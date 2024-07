Vizepräsident von Pfizer: Impfstoff soll lukrative Gesundheitsprobleme verursachen, die wir monetarisieren könnten (Video)

Teile die Wahrheit!

Pfizer Inc. hat ein ernstes Problem. Ehemalige Mitarbeiter, darunter hochrangige Führungskräfte, melden sich, um die bösen Absichten des Pharmagiganten aufzudecken.

Wie diese mutigen Männer und Frauen erklären, erlaubt es ihnen ihr Gewissen einfach nicht, weiterhin so zu tun, als sei Pfizer irgendetwas anderes als ein blutsaugender Vampir-Kalamar, der seine Blutleitung unermüdlich in alles stopft, was nach Geld riecht – und die Folgen für die öffentliche Gesundheit sind ihnen egal.

Doch es kommt noch schlimmer, meint Dr. Peter Rost.

Der zum Whistleblower gewordene frühere Vizepräsident von Pfizer hat Beweise dafür, dass Pfizer seine Impfstoffe absichtlich so konzipiert hat, dass sie eine globale Explosion von Herzkrankheiten und Turbokrebs auslösen und sich so Milliarden hoch lukrativer neuer Patienten verschaffen.

Dr. Peter Rost, ehemaliger Vizepräsident von Pfizer und Autor von „The Whistleblower, Confessions of a Healthcare Hitman“, ist ein Insider-Experte für das Marketing großer Pharmaunternehmen.

Bereits 2007 machte er sich als Whistleblower einen Namen, als er vor dem Senat aussagte, dass große Pharmaunternehmen US-Kunden gezielt betrogen hätten.

Dr. Rost ist qualifiziert, darüber zu sprechen, was passiert, wenn man die Pharmaindustrie ans Licht bringt.(Krebs wird seit 1960 routinemäßig durch Impfungen ausgelöst)

Er wurde gefeuert, diffamiert, durch die Gerichte gejagt und von Pfizers unermüdlichem Anwaltsteam finanziell ruiniert.

Auf die Frage, was er aus seiner ersten Erfahrung gelernt habe, als er 2007 Pfizer ans Licht brachte, sagte Rost gegenüber pharmaexec.com : „Es ist genau wie mit der Mafia. Ich sage es ungern, aber wenn man mit der Mafia spricht, landet man mit einer Kugel im Kopf. Wenn man über die Pharmaindustrie spricht, arbeitet man am Ende nie wieder.“

Doch diese frühen Scharmützel mit der Pharma-Meute sind nichts im Vergleich zu den aufsehenerregenden Enthüllungen von Dr. Rost über den wahren Zweck von Impfstoffen.

Wie Dr. Rost erläutert, agieren Pharmaunternehmen nicht nur im Umgang mit Whistleblowern wie die Mafia. Auch im Umgang mit der Öffentlichkeit agieren sie wie eine Mafia.

Laut Rosts brisanten Behauptungen entwickeln die großen Pharmaunternehmen aus Profitgründen gezielt Impfstoffe, um die Bevölkerung in einem Krankheitszustand zu halten.

Wie man so schön sagt: Ein geheilter Patient ist ein verlorener Patient.

Das war vor sieben Jahren, und heute ist die Bösartigkeit von Pfizer und dem Pharmakartell offensichtlicher denn je.

Die Covid-19-Impfung von Pfizer hat weltweit zu einer explosionsartigen Zunahme von Herzproblemen und Turbokrebs geführt, und wie Dr. Rost warnte, ist der Pharmariese bereit, aus den lukrativen Problemen, die sein Impfstoff verursacht, Kapital zu schlagen.

Werfen wir einen Blick darauf, wie sich die Mafiaoperationen von Pfizer in der Realität abspielen.