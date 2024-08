Energieausbruch unter Berlin: Die Tage der alten Welt sind gezählt (Video)

Die Botschafterin der Geistigen Welt, Sandra Lau, bestätigt in einem neuen Video eine seit langem bekannte Information, dass die Tage der alten Welt gezählt sind.

Der entscheidende Durchbruch geschah vor wenigen Tagen. Von Frank Schwede

Alles ändert sich. Ob persönlich oder global. Der Durchbruch ist vollbracht. Das sagt ein Medium der Geistigen Welt, Sandra Lau. Die Tage der Veränderungen waren für viele deutlich zu spüren. Körperlich wie auch seelisch. Dazu Sandra Lau:

„Diese Tage waren sehr intensiv für den Körper. Viele klagen noch immer unter intensiven Erschöpfungssymptomen, Kopfschmerzen, Übelkeit, Schwindel und anderen typischen Symptomen.“

Der Durchbruch geschah in Berlin, genauer gesagt direkt unterm Brandenburger Tor. Unter der Bundeshauptstadt befindet sich nämlich ein Vulkan, der sich vor wenigen Tagen geöffnet hat, um neue Energie freizusetzen. Lau:

„Berlin ist ein Ort, ein Zentrum, wo viel Neues geschehen kann. Was ich gezeigt bekam von der geistigen Welt, ist, das ein Lichtkanal von Berlin direkt zum Vatikan nach Rom führt.“

Tatsächlich thronte genau an der Stelle, wo sich heute das Brandenburger Tor befindet vor mehr 290 Millionen Jahren ein riesiger Vulkan. Seine Lavaströme flossen hinab bis in das heutige Potsdam. (Der Aufstieg – wir haben gerade Fahrt aufgenommen, mehr Menschen werden nun nach 5D aufsteigen)

Mittlerweile ist der Koloss erloschen und tief unter Berlin versunken. Entdeckt wurde der Vulkan bereits zu DDR-Zeiten, nachdem Forscher nach Bodenschätzen suchten.

Auch wenn der Vulkan keine Lava mehr spuckt und mehr als 4000 Meter tief unter der Bundeshauptstadt friedlich schlummert, glaubt Sandra Lau, dass es noch immer in seinem Innern brodelt und er statt Lava Energie spuckt. Lau:

„Der hat gebrodelt und sich genau über Berlin geöffnet. Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ist das passiert und die Energie verbreitet sich jetzt bei uns.“

Sandra Lau vergleicht das, was gerade geschieht, mit einer Geburt. Der Geburt des lange angekündigten Goldenen Zeitalters. Andererseits entwickeln durch die neuen Energien viele Menschen mediale Fähigkeiten wie Herzchanneling und sogenanntes Handlesen, indem sie bestimmte Informationen über Gegenstände, die sie mit der Hand berühren, erhalten. Lau:

„Dieser Durchbruch hat mit dem Goldenen Zeitalter zu tun. Das Goldene Zeitalter ist jetzt da. Es war über Jahrmillion unter Berlin gespeichert. Jetzt ist seine Energie für alle zugänglich.

Das kannst du sogar spüren, indem du dich auf den Boden stellst und goldene Energie von der Erde in deinen Körper ziehst. Du wirst spüren, dass das etwas mit dir macht.

Die Energie aktiviert das Goldene Zeitalter in uns. Wenn du dieses Gold nutzt und es von der Erde nach oben ziehst, dann entspannt dein Körper, du kommst in eine Klarheit und Sicherheit macht sich in dir breit.“

Zu aktiven Zeiten war er über 2.000 Meter hoch, der Kraterkessel hatte einen etwa zwei Kilometer großen Durchmesser und erstreckte über dem heutigen Pankow. Der Rand dehnte sich bis weit in den Südosten der Stadt. Das Magma floss bis Potsdam.

