Bill Gates erhält durch sein Patent die „exklusiven Rechte“, den menschlichen Körper zu „computerisieren“ (Video)

Ein Bill Gates erteiltes Patent verlieh dem selbsternannten Weltgesundheitszaren die „exklusiven Rechte“, menschliche Körper zu computerisieren und sie als lokale drahtlose Netzwerke zu nutzen.

Der menschliche Körper ist ein vibrierendes, pochendes, pulsierendes Tor aus Röhren und Tunneln, gefüllt mit Elektrolyten und in der Lage, Informationen zu übertragen, die Lebensader des Internets und des 21. Jahrhunderts. Nun ist bekannt geworden, dass Gates‘ Microsoft „exklusive Rechte“ an dieser Fähigkeit des Körpers, als Computernetzwerk zu agieren, erhalten hat.

Wenn Ihnen das zu sehr nach Science-Fiction klingt, können Sie es gerne selbst ausprobieren. Microsoft wurde das US-Patent 6.754.472 mit dem Titel „ Verfahren und Vorrichtung zur Übertragung von Energie und Daten unter Verwendung des menschlichen Körpers“ zuerkannt.

Wenn man darüber nachdenkt, müsste das eigentlich Science-Fiction sein. Hat Sie jemand gefragt, ob Sie bereit sind, Bill Gates die exklusiven Rechte an Ihrem Körper zu überlassen?

Bürgerrechtsgruppen haben ihre Empörung über Gates‘ Vorhaben, den menschlichen Körper zu patentieren, zum Ausdruck gebracht. „Körperteile, in diesem Fall Haut, sollten in keiner Weise patentierbar sein“, sagte Jim Thomas von der ETC-Gruppe, die technologische Entwicklungen beobachtet. (Japan verhängt Ausnahmezustand, nachdem bei 96 Millionen Bürgern Nanobots gefunden wurden (Video))

„Es ist sehr fraglich, ob Einzelpersonen diese Technologie ablehnen können, wenn sie beispielsweise in Ortungsgeräten verwendet wird.“

Yuval Noah Harari, Klaus Schwabs rechte Hand, sagt, es stehe außer Frage, dass die Menschen keinerlei Mitspracherecht haben, wenn es darum geht, diese Technologie abzulehnen. Harari zufolge „wird Gott nicht mehr der Gestalter des Lebens sein, sondern das WEF wird die Gestalter der Zukunft des Lebens sein.“

Harari erklärt auch, warum Gates‘ Patent auf den menschlichen Körper so wichtig ist. Gates war Harari zufolge an der Spitze der Revolution in der Computerwissenschaft und er steht auch an der Spitze „der Revolution in den Biowissenschaften“.

Und wissen Sie was? Laut Harari stehen Bill Gates‘ zwei Revolutionen kurz vor der Verschmelzung.

Während Harari einige Hinweise fallen lässt, hält sich Gates bedeckt, was ihre Pläne mit dem menschlichen Körper angeht, und noch wichtiger, wessen menschlichen Körper sie computerisieren wollen.

Die große Frage ist, ob Gates plant, seinen menschlichen Untertanen in dieser Angelegenheit eine Wahl zu lassen.

Laut Robert F. Kennedy Jr. besitzt Gates eine „gottgleiche Bereitschaft, mit dem Leben niederer Menschen zu experimentieren“.

Kennedy Jr. warnt weiter , dass Bill Gates sein Geld dafür verwendet habe, sich systematisch „ Befugnisse zu kaufen, die in mancher Hinsicht über jene von Präsidenten hinausgehen “, und dass er diese Befugnisse dazu nutze, an Menschen wie an „ Versuchskaninchen “ zu experimentieren.

„ Gates‘ Strategie, die WHO [Weltgesundheitsorganisation] zu kaufen und die Kontrolle über US-Gesundheitsbeamte wie Tony Fauci und Deborah Birx zu erwerben “ bedeutet, dass der Microsoft-Mitbegründer nun „die globale Gesundheitspolitik diktieren kann, die 7 Milliarden Menschen betrifft, und die intimsten Details unseres Lebens kontrollieren kann “, sagte Kennedy Jr. auf seiner Instagram-Seite.

„ Unter seiner Leitung führt die WHO weltweit soziale und medizinische Experimente durch und nutzt dazu Gates‘ religiösen Glauben, dass er mithilfe von Technologie (Impfstoffe und gentechnisch veränderte Landwirtschaft) und seinem umfassenden Computerverständnis zum Retter der gesamten Menschheit werden kann. Wir sind seine Versuchskaninchen.“