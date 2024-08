Die Entscheidungsschlacht des 3. Weltkriegs

Israel hat im Gazastreifen zwar weitreichende Zerstörungen angerichtet, ist aber seinem Ziel, die Hamas vollständig zu vernichten, noch lange nicht näher gekommen.

Selbst die US-Regierung räumt ein, dass die israelischen Militäraktionen nicht in der Lage sein werden, die Hamas vollständig zu zerstören. Auch das israelische Militär gibt inzwischen widerwillig zu, dass die Hamas nicht allein mit militärischer Gewalt besiegt werden kann.

Das liegt daran, dass die Hamas einen klassischen Guerillakrieg gegen das weit überlegene israelische Militär vor Ort in Gaza führt.

Der Guerillakrieg ist eine Form der irregulären Kriegsführung, die sich auf unkonventionelle Taktiken wie Überfälle, Sabotage und Hinterhalte stützt, um eine viel stärkere und besser ausgerüstete gegnerische Streitkraft zu schikanieren und zu erschöpfen.

Das Hauptziel besteht nicht darin, mit konventionellen Mitteln einen entscheidenden Sieg zu erringen, sondern vielmehr darin, die Moral des Gegners zu untergraben und ihn zu zwingen, in einem Zermürbungskrieg Ressourcen aufzuwenden.

Die Betonung des Überlebens und der Beharrlichkeit ermöglicht es den Guerillakämpfern, ihre Präsenz im Konflikt aufrechtzuerhalten, mehr Menschen für ihre Sache zu begeistern und bei den gegnerischen Truppen ein Gefühl der Frustration und Demoralisierung zu erzeugen.

Diese Strategie wurde im Laufe der Geschichte von verschiedenen Gruppen – den Taliban, dem Vietcong usw. – mit Erfolg angewandt und hat gezeigt, dass der Guerillakrieg ein wirksames Mittel ist, um viel stärkere Gegner herauszufordern.

Einfach ausgedrückt: In einem Guerillakrieg bedeutet überleben gewinnen.

Denn das bloße Überleben ermöglicht es den Guerillakämpfern, ihre Feinde weiter zu erschöpfen. Indem sie überleben, untergraben sie Versuche, ihre Bewegung zu zerstören, und demonstrieren ihre Widerstandsfähigkeit und Entschlossenheit, weiter zu kämpfen.

Außerdem kann die Unfähigkeit des Gegners, die Guerillakämpfer vollständig auszuschalten, zu dem Eindruck führen, dass er den Krieg verliert, da er trotz seiner überlegenen Ressourcen und Technologien keinen entscheidenden Sieg erringen kann.

Das ist die Quintessenz.

Israel ist in einer ausweglosen Situation mit zwei unattraktiven Möglichkeiten gefangen:

Unabhängig davon, wie der Gaza-Krieg letztendlich ausgeht, haben die Ereignisse vom 7. Oktober und danach wahrscheinlich den Nimbus der Unbesiegbarkeit des israelischen Militärs erschüttert. Mit anderen Worten: Israel hat seine Abschreckung verloren und wird sie nicht leicht oder schnell wiedererlangen.

Kurz gesagt, Israels regionale Position verschlechtert sich. Das schwächt die geopolitische Position der NATO und ihrer Freunde im Nahen Osten.

Seit 2011 haben die NATO und ihre Freunde versucht, den syrischen Präsidenten Bashar Al Assad zu stürzen und ihn durch einen gefügigeren Präsidenten zu ersetzen. Dieser Versuch ist jedoch dank der Intervention Russlands, Irans und der Hisbollah gescheitert.

Syrien wird ein wichtiges Mitglied der Achse des Widerstands und ein Sympathisant von BRICS+ bleiben.

Irak

Nachdem die USA 2003 Saddam Hussein gestürzt hatten, hofften sie, den Irak nach dem Vorbild Jordaniens, eines ihrer zuverlässigsten Verbündeten im Nahen Osten, zu formen.

Doch das hat nicht so funktioniert, wie sie gehofft hatten.

Stattdessen hat die Beseitigung des sunnitischen Saddam die schiitische Mehrheit im Irak gestärkt, die dem Iran weitaus wohlgesonnener ist als die US-Agenda für die Region.

Zahlreiche mächtige irakische Milizen sind Mitglieder der Achse des Widerstands. Die irakische Zentralregierung kann sie nicht herausfordern und befindet sich ohnehin mehr oder weniger auf derselben geopolitischen Seite.

Allerdings befinden sich immer noch einige tausend US-Soldaten im Irak, die die irakische Zentralregierung vor kurzem von Washington zum Abzug aufgefordert hat. Die Verhandlungen sind noch im Gange.

Unabhängig davon, ob die relativ kleine Zahl von US-Soldaten bleibt oder abzieht, hat sich die geopolitische Ausrichtung des Irak in Richtung der Achse des Widerstands und BRICS+ verschoben.

Jemen

Der Jemen wird gelegentlich als das Afghanistan des Nahen Ostens” bezeichnet, da es sich um eine verarmte Stammesgesellschaft handelt, die gut bewaffnet ist, in gebirgigem Gelände liegt und für ausländische Eindringlinge im Allgemeinen unzugänglich ist.

