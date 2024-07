WEF-Plan: Was wird beim Attentatsversuche gegen Trump vertuscht (Video)

Ein sichtlich verärgerter Klaus Schwab forderte die WEF-Mitglieder auf, weiterhin zu versuchen, den ehemaligen Präsidenten Trump zu ermorden, und wenn ihnen das misslingt, „solange zu schießen, zu schießen, bis die Sache erledigt ist.“

Laut einem Insider des WEF ist Schwab wild entschlossen, den Job zu beenden, den das Weltwirtschaftsforum begonnen hatte, als der Trump-Schütze Thomas Matthew Crooks über eine günstig gelegene Leiter auf das Dach eines Gebäudes kletterte, das einem ranghohen WEF-Mitglied gehörte, und vom Secret Service die Erlaubnis erhielt, den Inhalt seiner AK-15 auf der Bühne von Trumps Kundgebung abzuladen.

Die Mainstream-Medien versuchen verzweifelt, diese Informationen zu unterdrücken, weil sie diejenigen belasten, die ganz oben in der globalistischen Hierarchie stehen. Aber je verzweifelter sie werden, desto nachlässiger werden sie, und wir haben die Insiderinformationen und alle Einzelheiten, die bald ans Licht kommen.

Yuval Noah Harari, Klaus Schwabs rechte Hand und bekennender Psychopath, hat zugegeben, dass es der „Todesstoß“ der „globalen Ordnung“ sein würde, wenn Trump nicht gestoppt werde.

Wie immer lügt Harari schamlos. Es ist offensichtlich unmöglich, seinem Land gegenüber loyal zu sein und gleichzeitig einer Weltregierung gegenüber loyal zu sein.

Vor allem, wenn die globale Elite ihre Fingerabdrücke überall an Tatorten hinterlässt, die uns, das Volk, direkt betreffen. Wir haben ausführlich dokumentiert, welche Rolle die Kabale, darunter Gates und Schwab, bei der Covid-Pandemie gespielt hat, die Täuschung der Mainstream-Medien, die Agenda zur Normalisierung der Pädophilie, manipulierte Wahlen … die Liste ist endlos.

Jetzt haben sie ihre Fingerabdrücke beim Attentat auf Trump im Butler Park, Pennsylvania, hinterlassen. (Trump-Schießerei: Der Smith-Mundt Modernization Act 2012 und inszenierte Scheinereignisse)

Die Medien versuchen verzweifelt, die Tatsache zu vertuschen, dass sich der schlimmste Secret-Service-Fehler seit Jahrzehnten auf Grundstücken und Gebäuden ereignet hat, die einem Unternehmen des Weltwirtschaftsforums gehören, das genau die globalistische Agenda unterstützt, gegen die Donald Trump kämpft.(Weltbühne: Das vorhergesagte gefälschte Trump-Attentat fand am 13. Juli statt)

Das stimmt – das Gebäude, das über eine Leiter verfügte, die Crooks einen schnellen und einfachen Zugang zum Dach ermöglichte, ist Eigentum eines WEF-Unternehmens.

Million dollar question….

Did the shooter bring the ladder or was it left there by the building owner(s)….?

If he brought the ladder, nobody noticed? That’s a big ladder.

If he didn’t bring the ladder, who left it out?

The name of business of this building is American… pic.twitter.com/eSOaAOsU3O

— MJTruthUltra (@MJTruthUltra) July 15, 2024