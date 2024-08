Affenpocken gibt es nicht! Viren und Ansteckungskrankheiten gibt es nicht!

Und hier ist noch ein weiterer Artikel, den ich eigentlich nicht schreiben wollte. Leider sind die meisten Aufgewachten darauf hereingefallen, als Handlanger der Regierung anfingen, falsche Memes in den sozialen Medien zu verbreiten – die natürlich von besagten leichtgläubigen Möchtegern-Truthern geteilt wurden. Von Joachim Bartoll

Es ist etwas mehr als zwei Jahre her, seit diese gefälschten und nicht existierenden Affenpocken ihr hässliches Affengesicht brüllten, und es ist über vier Jahre her, seit die super-alberne Coronavirus-Covid-19-Pandemie auf der Weltbühne ausgetragen wurde, wobei Schafe Schlange standen, um sich ohne Fragen mit Giftstoffen impfen zu lassen, extrem ungesunde und schädliche Masken trugen und ohne jeden Grund alberne Distanzrituale durchführten.

Man hätte gedacht, dass manche Leute, zumindest diejenigen, die sich selbst als „wach“ oder „Wahrheitsfanatiker“ bezeichnen, etwas gelernt hätten. Aber anscheinend nicht.

Und bevor wir uns mit einigen der im Umlauf befindlichen Memes und Lockvögel befassen, sollten Sie immer im Hinterkopf behalten, dass nichts viral geht, es sei denn, diejenigen, die die Plattformen kontrollieren, also die Marionetten der Eliten, lassen es zu.

Wenn ein Meme innerhalb weniger Stunden überall auftaucht, und sogar plattformübergreifend, wurde es zu 100 % von der CIA oder ähnlichen Lockvögeln erstellt, um Desinformationen zu verbreiten, zu spalten und die Opposition mit verschiedenen Verschwörungen zu füttern, um sie zu verwirren und die wahre Wahrheit zu verbergen.

Und was ist die Wahrheit? Nun, wenn man Physiologie, Biologie, Mikrobiologie und Biochemie studiert hat, dann ergibt das biologische Terrain und vieles, was in der Germanischen Neuen Medizin entdeckt wurde, absolut Sinn.

Die Wahrheit ist, dass alles, was man uns über Gesundheit, moderne Medizin, Ernährung, Nahrungsergänzung, Heilung, Homöopathie, Naturheilkunde und vieles mehr beigebracht hat, völlig rückständig ist. Es sind alles Lügen. Ich habe darüber in über 300 Artikeln berichtet.

Und in diesem Fall dreht es sich um die betrügerische Keimtheorie, die kindische Idee der Ansteckung , dass Lebewesen sich gegenseitig durch „Keime“ und „Viren“ mit „Krankheiten“ infizieren können – und sogar über Arten hinweg. Totaler Unsinn! Keine dieser „Ansteckungsarten“ existiert. Es gibt null wissenschaftliche Beweise. (Warum die Welt vor einer neuen Pandemie steht und es keine Beweise für die Existenz von Viren gibt!)

Kein Virus wurde jemals richtig isoliert oder auch nur seine Existenz nachgewiesen . Das alles ist eine Theorie, die der Gesellschaft aufgezwungen wurde, weil sie perfekt zu den Elitefamilien und ihrer modernen Medizin- und Pharmaindustrie passte.

Es wurden jedoch mehrere Studien an Menschen durchgeführt, bei denen die Forscher ihr Bestes taten, um Menschen mit Krankheiten zu „infizieren“. Alle Versuche schlugen fehl.

Wenn Sie also „wach“ oder ein „Truther“ sind, sollten Sie wissen, dass „Krankheit“ von innen kommt, entweder durch akute Vergiftung oder durch den Verzehr einer nicht-menschlichen Ernährung (wie bei verarbeiteten Lebensmitteln) und durch die Ansammlung von Toxinen.

Es gibt also keine Keime oder Viren, die Krankheiten verursachen. Das ist eine alberne Fiktion. Und darüber hinaus gibt es keine albernen „Spike-Proteine“, die irgendetwas infizieren oder übertragen können .

Es gibt auch keine „Biowaffen“, es gibt nur Gifte und Toxine. Einige können sofort töten, während sich die meisten Toxine im Gewebe ansammeln und im Laufe der Zeit großen Schaden anrichten. So einfach ist das.

Wenn Sie diese einfachen Konzepte nicht verstehen, sind Sie immer noch ein schlafendes Schaf.

Es besteht kein Zusammenhang zwischen der „Schimpansen-Adenovirus-Vektorkodierung des SARS-CoV-2-Spike-Glykoproteins“ in den Covid-19-Impfstoffen und dem angeblichen Ausbruch nicht existenter Affenpocken , denn „Adenoviren“ und „Spike-Proteine“ sind komplette Schwindel.

Ich habe dies bereits am 21. Mai 2022 in meinem Artikel „ Affenpocken stammen NICHT vom tödlichen Covid-19-Impfstoff “ behandelt, aber dieser Unsinn scheint jedes Mal wieder aufzutauchen, wenn sie diese Art der Konditionierung der Massen durchführen.

Und selbst wenn sie in ihren gefälschten Impfstoffen Gewebereste von Schimpansen verwenden würden, ist unser Körper nicht so zurückgeblieben wie der von Baby-Truthern oder der schlafenden Masse.

Jede Art von Fremdsubstanz, die in den Körper eindringt, in diesem Fall durch eine Injektion, die einer Wunde ähnelt, wird durch Enzyme und andere biologische Prozesse abgebaut und dann entweder über Urin, Kot oder Schweiß ausgeschieden oder von Bakterien oder Pilzen aufgenommen und dann durch verschiedene Entgiftungsprozesse ausgeschieden.

