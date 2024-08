Die politische Elite in den USA praktiziert „grausame“ Adrenochrom-Rituale (Video)

Die politische Elite in Washington D.C. praktiziert eine okkulte Religion, die die Opferung von Kindern und den Verzehr ihres Blutes beinhaltet, so ein junger Whistleblower, der jahrelang auf dem Capitol Hill gearbeitet hat.

Dem Informanten zufolge sind diese verdorbenen Rituale in Washington D.C. ein offenes Geheimnis und Teil eines widerlichen Initiationsrituals für Neulinge auf dem Capitol Hill, denen eine Karriere mit Status, Macht und Reichtum bevorsteht.

Obwohl es nicht jedem gelingt, die Aufnahmeprüfung zu bestehen, ist sich jeder darüber im Klaren, welche schlimmen Konsequenzen es haben kann, wenn man seine Meinung äußert.

Anfang dieser Woche teilte die 84-jährige Nancy Pelosi der Welt mit, dass sie ein kaltes und berechnendes Reptil sei.

Vielleicht ist es an der Zeit, Pelosi beim Wort zu nehmen. Schließlich ist es nicht das erste Mal, dass sie zur besten Sendezeit damit prahlt, sie sei ein Reptil.

Laut einer Whistleblowerin aus Washington, die während einer von Pelosis Amtszeiten als Sprecherin des Repräsentantenhauses als Praktikantin gearbeitet hat, übertreibt Pelosi nicht, wenn sie sich selbst so beschreibt.

Laut dem Whistleblower handelt es sich bei Pelosi und anderen Politikern in Washington um Monster, die sich vor aller Augen verstecken und eine okkulte Religion praktizieren, die die Opferung von Kindern beinhaltet. (Ermittler: Hollywood-Star und Regisseur droht Gefängnisstrafe wegen „abscheulicher“ Pädophilie- und Mordvorwürfe (Video))

Der Whistleblower enthüllt, dass Kindesopfer in Washington, D.C., ein offenes Geheimnis der politischen Elite sind. Die schrecklichen Folgen halten jedoch jeden davon ab, darüber zu sprechen.

Wie sonst lassen sich diese verstörenden Äußerungen Bidens zu Beginn seiner Präsidentschaft erklären?

Laut Lara Logan ernährt sich die globalistische Elite vom Blut von Kindern , und sie zeigt mit dem Finger direkt auf die Biden-Regierung und den Kinderschutzdienst, die an diesem abscheulichsten aller Verbrechen beteiligt waren.

Bevor wir uns näher mit diesen Behauptungen befassen, sollten wir uns daran erinnern, wer sie aufstellt.

Lara Logan ist eine erfahrene und hoch angesehene investigative Journalistin, deren Karriere in den Mainstream-Medien ihr Zugang zu den Machtkorridoren auf der ganzen Welt verschafft hat.

Während ihrer Zeit bei CBS‘ 60 Minutes, wo sie zur Chefkorrespondentin für Außenpolitik aufstieg, berichtete Logan über einige der wichtigsten Themen der damaligen Zeit, darunter den Krieg gegen den Terror in Afghanistan, die Ereignisse in Bengasi und den Arabischen Frühling.

Mit anderen Worten: Sie ist ein Profi und kennt sich aus.

Doch die Mainstream-Medien haben sich pauschal dazu entschlossen, ihr Auftritte im Fernsehen zu verbieten.

Könnte es daran liegen, dass Lara Logan zu viel Wahrheit gesagt hat?

Während eines Interviews auf Newsmax mit Moderator Eric Bolling wurde Logan gefragt, ob Gott mit einer geschlossenen Grenze einverstanden sei.

Das war für Logan das Stichwort, mit dem Vorlesen des offiziellen Skripts aufzuhören.

In den sozialen Medien ging es sofort empört zu, und der aufgeweckte Mob forderte Logans Kopf auf einem Tablett. Newsmax gab nach, verurteilte Logan und versprach, sich dem Rest der Mainstream-Medien anzuschließen und ihr nie wieder Sendezeit zu geben.

Um herauszufinden, wer wirklich über uns herrscht, müssen wir einfach herausfinden, wen wir nicht kritisieren dürfen.

Kurz nach dem Interview trat Logan in der Sendung „ The Absolute Truth“ auf Frank Speech TV auf, um über ihre Absage durch die Medien und ihre Enthüllungen zu sprechen, dass die Elite an abscheulichen Verbrechen an Kindern beteiligt sei.

Als Esmeralda Robinson Logan in ihrer Sendung willkommen hieß, spielte sie in einem lokalen Nachrichtensegment mit , um zu beweisen, dass die Wahrheit über den Fetisch der Elite für Kinderblut direkt vor der Öffentlichkeit verborgen liegt.

Logan nutzte dann die Gelegenheit, die Sache richtigzustellen und eine Reihe von Wahrheitsbomben über die Gier der Elite nach dem Blut von Kindern platzen zu lassen.

Diejenigen, die die Absetzung von Lara fordern, sollten vielleicht etwas über die Dutroux-Affäre in Europa recherchieren. Die Einzelheiten dieser verstörenden Episode werden Ihnen alles verraten, was Sie über die globale Elite wissen müssen. Es ist keine Verschwörungstheorie. Es ist eine Verschwörungsfakt.

Wenn die Dutroux-Affäre Sie nicht überzeugt, dann recherchieren Sie etwas zum Franklin-Skandal. Oder zum Kindergarten-Skandal in Kalifornien in den 80er Jahren. Oder zum Jeffrey-Epstein-Skandal. Oder zu Marina Abramovic und Spirit Cooking. Die Liste ist endlos.

Ich frage Sie noch einmal: Was hat Lara Logan gesagt, das nicht wahr war?

Und was ist mit den Kindern in Haiti passiert ?

Die Medien unterbanden die Diskussion über das Trinken von Kinderblut nicht immer. Im 19. Jahrhundert war es sogar erlaubt. Der Mackay Mercury und der South Kennedy Advertiser berichteten, dass es in Cincinnati ebenso „Bluttrinker“ gab wie in New York City.

Der Journalist, der offensichtlich selbst Blut gekostet hat, schrieb, es schmecke wie „reichhaltigste warme Sahne, mit einer säuerlichen Süße und der Kraft eines reinen Weines“.

„Es war ein einfach köstlicher Trank, süßer als jedes Gebräu des Apothekers, des Konditors oder des Winzers“, fuhr er fort und meinte dann, dass es der „gelegentliche Genuss des Trankes menschlichen Blutes“ gewesen sei , der die Grausamkeiten gewisser römischer Kaiser verursacht habe.

