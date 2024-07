USA: Drei Zentimeter am Bürgerkrieg vorbei geschossen

Schon während der Amtszeit von Donald Trump habe ich die Ansicht vertreten, dass Trump nicht ermordet werden kann, weil das zum Bürgerkrieg führen wird.

Die Umstände haben sich geändert. Die Situation der Demokratischen Partei ist derart verzweifelt, dass selbst ein Bürgerkrieg in Kauf genommen wird, um eine erneute Präsidentschaft Trumps zu verhindern. Von Peter Haisenko

In den Systemmedien werden Sie nicht erfahren, dass Präsident Biden fünf Tage vor dem Attentat auf einer öffentlichen Veranstaltung und in einem Tweet gesagt hat: „It´s time to put Trump in a bullseye – Es ist an der Zeit, Trump ins Visier (eines Gewehrs) zu nehmen.“ (siehe unten) Der junge Attentäter ist offensichtlich dieser Aufforderung gefolgt. Aber auch einige Rahmenumstände lassen Fragen offen.

Die Hauptfrage ist, warum der „Secret Service“, der für Trumps Schutz zuständig ist und der unter dem Kommando von Biden steht, nicht auf die Hinweise von Anwesenden reagiert hat, die auf den Mann mit dem Gewehr auf einem Dach aufmerksam gemacht haben. Erst nachdem dieser die Schüsse abgefeuert hatte, haben sie auf ihn geschossen.

Der Attentäter ist tot. Wie bequem! Er kann nichts mehr aussagen. Wie war das bei Kennedy? Oder Osama Bin Laden oder Saddam Hussein oder Gaddafi? Wären die vor ein ordentliches Gericht gekommen, hätten sie Dinge sagen können, die das System zum Einsturz hätten bringen können.

Dieses Problem hat man jetzt mit dem toten Attentäter auch nicht. Man stelle sich vor, der Mann würde vor Gericht anführen, er hätte als braver Bürger nur die Aufforderung von Präsident Biden ausgeführt. (Trump-Schießerei: Der Smith-Mundt Modernization Act 2012 und inszenierte Scheinereignisse)

Drei Zentimeter am Tod vorbei

Donald Trump hat einen Streifschuss am rechten Ohr abbekommen. Diese Kugel hätte nur drei Zentimeter weiter links treffen müssen und Trumps Kopf wäre geplatzt. Und nein, das war kein versuchtes Attentat, wie unsere Qualitätsmedien es formulierten, es war ein Attentat, das nur durch Zufall glimpflich ausgegangen ist.(Weltbühne: Das vorhergesagte gefälschte Trump-Attentat fand am 13. Juli statt)

Es gab sogar Kommentare, die keine Freude darüber vermittelten, dass Trump mit dem Leben davongekommen ist – um es vorsichtig zu beschreiben. (siehe Bilder unten) Was wäre aber gewesen, wenn Trump erschossen worden wäre? Dann befänden sich die Republikaner in derselben Situation wie die „Demokraten“.

300x250

Die Republikaner hätten ihren sicheren Siegeskandidat verloren, während die „Demokraten“ immer noch mit einem Zombie als Kandidat dastehen. Es wäre das totale Chaos.

In dieses Chaos wären wahrscheinlich die Trump-Anhänger hineingestoßen. Ihre Wut hätte sie zu den Waffen greifen lassen. Schon vor Jahren habe ich darauf hingewiesen, dass die Trump-Anhänger mehr und bessere Waffen haben, als die Biden-Anhänger. So wäre es unausweichlich geworden, über die USA das Kriegsrecht zu verhängen und das Militär für Ruhe und Ordnung im Land einzusetzen.

Aber wieviele Trump-Anhänger gibt es beim Militär und wie würden die sich positionieren? Wie gesagt: Chaos. Und was dann klar ist: Die Wahlen müssten abgesagt werden und die Puppenspieler, die Biden an den Fäden haben, blieben erstmal an der Macht.

Das ist im Übrigen schon länger meine Befürchtung: Die Biden-Regierung könnte noch vor November erklären, man befände sich im Krieg mit Russland und auch auf diese Weise die Wahlen im November absagen.

300x250 boxone

Gegen Trump sind alle Mittel erlaubt

About aikos2309 See all posts by aikos2309