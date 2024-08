Teile die Wahrheit!

Hunderte in Sklaverei lebende ukrainische Kinder wurden diese Woche von russischen Spezialeinheiten befreit, nachdem Putins Adrenochrom-Einsatzgruppe tief im Inneren der Ukraine eine Reihe grausiger Entdeckungen machte.

Aus Berichten von der Front geht hervor, dass an einem Ort in der ukrainischen Region Donezk, einem Brennpunkt des langsamen russischen Vormarsches entlang der östlichen Frontlinie, Hunderte Kinder unter unwürdigen Bedingungen in einer Massentierhaltung aufgefunden wurden.

Russische Soldaten berichten, dass sie Kinder mit zerbrechlichen, ausgemergelten Körpern gefunden hätten, die an Infusionen angeschlossen waren, während ihnen fachmännisch Blut und Nebennierenflüssigkeit für den weltweiten Adrenochrom-Handel entzogen worden sei.

Die Adrenochrom-Industrie in der Ukraine ist größer als bisher erwartet und Putin ist entschlossen, die gewonnenen Hinweise zu nutzen, um die globale Adrenochrom-Lieferkette zu zerstören und diejenigen zu bestrafen, die Verbrechen an Kindern begehen – darunter auch Politiker und Prominente, die von der Droge abhängig sind, die er als „das Werk des Teufels“ bezeichnet.

Auf Anweisung Putins startete der FSB eine weltweite Initiative mit dem Ziel, Hersteller, Verkäufer, Käufer und Zwischenhändler von Adrenochrom sowie alle an der Produktion und dem Export des Pharmacocktails Beteiligten aufzuspüren und auszuschalten.

Die für Putins Adrenochrom-Einsatzgruppe in der Ukraine ausgewählten Soldaten gelten als die Crème de la Crème des russischen Militärs – erfahrene Veteranen, die dachten, sie hätten schon alles erlebt, was diese böse Welt ihnen entgegenwerfen kann.

Doch nun kommen neue Berichte aus der Ukraine auf den Plan, und selbst für diese hartgesottenen Soldaten ist es unmöglich, die Unmenschlichkeit und den Horror der globalen Adrenochrom-Industrie und des Netzwerks von Massentierhaltungen zu begreifen, das überall in der Ukraine entdeckt wurde.

Laut einem Mitglied der Adrenochrome Task Force sind diese Massentierhaltungen Orte rituellen sexuellen Missbrauchs, körperlicher Erniedrigung und psychischer Folter. (Aufgedeckt: Das wahre Adrenochrom-Phänomen –Wie die britische Elite den 2,2 Milliarden Dollar schweren Handel durch Kinderausbeutung und Menschenhandel ankurbelt)

„Wissen Sie, ich dachte, ich hätte schon alles gesehen. Ich war jahrelang im Kampfeinsatz, habe Kameraden fallen sehen und das Schlimmste erlebt, was die Menschheit zu bieten hat. Aber nichts, nichts konnte mich auf das vorbereiten, was wir in Donezk vorfanden.

„Uns wurde gesagt, wir würden Kinder befreien … Ich habe das Ausmaß dessen erst verstanden, als wir dort ankamen. Wir räumten diesen Komplex, einen düsteren Ort … wie ein Gulag oder ein Nazi-Todeslager, aber schlimmer. Viel schlimmer.

Die Wände waren grau, kalt und feucht. Die Luft … sie stank nach Verfall und etwas Übelkeitserregendem … etwas, das ich nicht beschreiben kann. Und dann fanden wir sie. Die Kinder.

„Sie waren … wie Geister. Nur noch Haut und Knochen. Ihre Körper sahen so zerbrechlich aus, fast durchsichtig. Ich konnte die Umrisse ihrer Rippen erkennen, jeden Knochen in ihren winzigen Händen.

Aus ihnen gingen Schläuche heraus, Schläuche, die ihr Blut absaugten, ihre Nebennierenflüssigkeit … wofür? Für irgendeinen kranken Handel, irgendeine perverse Forderung aus dem Westen.

„Es waren Hunderte von ihnen, die einfach in diesen Reihen von Metallbetten lagen. Keine Decken, keine Wärme. Sie zuckten nicht einmal zusammen, als wir hereinplatzten, keine Angst, keine Hoffnung … Nur Leere in ihren Augen.

Manche waren zu schwach, um uns überhaupt anzusehen. Sie waren so an den Schmerz und die Qual gewöhnt, dass sie nicht einmal reagierten.

„Und das Schlimmste? Die Jüngsten … manche von ihnen konnten kaum älter als zwei Jahre sein. Babys, wirklich. Später fanden wir heraus, dass sie dafür gezüchtet wurden … In Gefangenschaft aufgezogen, wie Vieh, nur um alles zu verlieren, was sie zu Menschen machte.