Während einige toxische Substanzen eine sofortige Heilungsreaktion auslösen können, da sie entweder giftig sind oder anfänglich großen Gewebeschaden verursachen, können andere Giftstoffe sehr lange im Körper verbleiben und ebenfalls großen Schaden anrichten – sie alle werden schließlich vom Körper entgiftet.

Und deshalb ist es so wichtig, gesund und stark zu sein, damit Sie effizient entgiften können, wenn Sie jemals solchen Giftstoffen ausgesetzt werden (und die meisten tun dies durch ihre moderne pflanzliche Ernährung, Medikamente, Arzneimittel und Naturheilkunde).

Dieses Meme verstärkt die falsche Vorstellung von „Biowaffen“ und dass „Adenoviren“ existieren und Ihre Physiologie verändern können. Es verleiht auch der Annahme Glaubwürdigkeit, dass Affenpocken eine reale Krankheit sind (und dass Sie sich durch nicht vorhandene „Ausscheidung“ von „Spike-Proteinen“ anstecken könnten, ein weiterer Schwindel).

Zurückgebliebenes Meme von Lockvögeln/kontrollierter Opposition #2

Nein, wir haben kein Immunsystem und, wie gesagt, alle injizierten Fremdstoffe werden irgendwann entgiftet. Manche Toxine können großen Schaden anrichten und die Symptome des Entgiftungsprozesses können auf einige erfundene Krankheiten passen , aber mit „Affenpocken“ hat das alles nichts zu tun.

Dieses Meme verstärkt die falsche Vorstellung eines „Immunsystems“ als etwas, das gegen „übertragbare Krankheiten“ wie „eindringende Krankheitserreger“ „kämpft“, also etwas, das es gar nicht gibt. Es verleiht auch der Annahme Glaubwürdigkeit, dass Affenpocken eine reale Krankheit sind.

Die Vorstellung, wir hätten ein „Immunsystem“, entspringt dieser fehlerhaften Keimtheorie – und das ist ein großes Problem. Bei der „Keimtheorie“ geht es darum, Ihnen Angst vor einem unsichtbaren Feind einzuflößen. Es ist wie Krieg. Sie werden angegriffen und die einzige Möglichkeit, diese „Bedrohung“ zu bekämpfen, sind Medikamente wie Antibiotika, Impfstoffe oder anderer völlig nutzloser, aber tödlicher Mist.

Wir wissen, dass die einzigen Dinge, die Sie krank machen können, Nährstoffmängel, Gift, Toxine, EMF und ähnliche Strahlung, Arzneimittel/Medikamente, Schlafmangel und negative Emotionen wie Wut, ständige Angst und ungelöste Traumata sind.

Und noch einmal: Sie können sich nicht von einer anderen Person oder einem anderen Lebewesen anstecken. Wir übertragen keine Krankheiten. Das widerspricht der Natur und Biologie.

Das bedeutet, dass wir kein „Immunsystem“ oder „Immunabwehr“ (wie es früher genannt wurde) haben. Es gibt nichts, wogegen man kämpfen könnte, nichts, wogegen man Immunität aufbauen könnte. Das ist Schwachsinn aus der Keimtheorie. Solange Sie an diese Lüge glauben, werden Sie darauf programmiert sein, zu denken, dass Ihr Körper von unsichtbaren Feinden in Form von Keimen oder Viren befallen werden kann – und dass Sie eine tödliche Spritze brauchen, um „Immunität“ aufzubauen.

Nennen wir es also lieber beim Namen – eine natürliche Reinigungs- oder Entgiftungsfähigkeit. Das ist alles, was es ist.

Dasselbe gilt für den Unsinn über „Antikörper“. So etwas wie „Antikörper“ gibt es nicht, wie die betrügerische „moderne Medizin“ behauptet. Was tatsächlich passiert, ist, dass, wenn ein Körper vergiftet wird, das Gift Löcher in die Zellen reißt. Die Reaktion des Körpers auf den Zellabbau besteht in der Bildung von Globulinen, kleinen Proteinkörpern, die als Versiegelungssubstanzen wirken. Diese dehnen sich in sauren Umgebungen sofort aus und bewahren die Zelle vor der Zerstörung. Und ja, diese Versiegelungssubstanzen sind das, was die Pseudowissenschaft „Antikörper“ nennt, wie in „Immunglobulinen“. Hier bitte Kopfschütteln einfügen.

Für die schlafenden Massen, die durch Schule und Medien darauf programmiert wurden, an falsche Autoritätspersonen in weißen Kitteln und Anzügen zu glauben, ist dies ein heiliges Dogma. Wir jedoch, die wir einen höheren Intellekt haben und über den Tellerrand hinausblicken können, wir, die wir die Natur, Biologie und Mikrobiologie beobachten, wissen es besser! Es geht nur um das Terrain!

Wir haben Bakterien/Mikroben, die Giftstoffe und beschädigte oder tote Zellen fressen. Wenn sie nicht mithalten können, können die Giftstoffe in einem bestimmten Teil unseres Körpers die Schwelle überschreiten, die Bakterien vergiften und krank machen, was eine Infektion verursacht. Wenn dies geschieht, produzieren unsere vergifteten Zellen Endosomen, die diese Giftstoffe finden und einkapseln. Wenn sie die Zelle mit Giftstoffen verlassen, werden sie Exosomen genannt. Dann gelangen sie in den Blutkreislauf, damit wir sie ausspülen.

