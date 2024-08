Fünf deutsche Onlinecasinos, die Sie vielleicht bisher noch nicht ausprobiert haben

Teile die Wahrheit!

Seitdem Online-Glücksspiele 2021 auf Bundesebene legalisiert wurden, sind in Deutschland über 20 neue Onlinecasinos zusätzlich zu den bereits vorhandenen Casinos entstanden. Der Trend des Online-Glücksspiels geht an den Deutschen ebenso nicht vorbei und dadurch ist diese Art der Unterhaltung bei einigen mittlerweile schon zu einem richtigen Hobby geworden.

Häufig ist man mit der Auswahl der verschiedenen Glücksspielplattformen heutzutage einfach nur überfordert und versucht sich immer wieder durch die Auswahl durchzuquetschen.

Auf der Plattform Legale-Online-Casinos.de gibt es eine Übersicht der deutschen Anbieter und sogar eine Bewertung jeder einzelnen Webseite. Glücksspielfans haben die Möglichkeit, auf dieser Seite Glücksspielplattformen zu finden, die sie bis jetzt noch nicht ausprobiert haben.

JackpotPiraten

Die JackpotPiraten gehören zu den lizenzierten Anbietern in Deutschland und erfüllen alle Anforderungen des Glücksspielstaatsvertrags. Ebenso verfügt die Plattform über eine aktive Genehmigung des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt. Spieler können eine großartige Sammlung von Spielen der führenden deutschen Anbieter genießen, darunter Novomatic, Merkur und Bally Wulff.

Darüber hinaus wurden alle auf der Plattform verfügbaren Spiele von denselben Behörden bewertet und zertifiziert.

Vielfalt ist die Würze des Lebens und deshalb haben die JackpotPiraten diese Philosophie in ihre Spielauswahl einfließen lassen. Spieler können von beliebten Online-Slots, bis zu klassischen Tischspielen, einem Live-Casino-Bereich, Videopoker sowie aus Spielen wie Keno und Bingo auswählen.

Um die Datensicherheit und Zahlungstransaktionen müssen sich User ebenfalls keine Sorgen machen, denn die Webseite ist mit einer fortschrittlichen Verschlüsselung ausgestattet.

Die Go Daddy Secure Certificate Authority kümmert sich um die technische Sicherheit und hält alle ausgetauschten Informationen vertraulich. Überdies wurde der Betreiber von großen Kartenzahlungsanbietern wie VISA verifiziert.

Ein weiterer Grund, JackpotPiraten unbedingt auszuprobieren, ist die Vielfalt der angebotenen Zahlungsmethoden. Neben PayPal können Spieler viele andere beliebte und legitime E-Wallets, Kredit- oder Debitkarten sowie Online-Banküberweisungen verwenden. Es gibt keine Obergrenze für Auszahlungen und keine Gebühren, über die man sich Sorgen machen muss.

BingBong

Die auffällige und farbenfroh gestaltete Werbung wird auf der Webseite aufgegriffen und trägt so zu einer angenehmen Atmosphäre und positiven Spielstimmung bei. Was BingBong von der Konkurrenz unterscheidet, ist die Tatsache, dass es in Deutschland als vertrauenswürdiges Onlinecasino anerkannt ist. Diese Erfolgsbilanz wird durch eine Zertifizierung und eine seriöse Lizenz unterstützt.

Ein großer Pluspunkt der Plattform sind ihre Bonusangebote. BingBong bietet nicht nur die üblichen Einzahlungs- und Nichteinzahlungsboni. Denn sie gehen noch weiter und bieten wöchentliche und regelmäßige Werbeaktionen an. Im Abschnitt „Neuigkeiten“ werden die neuen Angebote regelmäßig aktualisiert. Spieler können jederzeit vorbeischauen.

Aufgrund der deutschen Lizenz konzentriert sich das BingBong-Casino überwiegend auf Spielautomaten und verzichtet aufgrund rechtlicher Einschränkungen auf Tischspiele und ein Live-Casino. Diese Einschränkung bedeutet jedoch nicht, dass die Auswahl mangelhaft wäre. Im Gegenteil: Die Vielfalt an angebotenen Themen und Spielarten sorgt dafür, dass keine Langeweile aufkommt.

SlotMagie

SlotMagie ist ein weiterer Anbieter mit einer seriösen deutschen Lizenz und legal für Spieler in Deutschland. Die Sicherheit der Daten und Zahlungstransaktionen wird von den Behörden und der Plattform auf höchstem Niveau geschützt.

Die Spielauswahl umfasst ausschließlich Spielautomaten und Fans finden hier beliebte Titel wie Eye of Horus, Book of Dead, Madam Destiny Megaways, Sweet Bonanza, The Dog House Megaways und viele mehr.

