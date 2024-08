Krisenvorsorge: Steckdose war gestern: Die Powerbank von heute zapft ihren Strom direkt von der Sonne

Teile die Wahrheit!

Laden Sie 4 Geräte gleichzeitig auf: 3 × per Kabel, 1 × kabellos!

Wer war nicht schon einmal in dieser Situation? Der Akku ist mal wieder leer und weit und breit ist keine Steckdose in Sicht. Auch die herkömmliche Powerbank ist irgendwann leer und oft genau dann, wenn man sie braucht.

Dabei ist Strom in unserer heutigen Welt so essenziell wie Wasser in der Sahara. Solche stressigen Situationen gehören jetzt der Vergangenheit an:

Mit einer Kapazität von 20.000 mAh und ausgerüstet mit fünf leistungsstarken Solarpanels sorgt unsere Powerbank selbst bei bewölktem Himmel für Strom und garantiert so Ihre Unabhängigkeit.

Ausgestattet mit zwei USB-Ausgängen und einem USB-C-Ein- und -Ausgang wird ein gleichzeitiges Laden mehrerer Geräte möglich, darunter Smartphones, Tablets, Kameras und andere USB-betriebene Geräte. Den aktuellen Akkustand können Sie bequem am Display ablesen.

Ideal für lange Reisen, Außeneinsätze, Campingurlaube oder auch für Notfälle, wenn keine Steckdose in der Nähe ist, überzeugt diese Powerbank durch ein regenfestes Gehäuse.

Weiterhin verfügt sie über ein LED-Licht mit drei verschieden¬¬en Leuchtmodi (Taschenlampe, Warnleuchte und SOS-Modus).

Und das Beste: Sie nutzen saubere Solarenergie und tragen aktiv zum Umweltschutz bei.

Technische Details:

Große Akkukapazität (20.000 mAh)

Aufladen von 4 Geräten gleichzeitig (3 × per Kabel, 1 × kabellos)!

IP54 – regenfest

LC-Display

22,5 W Schnellladung

Schlaufenfixierung

5 monokristalline Hochleistungs-Solarmodule (8 W)

15 W magnetisches, kabelloses Laden

3 LED-Modi (Taschenlampe, blinkend, SOS)

Lieferumfang: Powerbank,

Anleitung, USB-C-Ladekabel, Schlaufe