Die Houthis, eine vom Iran unterstützte Gruppe, die den größten Teil des Jemen kontrolliert, haben eine Militärkoalition aus Saudi-Arabien und seinen Verbündeten frustriert. Obwohl die Saudis seit 2015 Krieg führen, ist es ihnen nicht gelungen, die Houthis zu besiegen.

Die meisten Menschen wissen jedoch nichts über diesen Krieg oder seine Einzelheiten. Es ist bemerkenswert, dass die Saudis, die zu den reichsten Ländern des Nahen Ostens gehören und von den USA militärisch und politisch unterstützt werden, das ärmste Volk des Nahen Ostens im Jemen nicht besiegen konnten.

Die Houthis – und damit die Achse des Widerstands – haben den größten Teil des Jemen weiterhin fest im Griff.

Inmitten des anhaltenden Konflikts im Gazastreifen haben die Houthis bewiesen, dass sie in der Lage sind, den weltweiten Schiffsverkehr im Roten Meer zu stören – eine der wichtigsten Seewege der Welt. Sie haben Schiffe, die mit den USA und Israel assoziiert sind, mit Raketen und Drohnen beschossen und auch israelische Städte angegriffen.

Es gibt jedoch kaum jemanden, der sich mit den Houthis anlegen will. Die schlechte Leistung der Saudis gegen sie ist noch in aller Munde.

Das Fazit für den Jemen lautet wie folgt.

Die Houthis werden wahrscheinlich an der Macht bleiben und mit der BRICS+-Agenda für eine multipolare Weltordnung sympathisieren.

Iran

Im Gegensatz zu den meisten anderen Nationalstaaten im Nahen Osten ist der Iran (vor 1935 als Persien bekannt) kein künstliches Konstrukt. Aufgrund seiner Ethnie, Religion und Sozialgeschichte ist er eine Nation. Europäische Bürokraten haben den Iran nicht erdacht, indem sie Zickzacklinien auf eine Landkarte zeichneten. Die Karte spiegelt die geografische Realität eines Landes mit natürlichen, festungsartigen Berggrenzen wider. Im Osten endete das Römische Reich im Allgemeinen dort, wo das Persische Reich begann.

Der Iran steht an der Spitze der Achse des Widerstands im Nahen Osten und ist die wichtigste Macht, die sich für das Ziel der BRICS+ einer multipolaren Ordnung in der Region einsetzt.

Den USA und ihren Verbündeten ist es nicht gelungen, die Macht des Irans zu begrenzen. Sie haben so ziemlich alles versucht, außer einer groß angelegten Invasion.

Stattdessen geschah das Gegenteil: Der Einfluss des Irans ist gewachsen.

Irans Wirtschaft hat sich dank der wachsenden Beziehungen zu China gefestigt, und sein Militär hat sich dank der wachsenden Beziehungen zu Russland und eines gut entwickelten militärisch-industriellen Komplexes im eigenen Land verstärkt.

Kurzum, die NATO und ihre Freunde haben gegen Iran nur wenige Trümpfe in der Hand.

Wenn die USA die BRICS+-Agenda im Nahen Osten wirklich aushebeln wollen, müssten sie die iranische Regierung stürzen. Dazu müssten sie einen umfassenden regionalen Krieg gegen alle Mitglieder der Achse des Widerstands führen und eine Bodeninvasion im Iran starten.

Denken Sie daran, dass Saddam während des Iran-Irak-Krieges (1980-1988) – damals war er ein “guter Kerl” – über 500.000 irakische Soldaten durch den iranischen Fleischwolf warf, die Unterstützung der USA UND der Sowjetunion hatte und chemische Waffen in einem Ausmaß einsetzte, wie man es seit dem Ersten Weltkrieg nicht mehr gesehen hatte… und er machte kaum eine Delle im Iran.

Die Realität ist, dass die USA, wenn sie ernsthaft in den Iran einmarschieren wollen, wahrscheinlich eine totale Mobilisierung und die Wiedereinführung der Wehrpflicht benötigen würden. Das wird wahrscheinlich nicht passieren, aber selbst wenn, wäre das keine Garantie für einen Sieg der USA.

Wenn der Iran davon ausgeht, dass die USA einmarschieren werden, könnte er auch innerhalb weniger Wochen oder weniger Atomwaffen zur Abschreckung entwickeln. Er könnte auch bereits über einige heimlich beschaffte Atomwaffen verfügen.

Angesichts dieser ungünstigen Aussichten könnten die NATO und ihre Freunde beschließen, präventiv Atomwaffen gegen Iran einzusetzen.

Der Iran ist sich sehr wohl bewusst, dass die USA oder Israel Atomwaffen gegen ihn einsetzen könnten. Er hat Notfallpläne für diesen Fall, um das Überleben seiner Regierung zu sichern. Zu den Plänen des Irans gehört wahrscheinlich auch die rasche Entwicklung eines eigenen Atomwaffenarsenals, um in der Lage zu sein, entsprechend zu reagieren.