Das sind Ausmaße, wie sie heute noch auf der kanarischen Insel Las Palmas zu finden sind. Heute ist von dem Berliner Vulkan nichts mehr zu sehen. Er liegt in 4.000 Meter unter der Oberfläche. Und damit nicht genug. Um den Berliner Mega-Vulkan herum gibt es fünf weitere Vulkane. Alle sind im Laufe der Senkung des Norddeutschen Beckens in die Tiefe verschwunden und mittlerweile von einer dicken Sedimentschicht bedeckt.

Neue Energiefrequenz stärkt Medialität

Mit dem Durchbruch wurde ein Zeitfenster von sieben bis maximal vierzehn Tagen geöffnet und jeweils von 18 Uhr bis 20 Uhr zusätzlich ein spezielles Tor. In dieser Zeit ist es laut Sandra Lau möglich, die eigene Medialität zu stärken, um Antworten auf bestimmte Fragen zu erhalten. Lau:

„Verbinde dich mit Mutter Erde, ziehe die goldene Energie in deinen Körper und nutze dieses ganz spezielle Tor. Es ist jeden Tag zwischen 18 bis 20 Uhr geöffnet.

Es ist eine Energiefrequenz, die völlig neu für uns ist, die aber für viel Müdigkeit, Kopfdruck, Übelkeit und Rückenschmerzen sorgt, um das wir uns in die nächsthöhere Frequenz begeben.

Lange Zeit wurden wir auf diesen großen Durchbruch vorbereitet. Übrigens lassen sich die Symptome sehr gut mit goldener Frequenz rasch beheben.“

Bereits 2020 berichtete Sandra Lau in einem Video über einen speziellen Lichtkanal, der sich von Berlin zum Vatikan nach Rom erstreckt, gewissermaßen der Vorbote des großen Durchbruchs, der jetzt geschehen ist und für Erwachen und Befreiung des Planeten und der Menschheit sorgt.

Frei sein, das ist für viele Menschen gar nicht so einfach. Wer schon einmal vom Stockholm Syndrom gehört hat, wird wissen, dass Menschen, die über einen längeren Zeitraum gefangen gehalten wurden, ein ganz besonderes, oft sogar ein emotionales Verhältnis zu ihrem Peiniger aufgebaut haben.

Oft werden die Befreier sogar als Bedrohung empfunden, weil sich die Betroffenen der neuen Situation bereits angepasst haben. Im Kollektiv ist das ähnlich. Eine Person oder eine Gruppe, die über einen längeren Zeitraum gefangen ist und unter Knechtschaft steht, hat sich irgendwann so sehr an das neue Leben gewöhnt, dass ihnen ein Leben in Freiheit schwer fällt.

Ähnlich ist das bei Strafgefangen. Viele kommen nach ihrer Entlassung mit ihrem neuen Leben in Freiheit nicht zurecht. Oft bereitet Freiheit diesen Menschen sogar Angst.

Freiheit erfordert viel Mut

Der Grund ist, sie verlieren ihren Halt, der ihnen zwar in gewisser Weise nicht gut tat, ihnen aber ein Gefühl von Sicherheit gab, die sie im täglichen Leben brauchen.

Das heißt, so wie der Alltag eines Strafgefangener von der Justizvollzuganstalt geregelt und überwacht wird, so managt Vater Staat den Alltag der Bevölkerung. Und genau darauf können und wollen viele Menschen nicht verzichten, weshalb sie das Ende des alten Systems, das oft gerne als Vollkasko bezeichnet wird, als Bedrohung sehen, weil sie sich ohne Vater Staat an der Hand hilflos und verloren fühlen.

Freiheit kann also durchaus überfordern, wenn man nicht richtig mit ihr umgeht. Denn Freiheit heißt Entscheidungen selbst treffen, das Leben selbst in Hand nehmen, ohne Anweisungen zu befolgen. Freiheit erfordert sehr viel Mut und Entschlossenheit.

Wer diesen Weg gehen will, hat jetzt dank neuer Energie die Gelegenheit dazu. Die Zeitlinien trennen sich und machen den Weg frei für eine neue Welt der erwachten Menschen, der auf einer anderen Zeitlinie die Welt der dunklen Spieler gegenübersteht, in der Machtmissbrauch und Kontrolle von der dunklen Seite weiter vorangetrieben wird.

