgefühl des postmodernen Westens: Die Eröffnung verwandelte sich in eine oberflächliche Party mit einem vulgären Höhepunkt im Sinne von Cancel-Cultur. Als absurder Konterpart wurde – mitten im 3. Ukraine-Kriegsjahr, den der Westen partout nicht beenden möchte – die Hymne des Friedens auf der Seine gespielt.

Und der abgeklatschte John Lennons-68er-Gassenhauer “Imagine” wurde nachgereicht. Dessen versteckten globalistisch-antichristliche Botschaft hat sich nun endlich in der offiziellen EU-Doktrinen verwirklicht. (mehr über die satanische Agenda der Beatles und 68er Bewegung lesen Sie im Buch „Der Musik-Code“)

“Imagine there′s no Heaven…, imagine there′s no countries…, nothing to kill or die for, and no religion, too, imagine all the people sharing all the world. I hope someday you’ll join us, and the world will live as one“

John Lennon’s disgusting communist theme song “Imagine” might as well be the new national anthem of the secular liberal world order, it’s jammed down our throats at everything pic.twitter.com/3VPPtfM9zH — Al Carbo (@carbo_al) July 26, 2024

Wobei Lennons Ode an die Vielfalt in Europa eine Multikulti-Ausschluss-Cancel-Culture geworden ist: (Das Finale der Eurovision 2024 war im Grunde ein dämonisches Ritual)

🇫🇷| The Olympic flame for the 2024 Olympic Games in Paris was lit by French judoka Teddy Riner and athlete Marie-Josée Perec. They lit a balloon-shaped bowl that flew into the Paris sky along with the Olympic flame. pic.twitter.com/aJWTQqI4d2

300x250

— S p r i n t e r (@SprinterFamily) July 26, 2024

Der Höhepunkt des Cancel-Culture bot sich dann vor den Augen der Welt mit einem aggressiven Totentanz auf die abendländisch-christlich Kulturgeschichte Europas schlechthin: Nämlich – wie nicht anders zu erwarten – mit einer Dragqueen-Parodie des „Letzten Abendmahls“ des Renaissance-Künstlers Da Vinci. Gedacht war es als eine Provokation gegen Christen mit dem Transgender-Stilmittel bärtiger blonder oder auch fettleibiger Frauen oder hässlicher männlicher Zwerge – siehe Titelbild:

Am Ende des postmodernen Trallalas verkündete der französische Präsident Emmanuel Macron :

„Ich eröffne die Olympischen Spiele in Paris”

300x250 boxone