Außerdem ist es zweifelhaft, dass Russland und China sich einfach zurücklehnen und nichts tun würden, wenn es so aussieht, als ob die NATO und ihre Freunde den Iran atomar angreifen könnten. So könnte Russland beispielsweise beschließen, Atomwaffen und russische Soldaten zur Abschreckung auf iranischem Boden zu stationieren.

Kurz gesagt, der Einsatz von Atomwaffen durch die NATO und ihre Freunde gegen Iran könnte zu einer unvorhersehbaren Reihe von Ereignissen führen, die schnell außer Kontrolle geraten könnten, weshalb ich dies nicht für wahrscheinlich halte.

Das ist das Entscheidende.

Die NATO und ihre Freunde haben keine attraktiven Optionen, wenn es um den Umgang mit dem Iran geht.

Schlussfolgerung

Die NATO und ihre Freunde befinden sich im Nahen Osten nicht in einer schwachen Position. Sie verfügen über Atomwaffen, moderne Streitkräfte und einige der größten Armeen der Region – insbesondere Ägypten, Israel und die Türkei -.

Wenn man jedoch einen Schritt zurücktritt und alles zusammennimmt, wird deutlich, dass das geopolitische Momentum auf der Seite der Achse des Widerstands liegt, die die Macht und den Einfluss der NATO und ihrer Freunde im Nahen Osten schwächt.

Die Situation entwickelt sich zugunsten der Achse des Widerstands und der BRICS+. Wenn sich diese Tendenzen fortsetzen – und ich denke, das werden sie -, müssen die NATO und ihre Freunde früher oder später eine schicksalhafte Entscheidung treffen.

Entweder treten sie die Region an BRICS+ ab, was die Schaffung einer multipolaren Weltordnung besiegeln würde, oder sie beginnen einen umfassenden Krieg mit der Achse des Widerstands als letzten Versuch, das Entstehen einer multipolaren Weltordnung zu verhindern.

Es gibt keine Garantie dafür, dass die NATO und ihre Freunde einen solchen Krieg gewinnen würden. Ich halte es für wahrscheinlich, dass er für sie in einer Katastrophe enden würde. Das ist wahrscheinlich einer der Hauptgründe dafür, dass es noch nicht dazu gekommen ist, obwohl es an feindlichen Absichten nicht mangelt.

Wenn die NATO und ihre Freunde jedoch das Gefühl haben, dass die Sonne über der von den USA geführten unipolaren Weltordnung untergeht, könnten sie es trotzdem versuchen. Das würde voraussetzen, dass sie ein schlechtes Blatt in die Hand nehmen und in einem verzweifelten Versuch, es ihnen heimzuzahlen, noch einen draufsetzen. Sie könnten dies tun, wenn sie nichts zu verlieren haben, aber ich bezweifle, dass dies etwas am Endergebnis ändern wird.

Die Situation ist fließend und unbeständig. Es ist unmöglich, den Konflikt genau zu quantifizieren.

Wenn man jedoch alles zusammennimmt, besteht meiner Meinung nach eine gute Chance, dass BRICS+ in den drei wichtigsten Stellvertreterkriegen des Dritten Weltkriegs – der Ukraine, Taiwan und dem Nahen Osten – die Oberhand gewinnen wird.

Das bedeutet vor allem, dass wir wahrscheinlich das Ende der unipolaren Weltordnung und das Entstehen einer multipolaren Weltordnung erleben werden.

Viele Menschen werden auf diesen Wandel von historischer Bedeutung nicht vorbereitet sein. Wenn man sich jedoch das große Bild ansieht, dann glaube ich, dass wir uns in diese Richtung bewegen.

Leider haben die meisten Menschen keine Ahnung, was wirklich passiert, wenn sich die Weltordnung ändert, geschweige denn, wie man sich darauf vorbereitet…

Die kommende Krise wird wahrscheinlich viel schlimmer sein, viel länger dauern und ganz anders verlaufen als das, was wir seit dem Zweiten Weltkrieg erlebt haben.

Wahrscheinlich werden völlig neue politische, soziale und wirtschaftliche Strukturen entstehen, die die zerfallenden Strukturen aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg ersetzen.

Unzählige Millionen Menschen wurden in den vergangenen Weltkriegen finanziell ruiniert – oder noch schlimmer -, weil sie es versäumt haben, das große Ganze zu sehen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.

Seien Sie nicht einer von ihnen.

Was aber, wenn Sie das große Bild richtig sehen?

Die Möglichkeiten zur Schaffung von Wohlstand für diejenigen, die richtig sehen, was geschieht, und danach handeln, könnten enorm sein.

Das ist der Unterschied zwischen dem, der auf der richtigen und der falschen Seite dieser Veränderungen von historischem Ausmaß steht.

Es ist eine seltene Gelegenheit zur Vermögensbildung für diejenigen, die die Auswirkungen des Dritten Weltkriegs auf die Investitionen erkennen, bevor andere herausfinden, was wirklich passiert und wie es wahrscheinlich enden wird.

…

Quellen: PublicDomain/internationalman.com am 09.08.2024