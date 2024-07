Teile die Wahrheit!

Die verdeckten Militäroperationen verändern die geopolitische Landschaft Europas. Entdecken Sie, wie geheime Allianzen und strategische Schritte von Staatschefs wie Viktor Orban und Wladimir Putin die globalen Machtdynamiken in Frage stellen und die Kontrolle des tiefen Staates zerschlagen.

Der Sturm: Die Aufdeckung der geheimen Militäroperationen Europas

In den letzten Wochen ist das komplexe Netz militärischer Operationen und Allianzen in Europa zum Brennpunkt intensiver Diskussionen unter den Militärführern des gesamten Kontinents geworden.

Die Gerüchte über geheime Kommunikation, hochrangige Treffen und strategische Kurswechsel sind nicht nur Gerüchte – sie sind Vorboten bedeutender geopolitischer Veränderungen. Während sich der Sturm verdeckter Militäroperationen zusammenbraut, beginnen seine Auswirkungen in den Machtzentren Europas und darüber hinaus Wellen zu schlagen.

Die explosiven Aktionen hinter den Kulissen. In einem Schritt, der die Anweisungen der NATO missachtete und Schockwellen durch die weltweiten Geheimdienstnetzwerke schickte, machte sich der EU-Chef und ungarische Präsident Viktor Orban auf direktem Weg nach Moskau auf.

Sein Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin ist ein Donnerschlag, der eine seismische Verschiebung der europäischen militärischen und politischen Allianzen signalisiert. Diese verdeckten militärischen Kommunikationen (COMMS) und Operationen sind nicht nur Geflüster – sie sind Gebrüll, das eine neue Ära der Macht einläutet. (10 Zeichen dafür, dass ein globaler Krieg schnell näher rückt)

Die entscheidende Rolle der militärischen Kommunikation. Orbans Moskau-Mission ist ein strategischer Geniestreich. Als treuer Verbündeter von US-Präsident Donald Trump ist jeder Schritt Orbans ein kalkulierter Schlag gegen die etablierten globalistischen Kräfte.

Sein Aufruf, „Europa wieder groß zu machen“, ist mehr als nur Rhetorik – es ist ein Schlachtruf. Diese geheime militärische Kommunikation markiert den Beginn einer aggressiven Kampagne zur Zerschlagung der CIA, des Weltwirtschaftsforums (WEF) und anderer globalistischer Marionettenspieler, die Europa kontrollieren.

Europas militärische Macht erwacht wieder. Nach diesen wichtigen Mitteilungen erhielt Orbans Besuch in Russland eine beispiellose Bedeutung. Unter dem Deckmantel der Militärstrategie versicherte Orban Putin, dass wichtige europäische Nationen ihre militärischen Hinterzimmerkanäle wiederhergestellt hätten und bereit seien, sich in russische Netzwerke zu integrieren.

Dieses mutige Manöver stellt den Zusammenhalt der Operationen der US-amerikanischen, europäischen und russischen Militärallianz sicher, wobei bedeutende militärische Fraktionen der EU nun fest hinter den strategischen Zielen von Trump und Cheyenne Mountain stehen.

Während dieses öffentlichen Teils des Treffens begrüßte Putin Orbán als Vorsitzenden der Europäischen Union. Er betonte, dass Orbán auch in „dieser Eigenschaft“ nach Moskau gekommen sei. Kurz vor dem Treffen wies Orbán jedoch in einem X-Beitrag darauf hin, dass dieses Amt kein Mandat für Friedensverhandlungen im Namen der EU-Diplomatie beinhalte.

Dies sei jedoch kein Grund, sich „im bequemen Sessel in Brüssel“ zurückzulehnen und „darauf zu warten, dass der Krieg (in der Ukraine) auf wundersamerweise endet. Sein diplomatisches Vorhaben in Moskau bezeichnete Orbán ausdrücklich als „Friedensmission“.

Nach der Begrüßung nannte Putin die aus seiner Sicht unmittelbaren Ziele des Treffens mit Orbán – einen Informationsaustausch über verschiedene Perspektiven auf die europäische Krise. Damit bezog sich Putin auf den Krieg in der Ukraine. Zum einen wollte er Orbán mit den Einzelheiten der Moskauer Vorschläge für eine friedliche Beilegung des Ukraine-Konflikts vertraut machen und seine Meinung zu diesem Thema hören.

Zum anderen äußerte sich Putin zum aktuellen Stand der russisch-ungarischen Beziehungen. „Was die bilateralen Beziehungen angeht, so gibt es einen Rückgang im Warenumsatz. Das ist bedauerlich“, sagte er.

Dieser Rückgang betrage mehr als 35 Prozent. Putin betonte, dass jedoch zugleich viele seriöse Projekte existieren, die „wir gemeinsam umsetzen“. Nach dem Treffen sagte er vor der Presse, dass sich die Kooperation beider Länder vor allem auf die Bereiche Energiesicherheit, Medizin und Pharmazie erstrecke.