Durch die Zertifizierung der deutschen Glücksspielbehörde bieten die angebotenen Spiele ein hohes Niveau an Fairness sowie einen guten RTP. Die Regierung legt für die deutschen Plattformen eine umfangreiche Liste an Anforderungen fest, die erfüllt werden müssen. Dazu gehören Punkte wie Wahrscheinlichkeit von Gewinnkombinationen, maximales Gewinnpotenzial und Glücksspielfunktionen.

Professioneller Kundensupport ist für einen modernen Anbieter unerlässlich und mittlerweile Voraussetzung für den Erhalt der neuen deutschen Lizenz. Die Zufriedenheit der Spieler ist zu wichtig.

Um den SlotMagie-Support direkt zu kontaktieren, haben User zwei Möglichkeiten. Am schnellsten geht es über den Live-Chat. Diesen erreicht man, indem Sie auf das rote Fragezeichen unten rechts auf dem Bildschirm klicken. Die freundlichen und kompetenten Mitarbeiter antworten in der Regel innerhalb weniger Sekunden. Die zweite Möglichkeit ist, den Support per E-Mail unter der folgenden Adresse zu kontaktieren: support@slotmagie.de.

Merkur Slots

Das 2005 in Espelkamp (​​Deutschland) gegründete Unternehmen bietet hauptsächlich landgestützte Spielautomaten und Online-Spielautomaten an. Es ist ebenso das Unternehmen hinter Amusement with Rpize, Served-based Gaming, VLT-Lotteriezeichen und -terminals und zahlreichen Jackpots.

Bis heute umfasst die Spielebibliothek mehr als 200 verschiedene Spiele sowohl für Online- als auch für Offline-Casinos. Diese Spiele weisen alle eine mittlere bis hohe Volatilität auf. Das Merkur-Slots-Casino bietet hauptsächlich Inhalte von Merkur Gaming an. Das Unternehmen ist bekannt für sein Engagement für Slot-Spiele und eine große Vielfalt an Themen und Funktionen sowie gute Auszahlungsraten. Alle Titel verfügen über zertifizierte RTPs und vollkommen zufällige Ergebnisse. Viele sind mit der neuen Multi-Mechanik ausgestattet. Ebenso finden deutsche Spieler Titel von Red Tiger und Greentube. Beide Anbieter verfügen über immense Erfahrung auf dem Gebiet und bieten faszinierende Qualität und faire Mechaniken. Obwohl das Casino keine riesige Auswahl an Zahlungsmethoden bietet, gehören die akzeptierten Methoden zu den sichersten und zuverlässigsten Zahlungsoptionen für Online-Spieler. Nutzer können zwischen Standardmethoden wie Debitkarte und Banküberweisung wählen. Spieler, die lieber E-Wallets verwenden, werden sich freuen, dass das Casino Trustly akzeptiert. Als E-Wallet ist Trustly nicht nur eine äußerst sichere, sondern auch eine schnelle Zahlungsmethode. Das bedeutet, dass User Einzahlungen sofort vornehmen und Auszahlungen innerhalb weniger Tage erwarten können. NetBet Die Glücksspielseite bietet nicht nur die besten Casinospiele, sondern dient auch als zentrale Anlaufstelle für Spieler, die auch Geld auf Sport oder virtuelle Events setzen möchten. Zu den verfügbaren Spielen gehören Spielautomaten, Jackpot-Spiele, Tischspiele, Lotto sowie ebenfalls Spiele mit einem TV-Show-Thema. Begleitet wird die NetBet-Reise von einem Player-VIP-Club, in dem User Punkte sammeln, die sie später im Store gegen Casino-Gratisgeschenke eintauschen können. Die Spiele von NetBet stammen von nicht weniger als 23 verschiedenen Anbietern. Die Auswahl an Anbietern umfasst Unternehmen wie NetEnt, Quickspin, Microgaming und NextGen Gaming sowie einige weniger bekannte Namen wie Shuffle Master, Incredible Technologies und Cadillac Jack. Es ist eine recht gute Auswahl, da sie den Spielern sowohl beliebte Spiele bietet, als auch weniger bekannte Spiele anbietet. Reguliert wird die Plattform von zwei der strengsten und angesehensten Behörden der Welt, der Malta Gaming Authority und der UK-Gambling-Commission. Das bedeutet, dass User sicher sein können, dass ihr Geld und ihre Privatsphäre gut geschützt sind und alle Spiele gründlich auf Fairness geprüft wurden. Quellen: PublicDomain am 28.08.2024

