US Airforce-Expertin: Chemtrails-Operation tötet 86 % der Ziele

Kristen Meghan war neun Jahre lang Umweltspezialistin bei der US Air Force, als sie beschloss, die Chemtrail-Verschwörungstheorie zu widerlegen. Sie hielt die Idee für verrückt.

Warum sollten wir gefährliche Chemikalien in unserer Atmosphäre einsetzen und damit die Erde und die Menschheit vergiften?

Doch statt die Verschwörungstheorie zu entlarven oder zu widerlegen, brachten ihre Recherchen innerhalb der Air Force ans Licht, dass es sich bei den Chemtrails um eine Verschwörungstheorie handelte – und dass ihr eigenes Büro bei diesen streng geheimen Operationen eine Schlüsselrolle spielte.

Nach einer Menge Probenentnahmen und Nachforschungen gab Kristen die Wahrheit ans Licht und kam heraus. Sie kam mit einer Fülle von unschätzbar wertvollen Informationen über Chemtrails, Wetterveränderung, die Rolle von HAARP und die bösen Absichten der Elite wieder heraus.

Wir alle haben die seltsamen und unnatürlichen Chemtrail-Muster am Himmel über Großstädten und regionalen Zentren bemerkt. Trotz der Bemühungen der Mainstream-Medien, sie herunterzuspielen, ähneln diese bizarren geometrischen Chemtrails keiner natürlichen Wolkenformation und sind erst in den letzten Jahrzehnten aufgetaucht.

Laut Kristen Meghan, einer Expertin auf diesem Gebiet, die das Phänomen von innen untersucht hat, sind die Antworten auf diese Fragen düster und beunruhigend, und die Papierspur enthüllt die Entvölkerungsagenda der globalen Elite.

Zu Kristens Aufgaben als Umweltspezialistin gehörte die Identifizierung giftiger Chemikalien und deren Vermeidung am Arbeitsplatz zum Schutz der Gesundheit und Sicherheit ihrer Militärkollegen. (Ein aktueller Chemtrail-Bericht von meinen Reisen)

Sie radikalisierte sich, als sie erfuhr, dass die gleichen hochgiftigen Chemikalien, die sie aus ihrem Arbeitsplatz verbannen wollte, dieselben waren, die in industriellen Mengen aus der Luft gesprüht wurden und die Erde und die Menschheit mit tödlichen Giften überzogen.(Filmemacher über Chemtrails: „Wo ich lebe, sprühen sie Bariumsalz und Aluminiumoxid – das sind patentierte Brandbeschleuniger – auf die Bäume“)

Kristens Nachforschungen führen sie auch zu der Erkenntnis, dass die Elite an der Veränderung des Wetters beteiligt ist. Sie wurde damals verfolgt und dämonisiert, als Verschwörungstheoretikerin und Schlimmeres beschimpft, nur um einige Jahre später Recht zu bekommen, als die globale Elite ihre Maske fallen ließ und bestätigte, dass sie das Wetter kontrolliert.

HAARP war einst eine Verschwörungstheorie und ist heute eine weitere Verschwörungstheorie. Eine forensische Analyse öffentlich zugänglicher Informationen beweist, dass der Klimawandel nicht nur ein Schwindel ist, sondern ein Projekt zur Entvölkerung, und dass unsere Regierungen an diesem Verbrechen gegen die Menschlichkeit mitschuldig sind.

Die Agenda der Elite, die Sonne zu blockieren, hat in diesem Jahr eine ernste Wendung genommen, als Bill Gates und George Soros zig Millionen Dollar in Pläne pumpen, Aerosole in die Atmosphäre zu sprühen, um die Erde vor den lebensspendenden Strahlen der Sonne zu schützen.

Plötzlich waren Chemtrails keine Verschwörungstheorien mehr, sondern das angebliche Heilmittel gegen den Klimawandel.

Doch wer aufgepasst hat, weiß, dass die Propaganda, die von den Mainstream-Medien verbreitet wird, völliger Blödsinn ist.

Im Jahr 1972 veröffentlichte der Club of Rome das Buch „ Die Grenzen des Wachstums“ , in dem er zu einer extremen Entvölkerung aufrief, um den Planeten vor der Menschenplage zu retten.

Seit seiner Veröffentlichung dient dieses Buch der globalen Elite als Gebrauchsanleitung.

Dennis Meadows, Co-Autor von „Die Grenzen des Wachstums“ , erklärte 2018, dass die Zeit gekommen sei, die letzte Phase der Entvölkerungsagenda der Eliten umzusetzen. Man dürfe nicht vergessen, dass die Weltbevölkerung heute 7,9 Milliarden Menschen beträgt.