Hollywood: Der Sommer der Unzufriedenheit des Kinos

Der Rückgang der Ticketverkäufe für hochkarätige Filme bringt die Kinobesitzer ins Schwitzen.

Ist 2024 das Jahr, in dem der Sommer-Blockbuster stirbt? Seit mehr als 40 Jahren hat Hollywood seine größten Filme für die heißesten Monate des Jahres aufgespart, aber bisher bringt das alte Drehbuch nicht die üblichen Ergebnisse.

„Ein Colt für alle Fälle“ , eine romantische Actionkomödie mit großem Budget und den Hollywood-Lieblingen Ryan Gosling und Emily Blunt, eröffnete die Sommersaison am ersten Maiwochenende.

Der Film startete mit enttäuschenden 27,7 Millionen Dollar und lag damit deutlich unter den ohnehin bescheidenen Erwartungen des Studios von 35 Millionen Dollar.

Drei Wochen nach dem Start von „Ein Colt für alle Fälle“ führte der Blockbuster-Hoffnungsträger „ Furiosa: A Mad Max Saga“ das schwächste Memorial-Day-Wochenende seit 1995 (die Pandemiejahre 2020 und 2021 nicht mitgerechnet) mit mickrigen 32 Millionen Dollar an.

Jeder in der Unterhaltungsindustrie wusste, dass 2024 ein hartes Jahr werden würde, aber diese Zahlen waren erschreckend schlecht.

Letztes Jahr spielte Guardians of the Galaxy Vol. 3 am ersten Maiwochenende mehr als das Vierfache von The Fall Guy ein , und am Memorial Day-Wochenende 2023 spielte Disneys Realfilm Arielle, die Meerjungfrau – der damals als Soft-Opening galt – dreimal mehr ein als Furiosa .

Diese Trends machen den Filmstudios Sorgen, aber die Kinobesitzer, die auf die wöchentliche Parade von Big-Budget-Filmen im Sommer angewiesen sind, werden die Hauptlast dieser Kino-Fehlschläge zu spüren bekommen. (Hollywood-Agenda: „Planet der Affen“-Darsteller sagen, sie seien im Team Affe: „Ich mag Menschen überhaupt nicht“)

Die Schuld an der Misere der Branche wird vor allem den Doppelstreiks in Hollywood zugeschrieben. Im vergangenen Jahr streikten erstmals seit 1960 die Gewerkschaften der Drehbuchautoren und Schauspieler gleichzeitig, und der Arbeitsstopp legte die Filmproduktion für sechs Monate lahm.

Die Studios verschoben die Veröffentlichungstermine unfertiger Filme und verschoben die Veröffentlichungen fertiggestellter Filme, um die Lücken im Kalender zu kaschieren.(Abartiges Hollywood: Mit „Poor Things“ stimmt etwas furchtbar nicht)

Diese Umstrukturierung bedeutete, dass die Kinobesitzer dieses Jahr weniger Filme in den Kinos sehen würden. Weniger Filme bedeuten für die Kinobesucher weniger Gründe, eine Eintrittskarte zu kaufen.

Während des Booms der Superhelden-Ära begannen die großen Studios, weniger Filme zu veröffentlichen und setzten auf wenige große Filme, um ihre Einnahmen zu steigern.

Doch Arbeitskämpfe sind nur ein Teil der Probleme der Unterhaltungsindustrie. Auch wenn 2023 das profitabelste Jahr für das Kino seit der Pandemie war, hat sich die bewährte Methode, auf Actionfilme mit großem Budget zu setzen, nicht bewährt.

Steven Spielberg wird mit seinen Megahits „ Der weiße Hai“ (1975) und „E.T. – Der Außerirdische“ (1982) oft als Erfinder des Sommer-Blockbusters bezeichnet und die Studios begannen darauf zu wetten, dass große Budgets zu noch größeren Profiten führen würden.

Im Zeitalter der Blockbuster stiegen die Einnahmen an den Kinokassen in Amerika tendenziell jedes Jahr, doch vor etwa zehn Jahren stagnierten sie und lagen bei etwa 11 Milliarden Dollar.

Doch vier Jahrzehnte stetigen Umsatzwachstums sind nur ein Teil der Geschichte. Selbst als die Branche 2018 Rekordgewinne einfuhr, steckte sie bereits in Schwierigkeiten.

Die stetige Inflation der Ticketpreise verschleierte die Tatsache, dass die Zahl der jährlich verkauften Tickets seit 2002 zurückging, lange bevor Streaming das Kino-Ökosystem bedrohte.