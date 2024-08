Deutschland: Populismus, Lobbyismus, Demokratie, Diktatur?

Teile die Wahrheit!

Gehen Ihnen die Sprüche in den gebührenfinanzierten asozialen Medien auch immer mehr auf die Nerven? So in der Preislage: Was die AfD da immer fordert, das ist doch Populismus! Die sagen doch nur, was die Leute wollen! Aber was sollen Demokraten denn sonst sagen? Was die Leute nicht wollen?

Nach Baerbocks antidemokratischer Richtschnur, egal, was meine deutschen Wähler denken? Dann hat die AfD ganz schnell auch Umfragewerte wie die Hampelparteien. Sollen Sie sich nach den Füchsen im Wald richten oder nach den Füchsen in der Stadt? Sollen sie sagen, was die Lobbyisten der Pharmaindustrie von ihnen erwarten oder lieber die der Rüstungsindustrie? Von Reinhard Leube

Seit 2020 hören wir die Sprachrohre der Pharmaindustrie. Auf allen Kanälen. Sie wurden als Experten verkauft. Die Kritiker wurden als Schwurbler tituliert, als Aluhutträger, Reichsbürger und als Nazis. Irgendwie muss in den letzten Jahren im öffentlichen Diskurs immer die ganz große Keule herausgeholt werden. Wer hat die Kraft, sich so bezeichnen zu lassen?

Aber eins fällt auf: Immer mehr Leuten ist das inzwischen egal. Tritt mich, schlag mich, gib mir Tiernamen! Es ist ganz sicher nicht gut für eine Demokratie, wenn so viele Leute auch schon in Kauf nehmen, als Nazis angesprochen zu werden. Da läuft etwas schief. Vielleicht sollten wir zu zivilisierten Diskussionen mit den eigenen (!) Argumenten zurückkehren, auch wenn Journalisten dann wieder nachdenken müssen, was nun eigentlich für die „Einordnungen“ spricht, die sie abliefern. Es kann keine konstruktive Diskussion werden, wenn die Medien vorab schon einmal festlegen, welche Denkergebnisse rechts wären und welche umgekehrt links. Ergebnisse folgen am Ende aus den besseren Argumenten. Sonst werfen sich die Leute nur die Vorgaben ihrer Blasen um die Ohren.

Viele Menschen trugen Impfschäden davon. Wer hat die Nerven sich einzugestehen, auf die „Experten“ hereingefallen zu sein? Vor den Impfungen waren sie gesund – aber jetzt haben sie „Langzeitcovid“. Klarer Fall. Impfschäden haben die Experten ja so einigermaßen ausgeschlossen. Viele Leute sind an diesen Menschenexperimenten gestorben. Nehmen Sie unverdächtige Daten. Vom Bundesamt für Statistik. Seit 2016 gibt es da eine Sonderauswertung Sterbefälle. 2018 sieht man während einer Grippewelle wirklich gestiegene Sterbezahlen.

Da hat kein Experte vor einem Ansteckungsrisiko gewarnt. 2020 waren die Zahlen unauffällig, weit unter jenen von 2018. Kein Anlass für Panik. Politiker verbreiteten Panik über ihre asozialen Medien. Vielleicht ist Politiker an dieser Stelle nicht der richtige Ausdruck; Lobbyisten verbreiteten Panik. Die Zwangsgebühren für die Dauerberieselung sollen jetzt sogar noch weiter erhöht werden. Fachleute kommen normalerweise eher in den sozialen Medien zu Wort. Seit der kürzlich veröffentlichten entschwärzten Version der Berichte des Robert-Koch-Instituts wissen wir, dass sie gegen den Rat der Fachleute wilde „Maßnahmen“ durchgepeitscht und anderen Leuten das Leben zur Hölle gemacht haben von den Kindern bis zu den Greisen.

Bei den Kindern dieser schrecklichen Jahre wird eine Entschuldigung nicht ausreichen. Die Greise sind ohne ihre Kinder gestorben. Irre. Verbrecher. Kein Wunder, dass die Verbrecher die Berichte des Robert-Koch-Instituts unter Verschluss halten wollten.

Diese Panikmache lief unter Slogans wie: „Folgt der Wissenschaft!“ Es gibt ja auch nur eine Wissenschaft. Dass das unwissenschaftlich ist, hat nicht jeden gestört. Dann begann das große Impfen. Erst danach stieg die Zahl der Sterbefälle signifikant und man hätte aufhorchen müssen und die Impfkampagne stoppen, bis die Ursachen aufgeklärt waren. Das geschah jedoch nicht. Sie sagten, sie wollten die Alten schützen. Jetzt sterben nicht nur die Alten, sondern „plötzlich und unerwartet“ auch die Jungen. Bei den Prominenten wird ihr plötzlicher und unerwarteter Tod wenigstens bekannt, aber wie viel mehr Menschen sterben an den Giftspritzen, ohne dass es bekannt gemacht wird?

