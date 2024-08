Engelszahlen – Die geheimnisvolle Macht der heiligen Ziffernfolgen

Teile die Wahrheit!

Engel – seit jeher sind die Menschen davon überzeugt, dass diese himmlischen Wesen mitten unter uns sind, uns helfen, uns führen und uns beschützen. Gerade in unsicheren und krisengeschüttelten Zeiten wie diesen wächst diese Überzeugung. Befasst man sich näher und eingehender mit Engeln, so stößt man früher oder später auf einen damit verflochtenen Aspekt: die Engelszahlen.

Der international renommierte Star-Hellseher Emanuell Charis hat sich intensiv mit dem Thema ›Engelszahlen‹ beschäftigt und erläutert in diesem Artikel, was es damit auf sich hat und wie wir sie in unseren Alltag integrieren können, um von ihrer Kraft zu profitieren.

Was sind Engelszahlen?



»Engelszahlen sind eine Reihe von wiederholten Zahlenfolgen, denen der spirituellen Numerologie zufolge eine besondere Bedeutung zukommt«, erklärt Charis.

»Diese Zahlen sind Botschaften von Engeln und dem Universum, die uns auf unserem Lebensweg unterstützen, schützen und leiten.« Engelszahlen erscheinen, wie Charis weiter ausführt, oft in alltäglichen Situationen, wie zum Beispiel auf Uhren, Quittungen oder Nummernschildern – und sollen uns ermutigen, auf bestimmte Aspekte unseres Lebens zu achten.

Diese Zahlen werden als Zeichen dafür angesehen, dass wir auf dem richtigen Weg sind und Hilfe von höheren Mächten erhalten. In diesem Sinne können sie uns helfen, Klarheit in unserem Leben zu finden und Entscheidungen mit mehr Selbstvertrauen zu treffen.

Zu den bekanntesten Engelszahlen gehören Reihen wie 111, 222, 333 und so weiter. »Diese Zahlenfolgen sind besonders auffällig und wiederholen sich zumeist in unterschiedlichen Kontexten, was ihre Bedeutung und Botschaft verstärkt«, so Charis. (Engel in dunklen Zeiten – Wie man ihre Botschaften empfängt)

Die Bedeutung der einzelnen Engelszahlen



111 … steht für Neuanfänge und Manifestation. Die 111 ermahnt uns, bewusst auf unsere Gedanken zu achten, da sie sich schneller manifestieren können, als wir ahnen. »Wenn Sie diese Zahl sehen, ist es ein Zeichen dafür, dass Sie Ihre Gedanken und Absichten auf positive und produktive Ziele ausrichten sollten«, rät Emanuell Charis.

222 … symbolisiert Balance und Harmonie. Diese Zahl ermutigt uns, Vertrauen zu haben und geduldig zu bleiben, da alles im göttlichen Timing geschieht. Sie erinnert uns ferner daran, dass wir in Einklang mit uns selbst und unserer Umgebung bleiben sollen.333 … bedeutet spirituelle Führung und die unmittelbare Gegenwart des Göttlichen. Sie weist uns darauf hin, dass wir nicht allein sind und Unterstützung erhalten. »Ihr Auftauchen ist ein Zeichen dafür, dass wir ermutigt werden, unsere spirituellen Gaben und Fähigkeiten zu nutzen«, erklärt Emanuell Charis.444 … ist ein Symbol für Stabilität und Schutz. Sie zeigt an, dass Engel um uns herum sind und uns beschützen. Wenn Sie diese Zahl sehen, können Sie sicher sein, dass Sie in Ihren Bemühungen unterstützt und beschützt werden.555 … kündigt große Veränderungen an. Diese Zahlenreihe soll uns dazu motivieren, flexibel zu sein und Veränderungen als Chancen zu sehen. Die 555 ist ein deutliches Zeichen dafür, dass ein bedeutender Wandel bevorsteht und dass wir bereit sein sollten, neue Wege zu gehen.666 … wird häufig als Zahl des Teufels missverstanden, erinnert uns im Zusammenhang mit Engeln jedoch daran, auf unser inneres Gleichgewicht zu achten und uns nicht zu sehr auf materielle Dinge zu konzentrieren. Zugleich fordert uns diese Zahlenfolge auf, unsere Gedanken und Energien zu harmonisieren und eine gesunde Balance zu finden.

777 … steht für spirituelles Wachstum und Glück und versichert uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Sie gilt als Zeichen für spirituelle Erleuchtung und als ein Hinweis darauf, dass wir uns in Übereinstimmung mit unserem höheren Selbst bewegen.888 … symbolisiert Fülle und finanziellen Erfolg. Diese Zahlreihe deutet darauf hin, dass Wohlstand in unser Leben kommt. »Wenn wir sie sehen, ist es ein Zeichen dafür, dass positive finanzielle Veränderungen bevorstehen«, verdeutlicht Charis.999 … bedeutet Vollendung und Abschluss. 999 signalisiert das Ende eines Zyklus und den Beginn eines neuen. »Diese Zahlenreihe ist ein Zeichen dafür, dass wir bereit sind, alte Muster loszulassen und uns neuen Möglichkeiten zu öffnen«, sagt Emanuell Charis.Engelszahlen im Alltag



Wie Emanuell Charis weiter ausführt, können uns die Engelszahlen auf verschiedene Arten im Alltag unterstützen. So beispielsweise beim Üben von Achtsamkeit: »Achten Sie auf sich wiederholende Zahlenfolgen im Alltag.

Diese können als Zeichen und Botschaften dienen.« Das bedeutet: Halten Sie bewusst Ausschau nach Engelszahlen auf Uhren, Nummernschildern, Quittungen und an anderen Orten und Stellen.

Nutzen Sie die Engelszahlen und deren Bedeutung auch als Anregung für Meditationen oder persönliche Reflexionen. »Wenn Sie eine Engelszahl sehen, nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um darüber nachzudenken, welche Botschaft sie für Sie haben könnte«, sagt Charis, der weiter dazu rät, auch mit Affirmationen und Visualisierungen zu arbeiten:

»Mithilfe von Affirmationen, die die Botschaften der Engelszahlen integrieren, können sie viele positive Veränderungen in Ihrem Alltag manifestieren.« Wiederholen Sie diese Affirmationen täglich, um Ihre Absichten zu stärken und Ihre Ziele zu erreichen.