Geomantische Phänomene: Die Leyline – Linien des Geistes und der Kraft (Video)

Ley-Linien gelten in der Geomantie als magische Pfade. Sie verbinden weltweit historisch bedeutsame Orte und Bauwerke und könnten einen verschlüsselten Code einer frühen mystischen Wissenschaft enthalten. Es wird vermutet, dass Ley-Linien ein Energie-Netzwerk bilden, das die ganze Erde umspannt. Mehr über die geheimnisvollen Meridiane von Mutter Erde erfahren Sie in diesem Report von Frank Schwede

Geomantie ist die Kunst, Lebensräume nach den Bedürfnissen der Seele im Einklang mit der Ortskraft zu gestalten. Somit ist die Geomantie das geisteswissenschaftliche Pendant zur Geologie. Poetisch ausgedrückt ist die Geomantie die Kunst, die Handlinien der Erde zu lesen.

Geomantiker gehen davon aus, dass die Erde als Körper mit einem Gitternetz aus Meridian- und Akupunkturlinien durchzogen ist. Nach ihnen wurden einst die Orte des Lebens, der Weisheit, der Ahnen und der spirituellen Riten und Feierlichkeiten ausgerichtet.

Der britische Amateur-Archäologe und Hobbyfotograf Alfred Watkins gilt noch heute als Entdecker dieser geheimnisvollen Linien. Watkins fiel bei Wanderungen im Jahr 1920 auf, dass in dem Dorf seiner Heimat Hertfordshire mehrere alte Ruinen auf umliegenden Hügeln augenscheinlich in einer geraden Linie angeordnet waren.

Der Brite beobachtete dieses Phänomen auch an anderen Stellen in der näheren Umgebung und schloss daraus, dass es ein Netzwerk gerader Wege geben müsse, das historische Bauwerke in England miteinander verbindet.

Watkins glaubte, dass es alte Handelspfade sein könnten, die sich schnurgerade, ohne Rücksicht auf Hindernisse wie Moore, Wälder und Höhenzüge und ähnliche, quer durch die Landschaft ziehen.

Sie würden uralte Grabhügel, Kultstätten, prähistorische Siedlungen, Menhire, Kirchen, Burgen, Wegkreuzungen und heilige Quellen, aber auch auffällige, natürliche Landschaftsmerkmale miteinander verbinden, außerdem seien sie dadurch leichter zu identifizieren. Watkins bezeichnet diese Linie als Leyl-Line, weil viele Orte, die auf dieser Linie lagen, mit ley endeten.

Watkins war nicht der einzige, dem diese Linien aufgefallen sind. Der Architekt und Altertumsforscher Joseph Houghton Spencer entdeckte bei der Erforschung des Taunton Castle einen historischen Pfad, der klösterliche Anlagen miteinander verband, den die Anwohner Mönchspfad nannten.

Spencer glaubte, dass es weitere Verbindungen dieser Art in der Landschaft gäbe und vermutete, dass sie einst Klöster und andere Denkmale miteinander verknüpften – und er vermutete auch, dass die bereits seit vorchristlicher Zeit bestehenden Pfade der Kirche bekannt gewesen seien, die diese beim Bau ihrer Klöster berücksichtigte.

Der Historiker Walter Johnson, ebenfalls ein Brite, erkannte bereits schon zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts, dass alte Kirchen in England und Wales oft auf noch älteren oder sogar prähistorischen Kultstätten errichtet worden waren. Johnson schlussfolgerte daraus eine Beziehung zwischen Menhiren, Steinkreisen, Dolmen und frühchristlichen Kirchen.

Drei-Kaiser-Dom-Linie: Nach den Angaben von Jens M. Möller ergeben sich folgende Orte auf der Drei-Kaiser-Dom-Linie:

Norderney, Hamm, Werl, Kreuztal, Siegen, Mainz, Worms, Speyer, Karlsruhe, Berneck, Hohentwiel (Singen)

Auf magischen Pfaden wandern

Eine der bekanntesten deutschen Ley-Linien ist die Speyerer Dom-Linie. Sie reicht vom Ausgangspunkt, dem Dom zu Speyer im Osten über das historische Speyerer Stadttor Altpörtel und die katholischen Kirchen von Dudenhofen und Hanhofen durch das frühere Wasserschloss von Hanhofen und einen historischen Kreuzweg bis hin zum höchsten Punkt der Linie, der Kalmit im Westen.

Das es rund um die Höhenzüge der Kalmit immer wieder zu UFO-Sichtungen kommt, bestätigt für viele ein Stück weit auch die Theorie der außerirdischen Navigationslinien und natürlich die Tatsache, dass von diesen für unser Auge unsichtbaren Linien tatsächlich eine magische Energie ausgeht.