Anfangs hieß es noch, der Mensch sei an Covid gestorben. Möglichst bei jedem, den es weggerafft hat. Als das den Leuten Spanisch vorkam, hieß es, an oder mit Covid gestorben. Sowas wie Autounfall, aber danach positiv auf Covid getestet. Seit dem Massenimpfen ist die Todesursache unbekannt. Es sei denn, es war ein Badeunfall oder ein Flugzeugabsturz. Es wird bei den vielen jung Hinweggerafften aber nicht laut angesagt, ob der viel zu jung Gestorbene geimpft war. Deckel auf den Sarg, Schwamm drüber! Verbrecher. („Tributpflichtiger Vasall“: Was bezahlt Deutschland für die Stationierung von US-Raketen an die USA?)

Wer mitdenkt, weiß auch ohne die Bestätigung, was „unbekannt“ seit zwei Jahren bedeutet. So viele junge Leute sind früher nicht der Reihe nach gestorben. Doch nichts wird zurückgenommen; keiner der Täter bittet um Entschuldigung für den fanatisierten Übereifer, der einigen Kandidaten aber finanziell gut getan hat. Jens Spahn sagt jetzt, die Leute hätten sich freiwillig impfen lassen. Wer lügt, wissend, dass es jeder weiß, der weiß auch, dass er die asozialen Medien wie auch die Gerichte auf seiner Seite hat. Mögen die Leute doch in ihre Bärte brabbeln, was sie wollen. Bei unabhängigen Gerichten in einer funktionierenden Demokratie würde sich das keiner wagen.

Seit 2022 hören wir in den asozialen Medien ständig die Sprachrohre der Rüstungslobbyisten. Sie überlasten Anwälte und Gerichte mit ihren Klagen gegen Leute, die wie früher Frieden wollen. Während Linke früher Imperialismus und Kriegstreiberei bekämpften, propagieren sie diese nun selbst. Was war die ständige Ost-Erweiterung der weltweit Zivilisten bombardierenden NATO in den letzten Jahrzehnten anderes als Imperialismus? Die Begründung lautet ja immer, die armen Völker Ost-Europas hätten Angst vor Russland. Aber warum durfte Russland denn nun 1954, 1991 und noch einmal im Jahr 2000 nicht selbst in die NATO eintreten??? So hätten alle ihre Sicherheit gehabt! Darum ging es doch! Wo bleibt die korrekte Darstellung der neuen russischen Außenpolitik nach der Revolution von 1917 in der Schund- und Schmutzliteratur der bezahlten Profihistoriker?

In meiner Geschichtsserie, die im Anderwelt Verlag erscheint, finden Sie zur Abwechslung auch einmal die aggressive antirussische Außenpolitik osteuropäischer Länder in den 1920er und 1930er Jahren mit ihren unprovozierten aggressiven Angriffskriegen gegen das durch den Bürgerkrieg nach der Revolution geschwächte Russland, die ihnen ab 1939 dann selbst auf die Füße gefallen ist.

Und seitdem spielen sie die ewigen Opfer. Haben sie ihre Geschichte einfach vergessen oder sind sie einfach verlogen?

Was haben ihrerseits die deutschen Volksaufklärer denn nun an Lehren gezogen aus Hitlers Diktatur und seinem Krieg gegen Russland? Schon der Bruch in den Argumentationen seit 2022 lässt meine Nackenhaare zu Berge stehen. Früher war die Ukraine das korrupteste Land Europas. Heute verteidigen wir dort europäische Werte. Wir, obwohl wir damit gegen nationales und internationales Recht verstoßen. Obwohl es keinen Bündnisvertrag mit der Ukraine gab. Aber die Rechtslage hatte auch schon das Gespann Schröder/Fischer nicht angehoben, als sie die deutschen Bomber zum dritten Mal binnen 111 Jahren nach Serbien schickten.

Als die Länder Afrikas und des Nahen Ostens mit Krieg überzogen wurden, mussten wir auch keinem Menschen helfen außer Tony Blair und Barack Obama. Und die Flüchtlinge aus der Ukraine bekommen ja auch mehr Geld als die Opfer von Obamas Kriegen, auf Kosten der deutschen Steuerzahler. Den Arabern fiel das genau so schnell auf wie mir. Die Nazis, die diesen Rassismus in der Gesetzgebung durchzogen, wollen bei anderen Leuten gegen Rassismus kämpfen. Mich überzeugt das nicht.

Früher meldeten deutsche Medien, wenn Ukrainer russische Zivilisten im Osten des Landes wegmetzelten oder bei lebendigem Leibe verbrannten. Heute führt bei ihnen der blutrünstige Diktator Putin einen aggressiven Angriffskrieg gegen das Ländle – völlig unprovoziert. Aber wer hätte den Russen im Osten der Ukraine sonst helfen sollen, helfen können, helfen müssen? Hat Europa Kiew selbst aufgefordert, das Schlachten der russischen Zivilbevölkerung in ihrem Land vielleicht einmal wieder zu unterlassen? Wegen der europäischen Werte?