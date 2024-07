Warten auf Nibiru: Riesiger Planet von Wetterkamera über Alaska gefilmt – ist Planet X bereits in Erdnähe? (Video)

Teile die Wahrheit!

Es ist allgemein bekannt, dass unser Sonnensystem acht Planeten beherbergt. Neueste Berechnungen legen jedoch nahe, dass möglicherweise ein neunter Planeten am Rande unseres Sonnensystems existiert: Planet X.

Sorgt dieses unheimliche Phantom alle 27 Millionen Jahre für ein Massensterben auf der Erde? Aktuelle Aufnahmen einer FAA-Wetterkameras könnten ein Beweis sein, dass er sich bereits in Erdnähe befindet. Von Frank Schwede.

Seit Jahrzehnten beschäftigen sich Forscher mit der Frage, wieso es auf der Erde alle 27 Millionen Jahre zu einem Massensterben kommt. Auch Professor Daniel Whitmire von der University of Louisiana.

Er sagt, es sei ein seltsames Phänomen, das sich für die vergangenen 500 Millionen Jahre lückenlos nachweisen lasse. In Forscherkreisen ist ein offiziell bislang unentdeckter Planet in unserem Sonnensystem der Übeltäter. Die Rede ist von Planet X, häufig auch als Nibiru bezeichnet, benannt nach einem babylonischen Gott.

Ein Phantom, das alle 5000 Jahre auftaucht, sein Unwesen treibt und wieder verschwindet. Forscher vermuten, dass dieser unheimliche Planet irgendwann die gesamte Menschheit auslöscht.

Im Zusammenhang mit dem Ende des Maya-Kalenders kursierten zahlreiche Gerüchte darüber, wie die Welt im Jahr 2012 untergehen könnte. Eine beliebte Theorie war Nibiru, von dem behauptet wurde, er würde Ende 2012 mit der Erde kollidieren. Doch das ist nicht geschehen, das Gerücht um den Phantom-Planeten hält sich hingegen weiter hartnäckig.

Die Geschichte begann im Jahr 1976, als der Freimaurer Zecharia Sitchin sein Werk Der zwölfte Planet veröffentlicht hat. Ein Buch, in dem Sitchin seine Interpretation der sumerischen Keilschrift darlegte, um einen Planeten namens Nibiru zu favorisieren, der die Sonne angeblich alle 3.600 Jahre umkreist – allerdings gelten in Fachkreisen seine Übersetzungen als falsch.

1995 verkündete die in Wisconsin geborene selbsternannte Hellseherin Nancy Lieder über ihre Website Zeta Talk, dass Aliens aus dem Sternensystem Zeta Reticuli sie gewarnt hätten, dass dieser Planet nur noch 39,17 Lichtjahre von der Erde entfernt sei, um 2003 mit der Erde zu kollidieren.

Nachdem nichts passiert bist, wurde das Szenario auf 2012 verschoben, wo es mit dem Ende des Maya-Kalenders in Verbindung gebracht wurde. Als 2011 plötzlich Komet Elenin auftauchte, befürchteten viele Beobachter, es könne sich tatsächlich um den geheimnisvollen Planeten handeln, obwohl Planeten und Kometen durchs Teleskop betrachtet, sehr unterschiedlich aussehen. (Etwas Seltsames passiert am Himmel: Kündigen rote Polarlichter und eine zweite Sonne die Ankunft Nibirus an?)

Verkünden blutrote Polarlichter das Ende?

Diesmal sind blutrote Polarlichter, die aufgrund starker Sonneneruptionen auch an Orten beobachtet werden, an denen sie für gewöhnlich nicht auftreten, die als sicheres Zeichen für die Ankunft Nibirus gelten.

300x250

Tatsächlich suchen Astronomen seit Jahrzehnten den Himmel nach Auffälligkeiten ab, doch handfeste Beweise für die Existenz dieses Phantom-Planeten fehlen bislang.

Auch der britische Journalist und UFO-Experte Nick Pope glaubt, dass es den mysteriösen Planeten in Wahrheit gar nicht gibt. Der britische Zeitung Telegraph sagte Pope:

„Ich bin mir sicher, dass es Nibiru nicht gibt. Wenn es wirklich einen Planeten gibt, der auf die Erde zusteuert, dann wäre er jetzt für das bloße Auge sichtbar.“

Vielleicht ist er das ja auch – an bestimmten Orten und unter bestimmten atmosphärischen Bedingungen. Am 22. Juni 2024 zeichnete eine Wetterkamera der FAA über dem US Bundesstaat Alaska ein riesiges planetenförmiges Objekt zwischen Schleierwolken auf.

300x250 boxone

Auch aus anderen Teilen der Welt existieren ähnliche rätselhafte Aufnahmen, die etwas Ungewöhnliches am Himmel zeigen – eine zweite Sonne, die manchmal sogar als Spiegelbild auf dem Wasser zu sehen ist.