Weltbühne: Der vorhergesagte gefälschte Trump-Attentat fand am 13. Juli statt

In meinem Artikel vom 11. August 2022 über die inszenierte und gefälschte FBI-Razzia in Mar-a-Lago erwähnte ich verschlüsselte Hinweise, die ich in mehreren Trump-Geschichten über ein bevorstehendes Attentat auf Donald Trump gefunden hatte, bei dem er eine „Kopfwunde“ erleiden würde, symbolisch für das inszenierte und gefälschte Attentat auf JFK. Von Joachim BartollDamals glaubten wir, dass dies passieren könnte, nachdem Trump die inszenierte und gefälschte Wahl 2024 gewonnen hatte, um Obama zurückzubringen. Doch den jüngsten Geschichten zufolge schien das Attentat näher zu rücken , und sie ließen auch Joe Biden wie einen verrückten Idioten aussehen, was den Weg für Kamala Harris ebnete, auf die wahrscheinlich ein Comeback Obamas folgen würde. (Die Demenz der Figur Joe Biden, das politische Drehbuch und die Weltbühne der Elitefamilien)Außerdem ist die Inszenierung einer vorgetäuschten Schießerei vor der Wahl eine perfekte Möglichkeit, noch mehr Chaos und Hass zwischen Republikanern und Demokraten zu säen, um sie zu beschäftigen und in einer falschen Realität gefangen zu halten. Und das funktioniert bereits perfekt, wenn man sich die X-Plattform der CIA und Musk ansieht, wo die Republikaner bereits auf Blut aus sind. So erbärmliche, leichtgläubige Menschen.Wie dem auch sei, hier sind wir nun, am 13. Juli 2024, wurde der ehemalige Präsident Donald Trump angeblich bei einer inszenierten und völlig gefälschten Schießerei am Samstagabend während seiner Kundgebung in Butler, Pennsylvania, „verletzt“.Anscheinend feuerte ein „Schütze“ mehrere Schüsse von einer „erhöhten Position“ außerhalb der Kundgebung ab, bevor er praktischerweise von Geheimdienstagenten getötet wurde. Eine Kugel traf angeblich den oberen Teil von Trumps rechtem Ohr. Stellen Sie sich die Wahrscheinlichkeit dafür vor. Wie aus einem Film. Oh, Moment, es war ein Film, der abgespielt wurde.

Völlig inszeniert und gefälscht!

Da diese Geschichte gerade brandaktuell ist und meine Zeit sehr begrenzt ist, da ich für heute Morgen schon einen anderen Artikel im Sinn hatte, wird dies hier keine vollständige Berichterstattung sein, sondern nur das, was ich innerhalb weniger Minuten erkennen konnte.

Es ist jedoch ein weiterer Beweis dafür, wie einfach es ist, ihre falsche Realität zu entschlüsseln, die Theaterstücke, die sie auf der Weltbühne aufführen. Alles ist inszeniert, alles ist falsch.

Zunächst einmal gab es am 13. Juli die drei berüchtigten „Tötungsdaten“, nämlich 44 , 64 und 28. Außerdem geschah dies in Pennsylvania. Beachten Sie, dass sie die Szene und Trumps Gesicht als „blutig“ beschrieben.

13.07.24 = 7 + 13 + 24 = 44

13.07.2024 = 7 + 13 + 20 + 24 = 64

13.07.2024 = (7) + (13) + 2+0+2+4 = 28

Töten = 64, 44, 28

Pennsylvania = 64

Schießerei = 44

Schüsse = 44

Blutig = 28

Der 13. Juli war zudem 115 Tage vor den US-Wahlen 2024, die am 5. November stattfinden werden. CNN zitierte einen Trump-Sprecher mit den Worten, es handele sich um eine „abscheuliche Tat“.

Assassine = 115

Töten = 115

Abscheuliche Tat = 115

Wie wir wissen, wird Trump die Wahl wahrscheinlich „gewinnen“, und dies war ein weiterer Publicity-Stunt nach Zahlen und in ritueller Manier gemäß ihrem Drehbuch.

Die Amtseinführung des 60. Präsidenten wird am 20. Januar 2025 stattfinden. Dieser Mordanschlag von „erhöhter Position“ am 13. Juli erfolgte 191 Tage vor der Amtseinführung 2025.

Und vergessen Sie nicht, die inszenierte Wahl findet am 5. November statt, dem Tag, an dem noch 56 Tage bis zum Ende des Jahres verbleiben, der wichtigsten Zahl der Gesellschaft Jesu, des Jesuitenordens, des Ordens, der die Befehle der Elitefamilien ausführt und alle anderen Geheimgesellschaften kontrolliert, wie etwa die Freimaurer.

Ermordung = 191

Erhöhte Position = 191

Gesellschaft Jesu = 191

Als Hinweis darauf, was uns bevorsteht und wohin Trump geht: Dies geschah am 13. Juli, also am 13.7. oder 137 – der Zahl der US-Regierung.